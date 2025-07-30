「兵庫県私立中学・高等学校展２０２６」９月７日西宮北口で開催！
株式会社神戸新聞社は、兵庫県内の私立中学校・高校への進学を考える受験生や保護者を対象とした「兵庫県私立中学・高等学校展２０２６」を９月７日（日）、甲南大学西宮キャンパス（CUBE）で開催します。兵庫県内の私立中学校・高校３１校が参加。入試広報担当者に学校生活や入試傾向などについて個別に相談ができます。中学校・高校進学の疑問や不安を解消するチャンスです。ぜひご参加ください。入学・学校案内パンフレット無料配布も行います。
開催日時 ２０２５年９月７日（日）午後１時００分～午後４時３０分
開催場所 甲南大学西宮キャンパス（CUBE）
西宮市高松町8-33（阪急西宮北口駅南へ徒歩３分）
https://www.konan-cube.com/access/
参加費用 無料
申し込み 不要
内容 入試広報担当者と受験生・保護者による個別相談会
入学・学校案内パンフレット無料配布
参加校
【男子校】
甲南高等学校・中学校／甲陽学院中学校・高等学校／報徳学園中学校・高等学校／六甲学院中学校・高等学校
【女子校】
愛徳学園中学校・高等学校／甲南女子中学校・高等学校／神戸国際中学校・高等学校／神戸常盤女子高等学校／武庫川女子大学附属中学校・高等学校／百合学院中学校・高等学校
【共学校】
育英高等学校／関西学院中学部・高等部／啓明学院中学校・高等学校／神戸学院大学附属中学校・高等学校／神戸山手グローバル中学校・高等学校 ／神戸龍谷中学校・高等学校／三田学園中学校・高等学校／松蔭中学校・高等学校／親和中学校・親和女子高等学校／須磨学園高等学校・中学校／須磨学園夙川中学校・高等学校／園田学園中学校・高等学校／滝川中学校・高等学校／仁川学院中学・高等学校／白陵中学校・高等学校／雲雀丘学園中学校・高等学校
【資料参加校】
神戸女学院中学部・高等学部／神戸野田高等学校／彩星工科高等学校／神港学園高等学校／灘中学校・高等学校
主催 神戸新聞社
問合せ 「兵庫県私立中学・高等学校展２０２６」運営事務局（神戸新聞事業社内）
ＴＥＬ０８０-２４５７-７８１２（平日午前１０時～午後５時）
WEBサイト
https://www.kobe-np.co.jp/info/hyogo2026/