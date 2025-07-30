¥¯¥Ã¥¯¥Ó¥º¡¢È¡´Û»Ô¤Î¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ò¥íÂÀÅÄ¿©ÉÊ¡×¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ
°û¿©¡¦¥Õー¥É»º¶ÈÆÃ²½¤Î¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¥Ã¥¯¥Ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§é®¥Î ¸¼¡¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢Í¸Â²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ò¥íÂÀÅÄ¿©ÉÊ¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¡¢°Ê²¼¡Ö¥Þ¥ë¥Ò¥íÂÀÅÄ¿©ÉÊ¡×¡Ë¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë·èµÄ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°¤Î¼èÆÀ¤ÎÍýÍ³
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¿©¡×¤Ï¡Ö¿Í¡×¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡ÖEmpower the Food People¡×¤ò·Ç¤²¡¢¿©»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¡Ö¿Í¡×¤òµ¯ÅÀ¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿»ö¶È¤ò¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿Í¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÃ¤È¤¹¤ë»ö¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò¿Ê¤á¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÎÎ°è¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê»ñ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Õー¥É¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¡ÊÀ¸»º¡¢²Ã¹©¡¢Î®ÄÌ¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¡Ë¤Î³ÆÎÎ°è¤òÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¿©¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ýÂ³Åª²ÄÇ½À¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¸Â²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ò¥íÂÀÅÄ¿©ÉÊ¤ÏËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢Æ»»º¤Î¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥í¥Ã¥±Åù¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤Ë·¸¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«À½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÆâÉ´²ßÅ¹¤ÎºÅ»öÈÎÇä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÊÆ¹ñÅù¤Î³¤³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÊª»ºÅ¸¤ØÄê´üÅª¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³È½¼¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Ò¥íÂÀÅÄ¿©ÉÊ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î´ûÂ¸»ö¶È¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ë»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Õー¥É¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Î³ÆÎÎ°è¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î¼ý±×À¤Î¸þ¾å¤ä¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³ô¼°¼èÆÀ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Þ¥ë¥Ò¥íÂÀÅÄ¿©ÉÊ¤Î³µÍ×
1992Ç¯ÁÏ¶È¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤ÎÃË¼ß¥¤¥â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼êºî¤ê¥³¥í¥Ã¥±Åù¤ÎÁÚºÚ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥«¥Ë¡¦¥¨¥Ó¡¦¥Û¥¿¥Æ¤Ê¤É¤Î³¤»ºÊª¤ò»ÝÌ£¤´¤È¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È¥³¥í¥Ã¥±¡×¥·¥êー¥º¤ò¼çÎÏ¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÊª»ºÅ¸¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¼ç¤ÊÌÜÅª¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÂ³¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¡¦¥Ï¥ï¥¤¤È¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÅù¤Î³¤³°¤Ç¤âÊª»ºÅ¸¤ËÄê´üÅª¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À½Â¤É÷·Ê
¼ç¤ÊÀ½ÉÊ
¡¦²ÈÄíÍÑ¿©ÉÊ¡Ê°ìÉô¡Ë
¤Þ¤ë¤´¤È³¤Á¯¥³¥í¥Ã¥±
¡Ê¥¨¥Ó¡¦¤«¤Ë¡¦¥Û¥¿¥Æ¡Ë
È¡´Û¥á¥ó¥Á¥«¥Ä
È¡´Û¥¤¥«¥á¥ó¥Á
¥¤¥ó¥«¤Î¤á¤¶¤á¤¤¤â¤â¤Á
¡¦Êª»ºÅ¸ÍÑ¿©ÉÊ¡Ê°ìÉô¡Ë
´Å¥¨¥Ó¤ÈÀÖ¥¨¥Ó¤Î¤·¤á¤¸Æþ¤ê¥¯¥êー¥à¥³¥í¥Ã¥±
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°
¥¯¥é¥Ö¥³¥í¥Ã¥±
¢£¥Þ¥ë¥Ò¥íÂÀÅÄ¿©ÉÊ
¡Î²ñ¼ÒÌ¾¡ÏÍ¸Â²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥Ò¥íÂÀÅÄ¿©ÉÊ
¡ÎËÜ¼Ò¡ÏËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¹ÌîÄ®£´ÈÖ£¸¹æ¡ÎÂåÉ½¼Ô¡ÏÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂÀÅÄ Çî
¡ÎÀßÎ©Ç¯·îÆü¡Ï1992Ç¯4·î23Æü
¡Î»ö¶ÈÆâÍÆ¡Ï¿©ÉÊÀ½Â¤ÈÎÇä(ÁÚºÚ)
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤ÏÁÄ¶È¤Ç¤¢¤ëHR»ö¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿©Ê¬Ìî¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¼´¤È¤·¡¢»ö¶ÈÅý¹ç¤ä·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×·¿¤ÎM&AÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¿©¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¯¥Ã¥¯¥Ó¥º¤ÎÅê»ñ»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ2¼ÒÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Ò¥íÂÀÅÄ¿©ÉÊ¡×¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£1¼ÒÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤å¤¦¤¤¤Á¡×¤Ç¤Ï¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¢°û¿©Å¹¸þ¤±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÃíÎÏ¤·¡¢È¡´Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¼èÆÀ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Ò¥íÂÀÅÄ¿©ÉÊ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÊª»ºÅ¸¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÎÇäÌÖ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈÎÏ©¤òÂçÀÚ¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î2¼Ò¤Ë¤è¤ëÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿ÌÌÅª¤ËÈ¡´Û»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¿©»º¶È¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤ä¿©´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¶È¤Ê¤É¤Î»°¼¡»º¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¾åÎ®¤Î°ì¼¡¡¦Æó¼¡»º¶È¤Ê¤É¡¢¿©¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÈÌ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¿©¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÂÎ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ä¶ÈÌ³À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£