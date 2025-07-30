¡ÚÎß·×15ËüÉôÆÍÇË¡ª¡ÛÃæ»³¼·Î¤¡¦ºÇ¿·´©¡ØÁíÍý¤Ë¤µ¤ì¤¿ÃË¡¡ÂèÆó¼¡Æâ³Õ¡Ù9·î25ÆüÈ¯Çä¡¡¹¥É¾Í½Ìó¼õÉÕÃæ
Îß·×15ËüÉô(Ã±¹ÔËÜ¡¢Ê¸¸Ë¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ´Þ¤à)ÆÍÇË¤Î¿Íµ¤ºî¤ÎÂ³ÊÔ¡ª
¡ÈÂØ¤¨¶ÌÁíÍý¡É¤¬×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ç¿ô¡¹¤ÎÀ¯¼£²ÝÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¿Íµ¤¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾®Àâ¡¢ÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¡ª¡¡¡ØÁíÍý¤Ë¤µ¤ì¤¿ÃË¡¡ÂèÆó¼¡Æâ³Õ¡Ù¤¬NHK½ÐÈÇ¤è¤ê9·î25ÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºß¹¥É¾Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡ÈÂØ¤¨¶ÌÁíÍý¡É¤¬×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ç¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡ª
Çä¤ì¤Ê¤¤ÉñÂæÌò¼Ô¡¦²ÃÇ¼¿µºö¤¬¡¢ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦¿¿³ÀÅý°ìÏº¤È±»Æó¤Ä¤ÎÍÆ»Ñ¤ÈÀºåÌ¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤òÊ»¤»»ý¤Ä¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¿¿³À¤Î¡ÈÂØ¤¨¶ÌÁíÍý¡É¤òÈëÌ©Î¢¤ËÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£²Ç¯¡£ÁÇ¿Í¤Ê¤¬¤é¤â×ÖÅÙ¤Î¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤È¹ñÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Ç®°Õ¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÀÆ°¤Ç³¤Àé»³Àé¤ÎÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤òÎ¿²ï¤·¡¢À¤ÏÀ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀ¯ÉÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤ÏÄ¹¤é¤¯ÄãÌÂ¤¹¤ë·ÐºÑÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ³«ºö¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¡¢¤½¤³¤ØÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¢¼«Á³ºÒ³²¡¢¸ÞÎØ¤Ê¤É¤ÎÆñ¶É¤Î¿ô¡¹¡£¤µ¤é¤Ë¶ËÅìÃÏ°è¤Ç¤Î¶ÛÄ¥¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿µºö¤ÈÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î»îÎý¤Î»þ¤¬Ë¬¤ì¤ë――¡£
¹ñÌ±ÌÜÀþ¤Ç°ìÀÚ¤Î×ÖÅÙ¤ò¤»¤º¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢»³ÀÑ¤¹¤ëÀ¯¼£ÌäÂê¤Ê¤É¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¡ÖÁÖ²÷¡ª¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÁ°ºî¡£ÉñÂæÌò¼Ô¤Î¿µºö¤¬¡¢¹ñÌ±¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÇ®¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë±éÀâ¤È¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤È¡È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤Ï¤Þ¤µ¤ËÃø¼Ô¤Î¿¿¹üÄº¡£¥¹¥Èー¥êー¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ¯¼£¤ä·ÐºÑ¡¢³¤³°¾ðÀª¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¢Îß·×15ËüÉôÆÍÇË¤Î¿Íµ¤¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾®ÀâºÇ¿·ºî¡ª
°ìºîÌÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¡£Ãæ»³¼·Î¤¥Õ¥¡¥óÉ¬ÆÉ¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
°ì¡¡VS ·ÐºÑ
Æó¡¡VS ´¶À÷¾É
»°¡¡VS ºÒ³²
»Í¡¡VS ¸ÞÎØ
¸Þ¡¡VS Í»ö
¡ú5¤Ä¤Î¹âÉ¾²Á¥ì¥Ó¥åーÂ³¡¹¡ª¡ª
Á°ºîÌ¤ÆÉ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤»ä¤Ç¤âÃúÇ«¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆñ¤Ê¤¯ÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â»³¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤¯¤ËºÇ¸å¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÈó¾ï¤ËÌÌÇò¤¯ÇÒÆÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¡Ú½ñÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Û
