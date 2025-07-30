¡Ú¶È³¦½é¡Û°û¿©Å¹¸þ¤±¥´¥¥Ö¥ê¶î½ü¤Î¥¯¥êー¥ó¥é¥¤¥Õ¤¬¡ÖÁ´³ÛÊÖ¶âÊÝ¾Ú¡×¤òÆ³Æþ
°û¿©Å¹¤Î±ÒÀ¸´ÉÍý¤ò»Ù¤¨¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥ó¥é¥¤¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÂçÌî½¡¡Ë¤Ï¡¢8·î1Æü¤è¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤´°ÍÍê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´°Á´¶î½ü¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÁ´³ÛÊÖ¶âÊÝ¾Ú¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á´³ÛÊÖ¶âÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ï¶È³¦½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¹*¡£º£¸å¤â¶È³¦¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°û¿©Å¹¤Î±ÒÀ¸´ÉÍý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
*2025Ç¯7·î»þÅÀ¡¢¼«¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ´¤Ù
´°Á´¶î½ü¤ÎÄêµÁ¤Ï¡Ö°ìÉ¤¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡×¡Ê°Ê²¼Îã¡Ë
¡ß100É¤¤Î¥´¥¥Ö¥ê¤¬99.52%¸º¤Ã¤¿
⚪︎100É¤¤Î¥´¥¥Ö¥ê¤¬0¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤¬99.52%
◼»ä¤¿¤Á¤Î¡ÖËÜµ¤¡×¤ò¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö°Â¿´¡×¤Ë¡£
°û¿©Å¹¤Î±ÒÀ¸´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥´¥¥Ö¥êÂÐºö¤Ïº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¡Ö´°Á´¤Ê¶î½ü¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬º¬¶¯¤¯¡¢¶È¼ÔÁª¤Ó¤â¡Ö¤É¤³¤âÆ±¤¸¤À¤í¤¦¡×¤È²è°ìÅª¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡Ö´°Á´¶î½üÃ£À®Î¨99.52%¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ò·èºö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î²¿¤è¤ê¤Î¾ÚÌÀ¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢»ä¤¿¤Á¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ø¤Î¼«¿®¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¦À¿°Õ¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁ´³ÛÊÖ¶âÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¤Î·Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ê¤¯ºÇ¹â¤Î±ÒÀ¸´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊÝ¾Ú¤È¶¦¤Ë¡¢°û¿©Å¹¤Î³§ÍÍ¤Î±ÒÀ¸´ÉÍý¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
◼Á´³ÛÊÖ¶âÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤Î³µÍ×
ÊÝ¾ÚÂÐ¾Ý¡§¥´¥¥Ö¥ê¶î½ü¥µー¥Ó¥¹¤ò½é¤á¤Æ¤´°ÍÍê¤¤¤¿¤À¤¯Å¹ÊÞ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ä´ºº¡¦¸«ÀÑ¤â¤êÃÊ³¬¤Ç´°Á´¶î½ü¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÝ¾ÚÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¾ÚÆâÍÆ¡§¥µー¥Ó¥¹Âå¶â¤òÁ´³ÛÊÖ¶â
ÊÝ¾Ú¾ò·ï¡§¤´°ÍÍê¸å1Ç¯´Ö¤Ç´°Á´¶î½ü¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç
¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼︎¶Ã°Û¤Î¥´¥¥Ö¥ê´°Á´¶î½üÃ£À®Î¨99.52%¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÍýÍ³
1. Ç¯´Ö2²ó¤ÎÅ°ÄìÅª¤Êºî¶È
°ìÈÌÅª¤Ê¥´¥¥Ö¥ê¶î½ü²ñ¼Ò¤¬Ëè·î¤ÎÄê´üË¬Ìä¤Ç¶î½ü¤ò¹Ô¤¤Ë¬Ìä²ó¿ô¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¡Ö²ó¿ôÊÝ¾Ú¡×¤ÎÊý¼°¤ò¤È¤ëÃæ¡¢¥¯¥êー¥ó¥é¥¤¥Õ¤Ï´°Á´¶î½üÃ£À®¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡ÖÀ®²ÌÊÝ¾Ú¡×¤ÎÊý¼°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯2²ó¤ÎÅ°ÄìÅª¤Êºî¶È¡Ê½é²ó¤ÏºÇÄã¤Ç¤â2»þ´Ö°Ê¾åÁÛÄê¡Ë¤Ç¥´¥¥Ö¥ê¤ÎÈË¿£¤òº¬ËÜ¤«¤éËÉ¤®¤Þ¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ä¾²²¼¤Ê¤É¥´¥¥Ö¥ê¤ÎÀøÉú²Õ½ê¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ºº¤·¡¢À¶ÁÝ¤ä¶î½ü¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§°ìÈÌÅª¤Ê¥´¥¥Ö¥ê¶î½ü²ñ¼Ò¤Î¾ì¹ç(Ëè·î»Ü¹©)
¢§¥¯¥êー¥ó¥é¥¤¥Õ¤Î¾ì¹ç(»Ü¹©¤ÏºÇÄã¤Ç¤âÇ¯Æó²ó)
2. ¥¼¥í¶î½üÊÝ¾Ú
½¾Íè¤è¤ê¡¢¥´¥¥Ö¥ê¤¬´°Á´¤Ë¶î½ü¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡È¥¼¥í¶î½üÊÝ¾Ú¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶î½ü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¸½ÃÏ¤Ë½Ð¸þ¤¡¢ºî¶ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
3. 0.48%¤Î¶î½ü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ø¤ÎÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ
1,881Å¹ÊÞ¤Î¤¦¤Á¡¢¶î½ü¤¬À®¸ù¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿9Å¹ÊÞ¡Ê0.48%¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸¶°ø¤òÌÀ³Î²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥´¥¥Ö¥ê¤ÎÁã¡Ê¥³¥í¥Ëー¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÉ¤ÎÃæ¤ä¾²²¼¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Æñ¤·¤¤¾ì½ê¤¬¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¤²ò·èÉôÊ¬¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¸¶°ø¤òÄÉµá¤·¡¢µ»½Ñ²þÁ±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´°Á´¶î½ü¤ÎÄêµÁ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥ó¥é¥¤¥Õ¤Î¥´¥¥Ö¥ê¶î½ü¤Ï¡¢¡ÖÅ¹ÊÞÆâÉô¤Ç¤ÎÈË¿£¤ò´°Á´¤Ë¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÈ¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢·×Ç¯2²ó¤ÎÌôºÞ»¶ÉÛ¤ÈÅ°Äì¤·¤¿ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤äÄ´ÍýÂæ¤Î²¼¡¢¥âー¥¿ー¼¼¤Ê¤É¥´¥¥Ö¥ê¤ÎÀøÉú²Õ½ê¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë½èÍý¤·¤Þ¤¹¡£¶î½üÀ®¸ù¤Î´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢³°Éô¤«¤é¶öÁ³¿¯Æþ¤·¤¿¸ÄÂÎ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤»¤º¡¢ÆâÉô¤Ç¤ÎÈË¿£¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¶î½üÀ®¸ù¤È¸«¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¿¯Æþ¸ÄÂÎ¤«ÈË¿£¸ÄÂÎ¤«¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎäÂ¢¸Ë¡¢¿©´ïÀö¾ôµ¡¤ËÀ¸Â©Ä´ººÍÑ¥È¥é¥Ã¥×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤½¤ÎÊá³Í¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÀßÃÖ¤·¤¿Á´¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÊá³Í¹ç·×¿ô¤¬3¥ö·î¤¢¤¿¤ê2É¤°Ê¾å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÆâÉô¤Ç¤ÎÈË¿£¤òµ¿¤¤¡¢ÄÉ²Ãºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¢¤ë´ð½à¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞÆâ¤ÎÈË¿£¤òËÉ¤®¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÄ¹´üÅª¤Ê°Â¿´¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎¶î½üÎ¨99.52%Ã£À®¡¢·ÀÌó¹¹¿·Î¨97.9%¤Î¿®ÍêÀ¥´¥¥Ö¥ê¶î½ü¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥ó¥é¥¤¥Õ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥ó¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢°û¿©Å¹ÀìÌç¤Î¥´¥¥Ö¥ê¶î½ü¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè28´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯11·îËö»þÅÀ¤Ç¤Î·ÀÌó¿ô¤Ï1,881Å¹ÊÞ¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á99.52%¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥´¥¥Ö¥ê¤Î´°Á´¶î½ü¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯11·îËö»þÅÀ¤Ç·ÀÌó¹¹¿·Î¨97.9%¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¹â¤¤É¾²Á¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀ®¸ùÎ¨¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¶î½üµ»½Ñ¡¢ºÙÉô¤Ø¤ÎÅ°ÄìÅª¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»Å»ö¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÊ¸²½¤Ç¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/141029/table/4_1_bfcd95d45c9708380a147ad5da5bc992.jpg?v=202507301055 ]
◼À®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡Ö¿Í¡×¡£¼ã¤¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤¬¸½¾ì¤ò¸£°ú
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥ó¥é¥¤¥Õ¤ÎÀ®Ä¹¤Î³Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡Ö¿Í¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò±ÒÀ¸´ÉÍý¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¼¼Â¤·¤¿¸¦½¤À©ÅÙ¤È¸½¾ì¤È¸þ¤¹ç¤¦´ë¶ÈÊ¸²½¤¬¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤È¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¿Íºà¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Îµ»½Ñ¤È¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼Á¤ò»Ù¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¿®Íê¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ëー¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡ª
◼︎²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥ó¥é¥¤¥Õ
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©534-0014 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅÔÅç¶èÅÔÅçËÌÄÌ2-12-2
Åìµþ»ÙÅ¹¡§¢©223-0062 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶èÆüµÈËÜÄ®1-21-2 ÂçÀ¾¥Ó¥ë2F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ ÁÏ¶È29Ç¯ÌÜ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂçÌî ½¡
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ °û¿©Å¹ÀìÌç¥´¥¥Ö¥ê¶î½ü¥µー¥Ó¥¹
URL¡¡¡¡¡§ https://gokiburikujyo.jp/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@gokiburi_hakase