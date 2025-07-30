【令和7年度(第75回)税理士試験】8/8(金)より順次「解答速報」および「解答解説会動画」を公開！
TAC株式会社
受験生必見のイベントを全国で実施！
解答速報
＜公開予定日時＞
●簿記論、財務諸表論 8/8(金)10:00
●法人税法、所得税法、相続税法、消費税法、酒税法 8/8(金)17:00
●固定資産税、事業税、住民税、国税徴収法 8/9(土)10:00
※解答速報はTAC(株)が独自の見解に基づき、サービスとして提供するもので、試験機関による本試験の結果等(合格基準点・合否)について保証するものではありません。
解答解説会動画
8/9(土)にTAC新宿校で実施する解答解説会を動画でご覧いただけます。
TAC講師陣が徹底分析した、本試験の合格ライン等をお伝えします。
※視聴には登録(無料)が必要です。
＜公開予定日時＞ 8/11(月祝)12:00
▼解答速報・解答解説会動画はこちら▼
https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/sokuhou.html
受験生必見の本試験後イベント
受験生必見のイベントを全国で実施！
■解答解説会・個別学習相談会・電話学習相談など、講師に直接相談ができる！
■科目選択にお悩みの方必見の科目別オンラインセミナーを実施！
■就転職をお考えの方は、就職イベントも要チェック！
▼2025夏オープンフェスの詳細はこちら▼
https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/zeiri_summersemi.html
会社概要
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/