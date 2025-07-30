【令和7年度(第75回)税理士試験】8/8(金)より順次「解答速報」および「解答解説会動画」を公開！

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TAC株式会社


解答速報

＜公開予定日時＞


●簿記論、財務諸表論　8/8(金)10:00


●法人税法、所得税法、相続税法、消費税法、酒税法　8/8(金)17:00


●固定資産税、事業税、住民税、国税徴収法　8/9(土)10:00



※解答速報はTAC(株)が独自の見解に基づき、サービスとして提供するもので、試験機関による本試験の結果等(合格基準点・合否)について保証するものではありません。


解答解説会動画

8/9(土)にTAC新宿校で実施する解答解説会を動画でご覧いただけます。


TAC講師陣が徹底分析した、本試験の合格ライン等をお伝えします。


※視聴には登録(無料)が必要です。


＜公開予定日時＞　8/11(月祝)12:00



▼解答速報・解答解説会動画はこちら▼


https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/sokuhou.html



受験生必見の本試験後イベント


受験生必見のイベントを全国で実施！

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▼2025夏オープンフェスの詳細はこちら▼


https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/zeiri_summersemi.html



会社概要

会社名：TAC株式会社


代表者：代表取締役社長 多田 敏男


設立：1980年12月


事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業


本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18


Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/