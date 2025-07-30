『魁 三国志大戦』大型アップデート！「呉夫人」を全員にプレゼント！
double jump.tokyo株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：上野広伸・松谷幸紀、以下「double jump.tokyo」）は、当社が運営する軍勢カードゲーム『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』（以降、『魁 三国志大戦』 ）が、新シーズン開幕や新カードパック登場を含めた大型アップデートを実施したことをお知らせいたします。大型アップデート記念として、新カードパック「東方激闘」にも登場する新武将カード「呉夫人」を全員にプレゼントいたします。
https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/
新シーズン「東方激闘 第一節」が7月30日より始動！
シーズン名：東方激闘 第一節
開催期間：2025年7月30日～8月26日23:59
新シーズン「東方激闘 第一節」
新カードパック「東方激闘」が登場！
新カードパック「東方激闘」が登場！アーケード版「三国志大戦」のアートワークを使用した武将カード25体が『魁 三国志大戦』に新たに新登場！
夏侯惇はイラストレーター：タカヤマトシアキ氏による新規描き下ろし！
カードパック名：東方激闘
開催期間：2025年7月29日～10月29日11:59
新カードパック「東方激闘」
大型アップデート記念！新武将カード「呉夫人」をプレゼント！
大型アップデートを記念して、新カードパック「東方激闘」に登場する武将の1人でもある「呉夫人」のノーマル武将カードを全員にプレゼント！
プレゼント内容：呉 R 呉夫人
特典コード：kai-sangokushi-taisen-i-f5xp9aqh4k
受取方法：特典コードをゲーム内の設定「コード入力」に入力して受け取ってください。
新武将カード「呉夫人」
『魁 三国志大戦』でもらえる武将（2025年7月29日時点）
事前登録報酬の武将
ゲームをプレイすると初期に配布されます
・劉備
・曹操
・孫堅
・諸葛亮
特典コード武将
ゲーム内の設定「コード入力」に入力することで受け取ってください
・戯志才 特典コード：kai-sangokushi-taisen-d-sakigake01
・黄蓋 特典コード：kai-sangokushi-taisen-x-sakigake01
・廖化 特典コード：kai-sangokushi-taisen-i-sakigake01
・張春華 特典コード：kai-sangokushi-taisen-d-sakigake02
・孫権 特典コード：kai-sangokushi-taisen-x-sakigake02
・関羽 特典コード：kai-sangokushi-taisen-i-sakigake02
・龐統 特典コード：kai-sangokushi-taisen-i-ax6i0v2lsg
・呉夫人 特典コード：kai-sangokushi-taisen-i-f5xp9aqh4k
大型アップデートの主な内容
・新シーズン「東方激闘 第一節」開幕
・新カードパック「東方激闘」
・大型アップデート記念「魁玉セール」
・進軍指令機能追加
・中華マップに「揚州」追加
・演出の大幅改善
・昇格戦イベント追加
・チュートリアル大幅改修
進軍指令機能追加
中華マップに「揚州」追加
大型アップデート記念 Xキャンペーン！
大型アップデートを記念して、Xキャンペーンを開催いたします！抽選で「Amazonギフト券」やゲーム内で使用できるポイント「SGCP」をプレゼント！
詳細は『魁 三国志大戦』公式X（https://x.com/b3k_jp）をチェック！
Xでゲーム画面を投稿キャンペーン
フォロー＆リポストで「1万円分のAmazonギフト券」が当たる！
期間：2025年7月29日～8月7日
条件：公式Xをフォロー＆対象のキャンペーンポストをリポスト
報酬：1万円分のAmazonギフト券を1名様に、10万SGCPを1名様にプレゼント
Xでゲーム画面を投稿！1日1回「SGCP」必ずもらえる！
期間：2025年7月29日～7月31日
条件：『魁 三国志大戦』のゲーム画面 を、#魁三国志大戦 のハッシュタグをつけてXで投稿
報酬：
・1日1回参加者全員に100SGCP付与（最大4日間参加可能）
・さらに1日1人に10万SGCPが当たるダブルチャンス（最大4日間のチャンス）
アップデート記念生放送（AMA）開催！
7月28日20時より『魁 三国志大戦』公式YouTubeチャンネルにて「大型アップデート記念生放送（AMA）」を開催いたしました。
大型アップデートの詳細は動画のアーカイブでご確認下さい。
番組名：『魁 三国志大戦』アップデート記念生放送（AMA）
放送日時：2025年7月28日 20時～
URL：https://www.youtube.com/live/uO7nHpJQA_w
大型アップデート記念生配信
『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』とは
株式会社セガより『三国志大戦』のライセンス許諾を受け、double jump.tokyoが開発する軍勢カードバトルゲーム。 アーケード版『三国志大戦』に登場した武将はもちろん、『魁 三国志大戦』のために描きおこされた新しい武将たちも登場。
＜ゲーム概要＞
ゲーム名 魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-
ジャンル 軍勢カードバトルゲーム
開発会社 double jump.tokyo
プラットフォーム PC・Android・iOS
対応言語 日本語・英語・中国語（繁体）
魁 三国志大戦 公式サイト https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/
魁 三国志大戦 公式X https://twitter.com/b3k_jp
魁 三国志大戦 公式YouTube https://www.youtube.com/@B3K-db5wv
魁 三国志大戦 公式Discord https://discord.gg/pAbVaKEd89
西山プロデューサー X https://x.com/niship_sgx
double jump.tokyo株式会社
会社名：double jump.tokyo株式会社
所在地：東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
代表者：代表取締役 上野広伸・松谷幸紀
事業内容：ブロックチェーン技術を用いたゲーム及びアセットの開発・運営・販売
ホームページ：https://www.doublejump.tokyo/