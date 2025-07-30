オリジナルアニメ「Turkey!」より、″リラックスタイム″がテーマの新規描き下ろしアイテムが「コミックマーケット106」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！
出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/c106/
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「コミックマーケット106」にてオリジナルアニメ「Turkey!」の新商品を販売します。
ルームウェアに身を包みリラックスタイムを満喫する麻衣たち一刻館高校ボウリング部5人の新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」や「缶バッジ＆ブロマイドセット」など、新作アイテムが多数登場！
会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。
ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！
イベント情報
「コミックマーケット106」
・開催日時 2025年8月16日(土)～8月17日(日) 10:30～17:00 ※2日目のみ16:00
・開催場所 東京ビッグサイト
・ブース名 中外鉱業ブース[南3・4ホール No.2341]
・公式HP https://www.comiket.co.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/c106/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください。
※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。
特典情報
中外鉱業ブースにてオリジナルアニメ「Turkey!」C106関連商品を１会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典ポストカード(全6種)をランダムで1枚プレゼントします。
※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります。
※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/c106/
予約期間：2025年7月30日(水)17:00～2025年8月18日(月)23:59
発送日：2025年10月発送予定
※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
製品情報
■アクリルフィギュアスタンド リラックスタイムver.（全5種）
販売価格：1,870円(税込)
ラインナップ：音無麻衣、五代利奈、一ノ瀬さゆり、三鷹 希、二階堂七瀬（全5種）
■缶バッジ＆ブロマイドセット リラックスタイムver.（全5種）
販売価格：1,100円(税込)
■アクリルおなまえキーホルダー リラックスタイムver.（全5種）
販売価格：880円(税込)
■BIGアクリルスタンド リラックスタイムver.
販売価格：3,520円(税込)
■バスタオル リラックスタイムver.
販売価格：5,170円(税込)
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連情報
■権利表記
(C)BAKKEN RECORD・PONY CANYON INC.／「Turkey!」製作委員会
■関連サイト
オリジナルアニメ「Turkey!」公式サイト
https://turkey-project.com/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/chugaionline