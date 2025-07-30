“花火づくしの夏”熱海温泉の宿が夏季限定プラン販売開始　線香花火とこだわり日本酒で夕涼みステイ｜～2025年9月30日まで

株式会社リロバケーションズ線香花火

“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の「熱海風雅（所在地：〒413-0032静岡県熱海市梅園町16-8）」は、皆様に夏ならではの滞在を愉しんでいただけるよう、線香花火や日本酒特典付きの夏季限定プランを2025年9月30日まで販売いたします。

熱海風雅 公式サイト：https://www.atami-fuga.com/(https://www.atami-fuga.com/)

夏季限定プラン：https://x.gd/t8xay(https://x.gd/t8xay)

熱海風雅は、伊豆の旬の食材を使用したフレンチや絶景を愉しめる温泉旅館です。館内では岩盤浴（女性専用）やライブラリー、屋上テラスなどのコンテンツもお愉しみいただけます。

本プランの特典として、"時間"に寄り添う日本酒「HINEMOS」の夏限定ボトル「Hanabi for HACHIJI」と線香花火をプレゼントいたします。さらに、翌朝はゆっくりご出発の準備ができるレイトチェックアウト付きです。線香花火はお持ち帰りいただくことも、当館中庭でお愉しみいただくことも可能です。

また、熱海海上花火大会開催日も本プランをご利用いただけますので、ぜひ熱海で“花火”づくしの旅を愉しんでみてはいかがでしょうか。

夏季限定プラン

オーシャンビュー客室

プラン名：【夏季限定】線香花火と夏時間に寄り添う日本酒で華やか夕涼み／レイトアウト付＜スタンダード★雅＞

宿泊期間：7/18(金）～9/30(火)

■プラン特典

１.HINEMOS夏限定ボトル「Hanabi for HACHIJI」（1部屋につき1本）※レストランへの持ち込み無料

２.線香花火プレゼント

３.レイトチェックアウト11時（通常10時）

価格： 17,765円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）

ご予約・詳細：https://x.gd/t8xay(https://x.gd/t8xay)

熱海風雅眺望自慢のお部屋から和室まで多彩な＜客室＞ドゥミ（ハーフ）ビュッフェスタイルのお食事幻想的空間で愉しむ＜美肌温泉＞気軽にリフレッシュできる＜岩盤浴（女性専用）＞

熱海風雅｜概要

住所：〒413-0032静岡県熱海市梅園町16-8

TEL：0570-003-141 部屋数：40室

館内設備： レストラン、大浴場、岩盤浴、アミューズメントルーム、テラス、ライブラリー

アクセス：熱海駅よりお車にて約１5分、来宮駅より送迎あり※要予約

公式サイト： https://www.atami-fuga.com/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/atami_fuga

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式Ｘ：https://twitter.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト：https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/

マンション管理事業/ホテル総合支援サービス事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リロバケーションズ

クリエイティブデザインユニット

メディアソリューショングループ 宮木

e-mail：rv.pr@relo.jp

公式サイト：https://relovacations.com/