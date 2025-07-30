アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』の結束バンドメンバー4人がアロハ衣装を着た、描き下ろし立ち絵の新商品が8月2日発売！　アニメイトでは、同日より特典「チケット風カード」がもらえるフェアを開催!!

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株式会社アニメイトは、アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』の新規描き下ろし立ち絵を使用した新商品を、2025年8月2日から販売いたします。

『ぼっち・ざ・ろっく！』とは、「まんがタイムきららMAX」（芳文社）にて連載中の、はまじあき先生による4コマ漫画。2024年に公開された『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:/Re:Re:』では興行収入11億円を突破するなど、国内外問わず絶大な支持を獲得している大人気作品です。アニメ2期の制作も決定しており、ますます注目を集めています。

そんな本作より、後藤ひとり、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代たち結束バンドメンバー4人が、アロハ衣装を身に着けた新規描き下ろし立ち絵使用の新商品が登場！ 「アクリルスタンド」や「フレグランスタグ」のほか、今の季節にピッタリの「冷感マフラータオル」などを発売いたします。

また、全国アニメイト・アニメイト通販では、8月2日～8月24日まで【『ぼっち・ざ・ろっく！』サマーフェア2025】を開催いたします。期間中、『ぼっち・ざ・ろっく！』関連のグッズ・書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約で、特典「チケット風カード（全4種）」を1枚プレゼントいたします。

さらに、アニメイト秋葉原1号館4階では特別展示も実施いたしますので、新商品とあわせて、ぜひチェックしてみてください！



■商品情報

アクリルスタンド

発売日：2025年8月2日

価格：各1,980円（税込）

種類：4種

△アクリルスタンド

フレグランスタグ

発売日：2025年8月2日

価格：各880円（税込）

種類：4種

△フレグランスタグ

冷感マフラータオル

発売日：2025年8月2日

価格：各1,980円（税込）

種類：4種

サイズ：約20×110cm

△冷感マフラータオル

メモリアルクリアカードコレクション／vol.2

発売日：2025年8月2日

価格：1パック（2枚入り）330円（税込）

1BOX（9パック入り）2,970円（税込）

種類：全18種

△メモリアルクリアカードコレクション／vol.2

アロハシャツ

発売日：2025年8月2日

価格：各7,700円（税込）

種類：4種

サイズ：身丈約71cm 肩幅約50cm 身幅約57cm 袖丈約27cm程度

△アロハシャツ

この他にも、多数の商品が発売！

■フェア情報

『ぼっち・ざ・ろっく！』サマーフェア2025

開催期間：2025年8月2日～8月24日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『ぼっち・ざ・ろっく！』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「チケット風カード（全4種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：チケット風カード（全4種）

※特典はお選びいただけません。

△特典：チケット風カード（全4種）

■特別展示情報

開催期間：2025年8月2日～8月24日

開催場所：アニメイト秋葉原1号館4階

開催内容：スタンディパネル、メッセージコーナー等

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス

■関連URL

『ぼっち・ざ・ろっく！』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=15623)

『ぼっち・ざ・ろっく！』サマーフェア2025(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113202)

アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』公式サイト(https://bocchi.rocks/tv/)