『ブレイドアンドソウルNEO』新伝説ダンジョン「黒海基地」が登場する7月30日アップデート情報を公開！

エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、PCオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル』のリメイク作品となる『ブレイドアンドソウルNEO』にて、新伝説ダンジョン「黒海基地」が登場する7月30日アップデート情報の公開、イベント2種の開始、新衣装の登場、および公認ネットカフェで『ブレイドアンドソウルNEO』のサービス開始をお知らせします。

■7月30日アップデート情報

【アップデート日時】

2025年7月30日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

7月30日のアップデートで、新伝説ダンジョン「黒海基地」が登場しました。

レベル50以上のキャラクターが最大4人で入場可能なダンジョンで、素早く快適に攻略できる挑戦がしやすいダンジョンとなります。

ボスは壊れた神物の力に浸食された海の第一人者「ボクテツワン」と、ボクテツワンが捕らえ、手懐けた海の妖怪「青甲鬼」の2体が登場し、討伐時には伝説等級の武器や装身具、武功書、ボクテツワンの図画などのアイテムを獲得できます。

≪「7月30日アップデート」の詳細はこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/news/updatenews/bns/news/f25/250725updatenews

■ウーシの四つ葉のクローバー集め

【開催期間】

2025年7月30日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2025年9月3日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

毎日達成できるデイリー任務と、「海蛇の補給基地」以降「黒海基地」までに登場したダンジョンで、イベントアイテム「ウーシの四つ葉のクローバー」が獲得できます。

集めた「ウーシの四つ葉のクローバー」はイベントNPC(※)「幸運のウーシ」から様々なアイテムに交換できます。

イベント限定アイテム「燃え上がるウーシの服ランダム箱」、「燃え上がるウーシの帽子ランダム箱」や、業績を達成し別名を獲得できる「ウーシの幸運の証」など気になるアイテムが盛りだくさんなので、是非対象のダンジョンに挑戦して「ウーシの四つ葉のクローバー」を集めてみてください。

※NPC:Non Player Characterの略称。ゲーム内の案内人。

≪「ウーシの四つ葉のクローバー集め」の詳細はこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/news/notice/bns/news/f25/20250730neoingame01

■水月ダンジョン掃討作戦

【開催期間】

2025年7月30日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2025年9月3日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

期間中、水月平原のダンジョンを対象としたクエストの達成回数や、期間中のログイン回数ミッションの達成項目に応じて、ゲームアイテムが獲得できます。

幅広い難易度のダンジョンが対象となっているので、挑戦できるミッションが必ずあるので、ぜひクエストクリアを目指してダンジョンに挑戦してみてください。

また、ログイン回数報酬に新衣装「ときめきいっぱいの」セットが登場するので、毎日欠かさずにログインして、ダンジョンに挑戦してください。

≪「水月ダンジョン掃討作戦」の詳細はこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/news/notice/bns/news/f25/20250730suigetsusoutou

■新作水着「星光の夏」衣装登場

【販売期間】

2025年7月30日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2025年8月13日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

ブレイドアンドソウルNEOに、初の新作水着「星光の夏」が登場しました。

「星光の夏」は、衣装室でカスタマイズ可能なので、ぜひ自分好みにカスタマイズして2025年の夏を満喫してください!

≪新作水着「星光の夏」≫

≪新作水着「星光の夏」の詳細はこちら≫

https://bns.ncsoft.jp/news/notice/bns/news/f25/20250730NeoCostume01

■エヌシージャパン公認ネットカフェにてサービス開始&記念キャンペーン開催

【サービス開始日時】

2025年7月30日(水) 定期メンテナンス終了後 ~

【概要】

全国のエヌシージャパン公認ネットカフェにて、『ブレイドアンドソウルNEO』のサービスを開始しました。

公認ネットカフェでプレイすると、プレイ時間に応じてお得な特典を獲得できます。

≪ネットカフェサービス記念キャンペーン≫

【開催期間】

2025年7月30日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2025年8月20日(水) 定期メンテナンス前まで

【概要】

公認ネットカフェでのサービス開始を記念して、ネットカフェ特典とは別に累計プレイ時間に応じて豪華アイテム特典を獲得できます。

この機会にぜひ、公認ネットカフェで『ブレイドアンドソウルNEO』をお楽しみください。

≪特設サイト「ブレイドアンドソウルNEOネットカフェサービス記念キャンペーン」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/bnsneo/netcafe202507

【ゲーム概要】

2014年からサービス開始した「ブレイドアンドソウル」のアクション性はそのままに、グラフィックやキャラクター成長システムを大幅改善したリメイク作品。

「ジン族」、「ゴン族」、「リン族」、「クン族」4つの種族、プレイスタイルに合わせた8つの職業を選択してプレイ可能で、よりリアルなライティングや質感へと進化したグラフィックで戦闘や移動での高いアクション性を堪能できます。

タイトル:ブレイドアンドソウルNEO(ブレソネオ)

ジャンル:MMORPG

サービス開始日:2025年3月12日(水)

利用料金 基本プレイ無料(アイテム課金)

公式サイト:https://bns.ncsoft.jp/

公式X(旧Twitter):https://x.com/bns_official_jp

公式Discord:https://discord.gg/TEFrmykNjE

公式YouTube: https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook:https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@bns_official_jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/bladeandsoul_jp_official/

公式Bluesky:https://bsky.app/profile/bnsofficialjp.bsky.social

