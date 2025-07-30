Shopify 対応広告計測アプリ「App Unity Tracking」、Yahoo!広告コンバージョン測定を可能にする新機能をリリース

株式会社リワイア

株式会社リワイア（本社：東京都港区、代表取締役：加藤 英也）は、自社が提供するShopify 対応の広告・分析連携アプリ「App Unity Tracking - 広告・GA4計測連携」（以下、App Unity Tracking）において、Yahoo!広告（検索広告・ディスプレイ広告）のコンバージョン計測機能を新たに実装し、正式リリースしたことをお知らせいたします。

新機能実装の背景

Shopify は、セキュリティ強化を目的として「Checkout Extensibilityへの完全移行」および「カスタムピクセルを利用したタグ設置の必須化」を発表しました。これにより、タグはサンドボックス環境下で動作し、外部との通信に一定の制約が課されるため、従来のYahoo!広告の計測手法ではコンバージョンの取得が困難となっていました。

今回のリリースでは、Checkout Extensibility 環境でも正確なコンバージョン計測を実現しました。これにより、Yahoo!広告のコンバージョン計測の問題を解消し、広告活用の選択肢を大きく広げます。

実装された新機能の特徴

App Unity Tracking の主な機能

App Unity Tracking の導入メリット

サービス詳細・インストール・設定手順

- Shopify Checkout Extensibility完全対応- 検索広告・ディスプレイ広告の両方に対応- オフラインコンバージョンAPIによる計測- 既存の広告アカウントの引継ぎが可能- Yahoo!広告コンバージョン計測（新機能）- Google広告（検索／ショッピング／P-MAX）- Meta広告（Facebook／Instagram）- LINE広告- X（旧Twitter）広告- TikTok広告- Google Analytics 4（GA4） ほか- 複数の広告媒体を一元管理- カスタムピクセル環境下でも確実なコンバージョン計測- タグの自動設置（50種類以上対応）- 即日導入可能なシンプル設計- 日本語対応・国内サポート完備

サービスの詳細や導入については、以下のサイトをご参照ください。

今後の展望・App Unity IDソリューションについて

- App Unity Tracking サービスサイト(https://appunity-tracking.rewired.jp/)- App Unity Tracking Shopify App サイト(https://apps.shopify.com/pafit-tag-management-for-gtm-1)- App Unity Tracking Yahoo!広告 CV計測機能プラン 設定手順(https://sobanihelp.zendesk.com/hc/ja/articles/49316831291801)

顧客情報・体験の中心にShopifyを据え、多極化する顧客接点を横断して、ログインID・ポイントの共通化や統合した顧客情報を元にマーケティングに関わる企画・施策実行ができるアプリシリーズの提供や、カスタムアプリの開発を支援しています。

株式会社リワイア 会社概要

- App Unity IDソリューションサービスサイト(https://service.appunity.jp/)

「顧客体験を、つなぎなおす。」をミッションに、ECシステムの技術支援をはじめ、コマースに必要な各種機能をつなげるインテグレーションサービスを提供しています。システム構築の経験豊かなエンジニアを中心に、ShopifyをはじめとしたECサイト・アプリを技術面からサポートします。自社開発アプリとして、ポイント機能を実装できる「どこポイ」、チェックアウト画面やサンクスページを最適化する「あとプラ」、会員ランクを作成する「らんキィ」、サンキューページをカスタマイズできる「さんクス」を提供中。

会社名：株式会社リワイア

所在地：東京都港区青山一丁目2番6号 ラティス青山スクエア3F

代表者：代表取締役 加藤 英也

事業内容：コマースのデジタル化支援 / ECシステム・アプリ開発 / ECシステム構築支援

Webサイト：https://rewired.jp/