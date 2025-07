THULE、アクティブ旅行派向けコレクション【Thule Aion】から、 国際デザイン賞受賞の大型スーツケースとアクセサリーを新発売（ブルーサイン認証）

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスウェーデンのブランド 『THULE』(スーリー)は、多用途でサステナブルなトラベルコレクション【Thule Aion】(スーリー アイオン)から、スーツケース、トラベルオーガナイザー、トイレタリーバッグを2025年7月に発売いたしました。

リリースページはこちら :https://zett-bag.jp/thule/news/2025/07/30/20035/

“More with less”をコンセプトに、旅人の仕事・旅・自然体験をシームレスにつなぐ【Thule Aion】。都会にも自然にも美しく馴染むクラシックかつクリーン、カジュアルなデザインや、気軽にアクティビティへ出かけられる機能。タウンユースはもちろん、ワーケーション、デイハイクや森林浴に親しむネイチャートリップ、ウェルネス旅行など、日常とアドベンチャートラベルを行き来できるオンオフ兼用ラゲッジコレクションです。今回、大型スーツケースやアクセサリーを追加したことでより幅広い旅のニーズに対応します。

長期間のバケーションは、アドベンチャートラベルへ出かけよう

スーツケースは長期間の旅に対応する容量95Lに大型の耐水ギアポケットを備えアクティビティを目的とした冒険に最適。高機能なトラベルオーガナイザーは旅小物を整理しつつ、スキミング防止のRFIDブロックポケットで海外でも安心。脱着式なのでパスポートやクレジットカードをまとめたRFIDブロックポケットを、さっと取り外して単体で肌身離さずキープもできます。トイレタリーバッグは内装にお手入れしやすいコーティング素材を使用し、TSAに準拠する脱着式耐水ポーチを備えます。

ThuleAionCollections :https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/itemlist/search/?keyword=aionスーリー アイオン コレクションはこちらから

国際デザイン賞受賞のサステナブルなトラベルバッグ

人と環境に配慮した厳格な製造基準を満たし、ブルーサイン(R)プロダクト認証を取得しています。丈夫なメイン生地は、ペットボトルから再生した100%リサイクル600Dワックス ポリエステルキャンバスを使用。一般的なコットンキャンバスと比べ、耐久性約5倍/耐水性約3倍のタフさを誇ります。撥水加工には、環境に優しいPFASフリーDWRを採用。ヴィーガンワックス加工された生地は使い込むほどに味わいが増し、旅の思い出が刻まれていきます。また、世界的に権威のある「Red Dot: Design Team of the Year 2024」で世界最高位の栄光に輝いたTHULEデザインチームが手掛ける本作は、機能美や持続可能性が評価され世界三大デザイン賞の一つである「iF DESIGN AWARD 2025」を受賞。長く愛着を持てるバッグが、環境意識の高い次世代の旅人をサポートします。

Thule Aion Check-in Wheeled Duffel Bag 95L

長期の旅行用に設計されたチェックイン用スーツケース。耐久性と耐水性に優れたワックスキャンバス生地を使用、濡れたギアを収納できる耐水コーティングポケットを搭載。

3205226・Black3205227・Nutria[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/499_1_6d16051d705ec1a9b0ebf93b5900cfb2.jpg?v=202507300955 ]

Thule Aion Toiletry Bag

着用済み衣類や水着などを分けて収納できる大型耐水ポケット。荷崩れを防ぐ内外のコンプレッション搭載。タフな特大ホイールとV字チューブ伸縮ハンドルは、どんな地形でも楽に滑走。100%リサイクル生地と50%リサイクルポリカーボネートパネル。詳細を見る :https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/products-detail/3205226

使い捨てビニール袋の使用を減らすTSAフレンドリーなポーチ付きトイレタリーバッグ。

3205228・Nutria3205438・Dark Slate[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/499_2_f1119ccd1c792fd4d35efc9eee06a065.jpg?v=202507300955 ]

Thule Aion Travel Organizer

清掃しやすい素材の液体用ポーチはTSA液体規則にも準拠。内部ポケットと、さっと拭き取れるコーティング素材の内装。ホテルで吊り下げて使用可能。耐水生地と止水ジッパー、ハイパロンボトムを融合。詳細を見る :https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/products-detail/3205228

RFIDブロックポケット付きトラベルウォレットと電子機器オーガナイザーが融合した旅行用ポーチ。

3205407・Nutria[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/499_3_94e75e176c23fe77c099d8a4018bc341.jpg?v=202507300955 ]

旅の小物を整理収納。スキミングを防止するRFIDブロック対応のウォレット。ウォレットはマグネットで簡単に脱着可能。ハンドル付きで持ち運びが容易。詳細を見る :https://zett-bag.jp/thule/thuleproducts/products-detail/3205407

【ブルーサイン(R)とは】

ブルーサイン(R)はモノを製造する労働者、使用する消費者に対する安全性と、環境保護を目的とした繊維業界の自主基準です。世界最高レベルの厳格な基準に基づくブルーサイン認証システムによって、安全性および人と環境への影響が最小限に抑えられた素材、製品であることが証明されます。認証システムの原則は、素材の製造段階における水や土、空中への有害な成分の排出が最小限に抑制され、水などの資源消費が可能な限り削減されている事、製造、労働環境が健全かつ安全である事です。これにより、最終的な製品が厳格な安全要件を満たすだけでなく、消費者がサステナブルな製品を確信を持って購入することができます。

Thule Groupはブルーサインのパートナー企業として、サステナビリティへの取り組みをさらに強化し、より高い透明性を持って環境負荷の低減とお客様に対する安全性の保全を図ります。

https://www.bluesign.com/

Bring your life.

Quality / Safety / Design / Easy to use

【THULE】(スーリー)

1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。