¸½¿¦¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÂØ¤¨¶Ì¤Ç¡¢2Ç¯¤â¤½¤ÎÇ¤¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¿µºö¡£ÀßÄê¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤À¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¤¤Ï¸½¼Â¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë±²Ãæ¤ò¤È¤â¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤È¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«À¯¼£¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿µºö¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤ä¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¡¢È¯ÁÛ¤Ê¤É¤¬¤É¤ó¤É¤óÁíÍý¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤ò¸«¼é¤ëÌÌÇò¤µ¤È¡¢Âç·¨¡¢É÷´Ö¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÊ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¹ñÌ±ÌÜÀþ¤òËº¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÎÏÅª¤ÊÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤ÎÈ¯¸À¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤Î¤â¡¢Ìû±Ù¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÃú¡¹È¯»ß¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢³Æ¾ÊÄ£¤Î¾Ê±×¤ä»×ÏÇÈ¯ÁÛ¤ÎÂç¿Ã¤ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³Æ¹ñÂç»È¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Æü¡¹¥Ë¥åー¥¹¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯Æü¾ï¤ÎÎ¢Â¦¤ò°ì½ï¤ËÇÁ¤¯´¶¤¸¤¬¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¡£¡Ú¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡Û
¡ÖÃÏ°Ì¤Ï¿Í¤òÁÏ¤ë¡×¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È¤Ï¤Þ¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£Á°ºî¤è¤ê¤âÁíÍý¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£É÷´Ö¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤â¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÆþ³Õ¤µ¤»¤ë¤Î¤âÁ´¤Æ¤¬ÄË²÷¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¹ñÌ±¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¡¢´ó¤êÅº¤¨¤ëÁíÍý¤Ê¤é±ÆÉð¼Ô¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¡Ú¿Þ½ñ´Û´Ø·¸¼Ô¡Û
Ãæ»³¼·Î¤ÀèÀ¸¤Î¡ØÁíÍý¤Ë¤µ¤ì¤¿ÃË¡ÙÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¡Ä¡Ä¡ª¡ªÀ¯¼£·ÐºÑ¤ÎÉÛ¶µ¤ä¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¼«Á³ºÒ³²¤Ê¤ÉÍ»ö¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÉ½Î©¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·È½ÃÇ¤òµÞ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ÀìÌçÅª¤ÊÃ±¸ì¤Ï´ö¤Ä¤â½Ð¤ÆÍè¤ë¤¬´Ê·é¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¸ÂÎ¤Ê¤Î¤Çº®Íð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢Íý²ò¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÊª¸ì¤¬¿Ê¤ß¡¢ºÇ¸å¤ÏÁÖ²÷¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìºý¡£Áªµó¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ëºòº£¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ªÀ§Èó1ÃÆ¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª¡Ú½ñÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Û
¡ÊNetGalley²ñ°÷¥ì¥Ó¥åー¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¢¨¡ÖNetGalley¡×¡Ê¥Í¥Ã¥È¥®¥ã¥êー¡Ë¤È¤Ï¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÈ¯ÇäÁ°¤ÎºîÉÊ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤ÇÆÉ¤á¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Ãø¼Ô¾Ò²ð
Ãæ»³¼·Î¤ ¡Ê¥Ê¥«¥ä¥Þ¡¦¥·¥Á¥ê¡Ë
