『魁 三国志大戦』大型アップデート！「呉夫人」を全員にプレゼント！

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doublejump.tokyo inc.


double jump.tokyo株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：上野広伸・松谷幸紀、以下「double jump.tokyo」）は、当社が運営する軍勢カードゲーム『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』（以降、『魁 三国志大戦』 ）が、新シーズン開幕や新カードパック登場を含めた大型アップデートを実施したことをお知らせいたします。大型アップデート記念として、新カードパック「東方激闘」にも登場する新武将カード「呉夫人」を全員にプレゼントいたします。


https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/


新シーズン「東方激闘 第一節」が7月30日より始動！


シーズン名：東方激闘 第一節


開催期間：2025年7月30日～8月26日23:59



新シーズン「東方激闘 第一節」

新カードパック「東方激闘」が登場！


新カードパック「東方激闘」が登場！アーケード版「三国志大戦」のアートワークを使用した武将カード25体が『魁 三国志大戦』に新たに新登場！
夏侯惇はイラストレーター：タカヤマトシアキ氏による新規描き下ろし！



カードパック名：東方激闘


開催期間：2025年7月29日～10月29日11:59



新カードパック「東方激闘」

大型アップデート記念！新武将カード「呉夫人」をプレゼント！


大型アップデートを記念して、新カードパック「東方激闘」に登場する武将の1人でもある「呉夫人」のノーマル武将カードを全員にプレゼント！



プレゼント内容：呉 R 呉夫人
特典コード：kai-sangokushi-taisen-i-f5xp9aqh4k


受取方法：特典コードをゲーム内の設定「コード入力」に入力して受け取ってください。



新武将カード「呉夫人」

『魁 三国志大戦』でもらえる武将（2025年7月29日時点）

事前登録報酬の武将


ゲームをプレイすると初期に配布されます


・劉備


・曹操


・孫堅


・諸葛亮



特典コード武将


ゲーム内の設定「コード入力」に入力することで受け取ってください



・戯志才　特典コード：kai-sangokushi-taisen-d-sakigake01


・黄蓋　　特典コード：kai-sangokushi-taisen-x-sakigake01


・廖化　　特典コード：kai-sangokushi-taisen-i-sakigake01


・張春華　特典コード：kai-sangokushi-taisen-d-sakigake02


・孫権　　特典コード：kai-sangokushi-taisen-x-sakigake02


・関羽　　特典コード：kai-sangokushi-taisen-i-sakigake02


・龐統　　特典コード：kai-sangokushi-taisen-i-ax6i0v2lsg


・呉夫人 特典コード：kai-sangokushi-taisen-i-f5xp9aqh4k



大型アップデートの主な内容


・新シーズン「東方激闘 第一節」開幕


・新カードパック「東方激闘」


・大型アップデート記念「魁玉セール」


・進軍指令機能追加


・中華マップに「揚州」追加


・演出の大幅改善


・昇格戦イベント追加


・チュートリアル大幅改修



進軍指令機能追加


中華マップに「揚州」追加

大型アップデート記念 Xキャンペーン！


大型アップデートを記念して、Xキャンペーンを開催いたします！抽選で「Amazonギフト券」やゲーム内で使用できるポイント「SGCP」をプレゼント！


詳細は『魁 三国志大戦』公式X（https://x.com/b3k_jp）をチェック！



Xでゲーム画面を投稿キャンペーン


フォロー＆リポストで「1万円分のAmazonギフト券」が当たる！


期間：2025年7月29日～8月7日　


条件：公式Xをフォロー＆対象のキャンペーンポストをリポスト
報酬：1万円分のAmazonギフト券を1名様に、10万SGCPを1名様にプレゼント



Xでゲーム画面を投稿！1日1回「SGCP」必ずもらえる！


期間：2025年7月29日～7月31日　


条件：『魁 三国志大戦』のゲーム画面 を、#魁三国志大戦 のハッシュタグをつけてXで投稿
報酬：


・1日1回参加者全員に100SGCP付与（最大4日間参加可能）
・さらに1日1人に10万SGCPが当たるダブルチャンス（最大4日間のチャンス）


アップデート記念生放送（AMA）開催！


7月28日20時より『魁 三国志大戦』公式YouTubeチャンネルにて「大型アップデート記念生放送（AMA）」を開催いたしました。
大型アップデートの詳細は動画のアーカイブでご確認下さい。



番組名：『魁 三国志大戦』アップデート記念生放送（AMA）


放送日時：2025年7月28日 20時～
URL：https://www.youtube.com/live/uO7nHpJQA_w



大型アップデート記念生配信


『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』とは


株式会社セガより『三国志大戦』のライセンス許諾を受け、double jump.tokyoが開発する軍勢カードバトルゲーム。 アーケード版『三国志大戦』に登場した武将はもちろん、『魁 三国志大戦』のために描きおこされた新しい武将たちも登場。




＜ゲーム概要＞
ゲーム名　魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-
ジャンル　軍勢カードバトルゲーム
開発会社　double jump.tokyo
プラットフォーム　PC・Android・iOS
対応言語　日本語・英語・中国語（繁体）

魁 三国志大戦 公式サイト　https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/
魁 三国志大戦 公式X　https://twitter.com/b3k_jp
魁 三国志大戦 公式YouTube　https://www.youtube.com/@B3K-db5wv
魁 三国志大戦 公式Discord　https://discord.gg/pAbVaKEd89
西山プロデューサー X　https://x.com/niship_sgx



double jump.tokyo株式会社







会社名：double jump.tokyo株式会社


所在地：東京都新宿区西新宿二丁目1番1号


代表者：代表取締役 上野広伸・松谷幸紀


事業内容：ブロックチェーン技術を用いたゲーム及びアセットの開発・運営・販売


ホームページ：https://www.doublejump.tokyo/