¡ÚÎß·×15ËüÉôÆÍÇË¡ª¡ÛÃæ»³¼·Î¤¡¦ºÇ¿·´©¡ØÁíÍý¤Ë¤µ¤ì¤¿ÃË¡¡ÂèÆó¼¡Æâ³Õ¡Ù9·î25ÆüÈ¯Çä¡¡¹¥É¾Í½Ìó¼õÉÕÃæ

株式会社NHK出版累計15万部(単行本、文庫、電子書籍含む)突破の人気作の続編!

“替え玉総理”が忖度なしで数々の政治課題に立ち向かう姿が反響を呼んだ人気ポリティカル・エンターテインメント小説、待望の続編! 『総理にされた男 第二次内閣』がNHK出版より9月25日発売されます。現在好評予約受付中です。

国民の思いを胸に“替え玉総理”が忖度なしで真っ向から立ち向かう!

売れない舞台役者・加納慎策が、病に倒れた内閣総理大臣・真垣統一郎と瓜二つの容姿と精緻なものまね芸を併せ持つという理由で、真垣の“替え玉総理”を秘密裏に務めることになって2年。素人ながらも忖度のない発想と国民に寄り添った熱意あふれる言動で海千山千の政治家たちを凌駕し、世論を味方につけてきた。そんな政府にとって喫緊の課題は長らく低迷する経済問題だった。打開策を考える中、そこへ追い打ちをかけるように降りかかるパンデミック、自然災害、五輪などの難局の数々。さらに極東地域での緊張が急速に高まったとき、慎策と日本にとって最大の試練の時が訪れる――。

国民目線で一切の忖度をせずに真っ向から政治家たちに立ち向かい、山積する政治問題などに切り込み解決していく姿が「爽快!」と読者の反響を呼んだ前作。舞台役者の慎策が、国民の思いを胸に熱く呼びかける演説と、手に汗握る展開と“どんでん返し”はまさに著者の真骨頂。ストーリーを楽しみながら政治や経済、海外情勢のことがわかるようになる、累計15万部突破の人気ポリティカル・エンターテインメント小説最新作!

一作目を読んでいなくても楽しめること請け合い。中山七里ファン必読の一冊です。

【目次】

一 VS 経済

二 VS 感染症

三 VS 災害

四 VS 五輪

五 VS 有事

★5つの高評価レビュー続々!!

前作未読でしたが、読んでなくても問題なく、そして政治に詳しくない私でも丁寧に書かれているので難なく読むことができました。物語としての展開にも山場があり、とくに最後はドキドキしながら非常に面白く拝読しました。こんなに続きが気になる作品は久しぶりでした。【書店関係者】

現職の総理大臣の替え玉で、2年もその任に就いている慎策。設定は非現実的だが、世の中の動きは現実とリンクしている。まさに渦中をともに経験しているかのような臨場感と、緊張感はいつの間にか政治を自分事として考える後押しとなっている。慎策自身の性格や、行動力、発想などがどんどん総理として完成していくさまを見守る面白さと、大隈、風間といった癖がありながらも国民目線を忘れない魅力的な政治家たちの発言に囲まれるのも、愉悦を覚えること極まりない。さらに丁々発止のやりとりは、各省庁の省益や思惑発想の大臣や、さらには各国大使なども登場し、日々ニュースで流れていく日常の裏側を一緒に覗く感じがまた面白い。【教育関係者】

「地位は人を創る」まさにこの言葉がピタリとはまる内容でした。前作よりも総理らしくなってきた。風間との掛け合いも、ライバルを入閣させるのも全てが痛快でおもしろかった。こんなにも国民の気持ちが分かる、寄り添える総理なら影武者でもいい。【図書館関係者】

中山七里先生の『総理にされた男』待望の第2弾……!!政治経済の布教やパンデミック、オリンピックや自然災害など有事の際には表立って行動し判断を急かされる。そんな立場になったらあなたはどうしますか? 専門的な単語は幾つも出て来るが簡潔で分かりやすい文体なので混乱することなく読み進められます! なるほど、そうだったのか!という気持ちと、理解できる範囲で物語が進み、最後は爽快に終わるのでとても楽しめる一冊。選挙への関心が高まる昨今におすすめです!是非1弾も読んでほしい!【書店関係者】

(NetGalley会員レビューより一部抜粋)

※「NetGalley」(ネットギャリー)とは、出版社が提供する発売前の作品をデジタルデータで読めるサービスです。

著者紹介

中山七里 (ナカヤマ・シチリ)

1961年生まれ、岐阜県出身。『さよならドビュッシー』にて第8回「このミステリーがすごい!」大賞で大賞を受賞し、2010年に作家デビュー。著書に、『彷徨う者たち』『境界線』『護られなかった者たちへ』『総理にされた男』(以上、NHK出版)、『バンクハザードにようこそ』『武闘刑事』『氏家京太郎、奔る』『ヒポクラテスの困惑』ほか多数。数々のシリーズを持ち、映像化作品も多数。

商品情報

『総理にされた男 第二次内閣』

著者:中山七里

出版社:NHK出版

定価:1,870円(税込)

発売日:2025年9月25日

判型:四六判並製

ページ数:288ページ

ISBN:978-4-14-005757-5

▼ご予約はこちら

Amazon→https://www.amazon.co.jp/dp/4140057572

楽天ブックス→https://books.rakuten.co.jp/rb/18288501/

【関連商品】『総理にされた男』(電子書籍版)

著者:中山七里

出版社:NHK出版

定価:販売店によって異なります。

Amazon Kindle→https://www.amazon.co.jp/dp/B014BW7CCQ

楽天KOBO➝https://books.rakuten.co.jp/rk/a0366f318b243eb499a607af111240fa/

NHK出版➝https://www.nhk-book.co.jp/detail/000243012360000.html

『総理にされた男』内容紹介

売れない舞台役者・加納慎策は、内閣総理大臣・真垣統一郎に瓜二つの容姿とそ精緻なものまね芸で、ファンの間やネット上で密かに話題を集めていた。ある日、官房長官・樽見正純から秘密裏に呼び出された慎策は「国家の大事」を告げられ、 総理の“替え玉”の密命を受ける 。慎策は得意のものまね芸で欺きつつ、 役者の才能を発揮して演説で周囲を圧倒・魅了する 。だが、直面する現実は、政治や経済の重要課題とは別次元で繰り広げられる派閥抗争や野党との駆け引き、官僚との軋轢ばかり。政治に無関心だった慎策も、 国民の切実な願いを置き去りにした不条理な状況にショックを受ける。義憤に駆られた慎策はその純粋で実直な思いを形にするため、国民の声を代弁すべく、演説で政治家たちの心を動かそうと挑み始める。そして襲いかる最悪の未曽有の事態に、慎策の声は皆の心に響くのか――。

予測不能な圧巻の展開と、読後の爽快感がたまらない、魅力満載の一冊。

目次

一 VS 閣僚

二 VS 野党

三 VS 官僚

四 VS テロ

五 VS 国民

エピローグ