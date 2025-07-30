Shopify 対応広告計測アプリ「App Unity Tracking」、Yahoo!広告コンバージョン測定を可能にする新機能をリリース
株式会社リワイア（本社：東京都港区、代表取締役：加藤 英也）は、自社が提供するShopify 対応の広告・分析連携アプリ「App Unity Tracking - 広告・GA4計測連携」（以下、App Unity Tracking）において、Yahoo!広告（検索広告・ディスプレイ広告）のコンバージョン計測機能を新たに実装し、正式リリースしたことをお知らせいたします。
新機能実装の背景
Shopify は、セキュリティ強化を目的として「Checkout Extensibilityへの完全移行」および「カスタムピクセルを利用したタグ設置の必須化」を発表しました。これにより、タグはサンドボックス環境下で動作し、外部との通信に一定の制約が課されるため、従来のYahoo!広告の計測手法ではコンバージョンの取得が困難となっていました。
今回のリリースでは、Checkout Extensibility 環境でも正確なコンバージョン計測を実現しました。これにより、Yahoo!広告のコンバージョン計測の問題を解消し、広告活用の選択肢を大きく広げます。
実装された新機能の特徴
- Shopify Checkout Extensibility完全対応
- 検索広告・ディスプレイ広告の両方に対応
- オフラインコンバージョンAPIによる計測
- 既存の広告アカウントの引継ぎが可能
App Unity Tracking の主な機能
- Yahoo!広告コンバージョン計測（新機能）
- Google広告（検索／ショッピング／P-MAX）
- Meta広告（Facebook／Instagram）
- LINE広告
- X（旧Twitter）広告
- TikTok広告
- Google Analytics 4（GA4） ほか
App Unity Tracking の導入メリット
- 複数の広告媒体を一元管理
- カスタムピクセル環境下でも確実なコンバージョン計測
- タグの自動設置（50種類以上対応）
- 即日導入可能なシンプル設計
- 日本語対応・国内サポート完備
サービス詳細・インストール・設定手順
サービスの詳細や導入については、以下のサイトをご参照ください。
- App Unity Tracking サービスサイト(https://appunity-tracking.rewired.jp/)
- App Unity Tracking Shopify App サイト(https://apps.shopify.com/pafit-tag-management-for-gtm-1)
- App Unity Tracking Yahoo!広告 CV計測機能プラン 設定手順(https://sobanihelp.zendesk.com/hc/ja/articles/49316831291801)
今後の展望・App Unity IDソリューションについて
顧客情報・体験の中心にShopifyを据え、多極化する顧客接点を横断して、ログインID・ポイントの共通化や統合した顧客情報を元にマーケティングに関わる企画・施策実行ができるアプリシリーズの提供や、カスタムアプリの開発を支援しています。
- App Unity IDソリューションサービスサイト(https://service.appunity.jp/)
株式会社リワイア 会社概要
「顧客体験を、つなぎなおす。」をミッションに、ECシステムの技術支援をはじめ、コマースに必要な各種機能をつなげるインテグレーションサービスを提供しています。システム構築の経験豊かなエンジニアを中心に、ShopifyをはじめとしたECサイト・アプリを技術面からサポートします。自社開発アプリとして、ポイント機能を実装できる「どこポイ」、チェックアウト画面やサンクスページを最適化する「あとプラ」、会員ランクを作成する「らんキィ」、サンキューページをカスタマイズできる「さんクス」を提供中。
会社名：株式会社リワイア
所在地：東京都港区青山一丁目2番6号 ラティス青山スクエア3F
代表者：代表取締役 加藤 英也
事業内容：コマースのデジタル化支援 / ECシステム・アプリ開発 / ECシステム構築支援
Webサイト：https://rewired.jp/