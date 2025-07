「GMO順位チェッカー」「ITreview Grid Award 2025 Summer」のSEOツール部門で最高賞「Leader」7期連続受賞【GMOインターネット】

GMOインターネットグループ



GMOインターネットグループの、GMOインターネット株式会社(代表取締役 社長執行役員:伊藤 正 以下、GMOインターネット)が提供するクラウド型SEO順位チェックツール「GMO順位チェッカー」( https://rank-checker.com/ )は、アイティクラウド株式会社が運営する「ITreview Grid Award 2025 Summer」のSEOツール部門で、7期連続で最高位となる「Leader」を受賞しました。

「GMO順位チェッカー」は、ウェブサイトを効率的に運用するためのクラウド型SEOツールです。指定したキーワードの検索順位をPCやスマートフォンで毎日自動取得し、順位の推移や検索ボリューム、難易度などを視覚的に確認することで、データに基づいたウェブサイトの最適化をサポートします。その高い利便性と実用性が評価され、今年4月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Spring」(※1) および「ITreview Best Software in Japan 2025」(※2) への選出に続き、多くのユーザーの皆さまに継続的に高く評価され、今回の受賞となりました。

本サービスは、ITreview( https://www.itreview.jp/ )上でのユーザーレビュー数が180件(※3)を突破し、満足度4.3(5段階評価)という高い評価を獲得しています。

(※1)2025年4月22日時点プレスリリース https://internet.gmo/news/article/38/

(※2)ITreviewユーザーが支持した日本のSaaS・ソフトウェアを選出するアワード https://www.itreview.jp/best-software/2025

(※3)2025年7月30日時点

【「ITreview Grid Award 2025 Summer」について】

「ITreview Grid Award」は、アイティクラウド株式会社が運営するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビューサイト「ITreview」に投稿されたレビューをもとに、四半期ごとに支持された製品を表彰する場です。2025年6月までに掲載されたレビューの集計結果が「2025 Summer」として発表され、「GMO順位チェッカー」はSEOツール部門において7期連続で最高位の「Leader」に選出されました。

・ITreview Grid Award 2025「Summer SEOツール部門」

https://www.itreview.jp/award/2025_summer/seo-tools.html

・ITreview 「SEOツールのおすすめ10製品」

https://www.itreview.jp/categories/seo-tools

【「ITreview Best Software in Japan 2025」について】

「ITreview Best Software in Japan 2025」( https://www.itreview.jp/best-software/2025 )は、1年間(2024年4月~2025年3月)で20件以上のレビューを獲得した製品を対象に、各種スコアや市場評価をもとに選出されたTOP100製品を表彰するアワードです。カテゴリーを問わず、企業の業務改善・成長を支える“真にユーザーに支持された製品”がラインアップされている中で、「GMO順位チェッカー」は35位に選出されました。

「ITreview」に寄せられた利用者の声(一部抜粋)

https://www.itreview.jp/products/gmo-rank-checker/reviews

【GMO順位チェッカーについて】

「GMO順位チェッカー」は、2022年5月にサービスを開始したクラウド型の検索順位チェックツールです。ウェブサイトの検索エンジン順位をリアルタイムで確認できるため、キーワードごとの自社サイト順位や競合サイトとの比較、順位変動のトレンド分析を通じて効果的なSEO戦略の立案が可能です。

本サービスの複数サイトの一括管理機能により、ウェブサイトを複数運営する企業やWeb制作会社、SEO業務を担う代理店など、幅広いユーザーに高く評価されています。

さらに近年では、Googleの「AI Overview(旧SGE)」をはじめとする検索アルゴリズムの変化が進み、定期的な検索順位のモニタリングが一層重要となっています。

「GMO順位チェッカー」を活用することで、流入数の変化や検索順位の細かな推移をいち早く察知し、SEO戦略の継続的な見直しやチューニングに役立てることが可能です。

■サービスの特長

1.クラウド型で場所やデバイスを問わず利用可能

2.AIによるキーワード提案、ページ解析、チャットサポート

3.1キーワードあたり5円からという業界最安値水準の料金

4.指定エリアの検索順位取得機能

5.キーワードの月間検索ボリュームを自動取得

■機能の特徴

1.初心者でも扱いやすい、直感的なUI設計

2.SEO施策の第一歩を支援する、AIキーワード提案機能

3.検索順位の変化を即座に通知する、メール通知機能

4.各種サポート機能により、専門知識がなくても安心して活用可能

なお、GMOインターネットが提供するAIによるSEO解析ツール「AI SEOディレクター byGMO」( https://seodirector.ai/ )との連携による「AIページ解析」機能により、任意のURLとキーワードを指定してSEO解析を行うことが可能です。

【今後の展開】

GMOインターネットは、今回の受賞を励みに、「GMO順位チェッカー」のさらなる機能の拡充と使いやすさの向上に努めてまいります。今後もユーザーの皆さまからのフィードバックを受け止めながら、より効果的なSEO対策を支援するツールとして「GMO順位チェッカー」の継続的な進化を図ってまいります。

以上