1961Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¡£¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥É¥Ó¥å¥Ã¥·ー¡Ù¤Ë¤ÆÂè8²ó¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×Âç¾Þ¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2010Ç¯¤Ëºî²È¥Ç¥Ó¥åー¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø×Ç×Ó¤¦¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡Ø¶³¦Àþ¡Ù¡Ø¸î¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ø¡Ù¡ØÁíÍý¤Ë¤µ¤ì¤¿ÃË¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢NHK½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥Ð¥ó¥¯¥Ï¥¶ー¥É¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡Ù¡ØÉðÆ®·º»ö¡Ù¡Ø»á²ÈµþÂÀÏº¡¢ËÛ¤ë¡Ù¡Ø¥Ò¥Ý¥¯¥é¥Æ¥¹¤Îº¤ÏÇ¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô¡£¿ô¡¹¤Î¥·¥êー¥º¤ò»ý¤Á¡¢±ÇÁü²½ºîÉÊ¤âÂ¿¿ô¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡ØÁíÍý¤Ë¤µ¤ì¤¿ÃË¡¡ÂèÆó¼¡Æâ³Õ¡Ù
Ãø¼Ô¡§Ãæ»³¼·Î¤
½ÐÈÇ¼Ò¡§NHK½ÐÈÇ
Äê²Á¡§1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î25Æü
È½·¿¡§»ÍÏ»È½ÊÂÀ½
¥Úー¥¸¿ô¡§288¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-14-005757-5
¢§¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
Amazon¢ªhttps://www.amazon.co.jp/dp/4140057572
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¢ªhttps://books.rakuten.co.jp/rb/18288501/
¡Ú´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡Û
¡ØÁíÍý¤Ë¤µ¤ì¤¿ÃË¡Ù¡ÊÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¡Ë
Ãø¼Ô¡§Ãæ»³¼·Î¤
½ÐÈÇ¼Ò¡§NHK½ÐÈÇ
Äê²Á¡§ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Amazon Kindle¢ªhttps://www.amazon.co.jp/dp/B014BW7CCQ
³ÚÅ·KOBO➝https://books.rakuten.co.jp/rk/a0366f318b243eb499a607af111240fa/
NHK½ÐÈÇ➝https://www.nhk-book.co.jp/detail/000243012360000.html
¡ØÁíÍý¤Ë¤µ¤ì¤¿ÃË¡ÙÆâÍÆ¾Ò²ð
Çä¤ì¤Ê¤¤ÉñÂæÌò¼Ô¡¦²ÃÇ¼¿µºö¤Ï¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦¿¿³ÀÅý°ìÏº¤Ë±»Æó¤Ä¤ÎÍÆ»Ñ¤È¤½ÀºåÌ¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÌ©¤«¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢´±Ë¼Ä¹´±¡¦Ã®¸«Àµ½ã¤«¤éÈëÌ©Î¢¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¿µºö¤Ï¡Ö¹ñ²È¤ÎÂç»ö¡×¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢ ÁíÍý¤Î¡ÈÂØ¤¨¶Ì¡É¤ÎÌ©Ì¿¤ò¼õ¤±¤ë ¡£¿µºö¤ÏÆÀ°Õ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤Çµ½¤¤Ä¤Ä¡¢ Ìò¼Ô¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ±éÀâ¤Ç¼þ°Ï¤ò°µÅÝ¡¦Ì¥Î»¤¹¤ë ¡£¤À¤¬¡¢Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸½¼Â¤Ï¡¢À¯¼£¤ä·ÐºÑ¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÇÉÈ¶¹³Áè¤äÌîÅÞ¤È¤Î¶î¤±°ú¤¡¢´±Î½¤È¤ÎíÂíà¤Ð¤«¤ê¡£À¯¼£¤ËÌµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿¿µºö¤â¡¢ ¹ñÌ±¤ÎÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿ÉÔ¾òÍý¤Ê¾õ¶·¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¡£µÁÊ°¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¿µºö¤Ï¤½¤Î½ã¿è¤Ç¼ÂÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤¹¤Ù¤¯¡¢±éÀâ¤ÇÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤Î¿´¤òÆ°¤«¤½¤¦¤ÈÄ©¤ß»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ½±¤¤¤«¤ëºÇ°¤ÎÌ¤Á¾Í¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢¿µºö¤ÎÀ¼¤Ï³§¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤Î¤«――¡£
Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê°µ´¬¤ÎÅ¸³«¤È¡¢ÆÉ¸å¤ÎÁÖ²÷´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Ì¥ÎÏËþºÜ¤Î°ìºý¡£
ÌÜ¼¡
°ì¡¡VS ³ÕÎ½
Æó¡¡VS ÌîÅÞ
»°¡¡VS ´±Î½
»Í¡¡VS ¥Æ¥í
¸Þ¡¡VS ¹ñÌ±
¥¨¥Ô¥íー¥°