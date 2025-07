大人気キャラクター『すみっコぐらし(TM)』のゲームシリーズ最新作！Nintendo Switch(TM)ゲームソフト『すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島』2025年冬に発売決定！

日本コロムビア株式会社

日本コロムビア株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 土門義隆)は、Nintendo Switch用ゲームソフト『すみっコぐらし つくろう!ステキなすみっコ島』を2025年冬に発売することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

『すみっコぐらし』は、サンエックス株式会社 (本社 ︓東京都千代田区、代表取締役社長 千田洋史)が生み出した、「すみっこにいるとなぜかおちつく」というちょっぴりネガティブで個性的な仲間たちの暮らしぶりを描き、子供から大人まで幅広い人気を誇るキャラクターです。

2012年の登場以来、さまざまな商品やコラボレーションを展開し、日本だけではなくアジア・米国・欧州など海外へと広がり、ファン層を拡大し続けています。

本作は、ニンテンドー3DSで2014 年に発売しました『すみっコぐらし ここがおちつくんです』より続いている、『すみっコミュニケーション』ゲームシリーズの最新作です。

【ゲーム概要】

《すみっコたちと一緒に、ステキな島づくり!》

このゲームでは、未開の無人島を舞台にすみっコたちと協力して、「すみごこちのよい島」を作り上げていきます。すみっコたちのおねがいを叶えながら、島で集めた材料で建物や置物を作り、時には果物や野菜を育てて収穫し、すみっコたちと一緒にアナタだけのステキな島づくりをお楽しみ頂けます。

《季節にあった島づくりで、すみごこちのよい島にしていこう!》

島には春夏秋冬の季節があり、四季によって島の様子や、採れる材料が変化します。すみっコたちはこの島の季節感を大切にしているので、季節にあった建物や置物などを置いて、すみっコたちが満足してくれる、すみごこちのよい島づくりを目指していきます。

《すみっコたちの島での暮らしを見て、癒やされる!》

すみっコたちはブランコで遊んだり、お団子を食べながらお花見をしたり、島に置いた配置物によって、さまざまな可愛らしい行動を見せてくれます。このすみっコたちの姿は、写真に撮ってアルバムに残しておくことができるので、後から何度でも見返すことができます。

《豊富な配置アイテムやコスチューム!》

可愛いデザインの建物や置物などの配置アイテムを、多数ご用意しています。また、キャラクター毎に豊富なコスチューム取り揃えているため、好きなようにすみっコたちをきせかえて、色々な姿の可愛い様子を見て楽しむことができます。

このように本ソフトでは、すみっコぐらしの可愛らしい世界観を満喫することができ、移りゆく四季が美しい島で、すみっコたちが思い思いに過ごす様子を眺めたり、時には手伝ったりしながら、一緒に島を発展させていく楽しい時間を過ごすことができます。

また、本作を多くの方に楽しんで頂けるよう、日本だけではなく、香港・台湾・韓国での発売も予定しています。

今冬発売予定のNintendo Switch『すみっコぐらし つくろう!ステキなすみっコ島』に、ぜひご期待頂けますと幸いです。

【商品概要】

■タイトル名 :すみっコぐらし つくろう!ステキなすみっコ島

■ジャンル :すみっコミュニケーション

■対応機種 :Nintendo Switch

■プレイモート゛/人数 :TVモード/1人、テーブルモード/1人、携帯モード/1人

■発売予定 :2025年冬

■価 格 :6,380円(税抜き5,800円)

■CERO :A(全年齢対象)

■コピーライト :(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2025 NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

■公式ホームページ:https://www.columbia-games.com/sw/sgi/

《日本コロムビアについて》

会社名:日本コロムビア株式会社

所在地:東京都港区南青山6-10-12 フェイス南青山

代表者:代表取締役社長 土門義隆

事業内容:ミュージックソフト、ゲームソフト等の制作、宣伝、販売

および音楽アーティストのマネジメント

URL:http://columbia.jp/

日本コロムビアでは、Nintendo Switchソフト『すみっコぐらし つくろう!ステキなすみっコ島』を、より多くのお客様にお楽しみいただけるよう、今後、ゲーム内容のご紹介はもちろん、各種の宣伝販促活動につきましても、詳細等決まりましたら、随時ご案内させて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※画像はすべて開発中のものです。変更になる場合があります。