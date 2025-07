¡Ú³«ºÅÊó¹ð¡Û¥Ç¥¸¥¿¥ë³Ø±àº×2025¤òÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡õ¤¦¤á¤­¤¿¤Ç³«ºÅ¡ªS¡ßPARK¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Ï¹â¹»À¸¡¦¹âÀìÀ¸¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¯

一般社団法人デジタル人材共創連盟(デジ連)

一般社団法人デジタル人材共創連盟(以下「デジ連」、本社:大阪市住之江区、代表理事:鹿野利春)は、2025年7月19日(土)~21日(月・祝)に「デジタル学園祭2025」を大阪・関西万博会場内のEXPOメッセ「WASSE」およびグランフロント大阪(うめきたエリア)にて開催いたしました。

本イベントは、プログラミング、映像制作、デザイン、ゲーム開発、探究学習など、多様な領域で活動する全国の中高生やU-25世代の若手人材が、自身の制作物やプロジェクトを社会に向けて発信する場です。会場では、出展者が一般来場者に対してプレゼンテーションや展示を行い、フィードバックを受けながら自身の活動を振り返り、次の挑戦につなげる実践的な学びの機会となりました。

また、全国から集まった出展者同士の交流も活発に行われ、世代や地域、専門分野を超えた学び合いやネットワーキングの場としても機能しました。万博会場の来場者は2日間で18,000人を超え、会場は連日熱気に包まれました。

最終日には、若手テッククリエイターの発掘を目的とした『デジタル学園祭アワード「S×PARK」』の最終審査・表彰式を開催しました。なお、S×PARKは、デジタル社会の未来を担う若手テッククリエイターを発掘・育成することを目的に創設されたデジタル学園祭全体のアワードであり、今年度が初開催となります。審査員による審査を経て、高校生・高専生が各部門のグランプリに輝くという快挙も生まれました。

「デジタル学園祭」は、こうした成果発表の機会を通じて、若者たちの学びと創造を“社会とつなぐ出口”として機能させるとともに、教育と産業、地域と世界、世代と世代が交差する新たな共創の場を目指しています。

【概要】

名 称:デジタル学園祭2025 ( https://d-s-festival.jp/ )

日 程:2025年7月19日(土)~21日(月・祝)

会 場:7月19~20日:EXPOメッセ「WASSE」(大阪・関西万博会場内)

7月21日 :グランフロント大阪北館4F ナレッジシアター

主 催:一般社団法人デジタル人材共創連盟

後 援:経済産業省

延べ来場者数(万博会場): 18,418人(7月19日 7,111人、7月20日 11,307人)

【当日の様子】

■デジタル学園祭アワード「S×PARK」作品展示(7月19・20日)

テクノロジーとクリエイティブの融合による“仕掛け”を提案する次世代テックアワードのファイナリストによる作品展示及び来場者へのプレゼンテーション。

■ デジタル学園祭アワード「S×PARK」最終審査・表彰(7月21日)

デジタル学園祭2025に出展した作品の中から審査を行い、2部門でグランプリ・準グランプリを表彰しました。審査は、事前に提出されたプレゼン資料と展示内容をもとに、創造性・社会性・実現性などの観点から行われました。

▼<クリエイティビティ部門>

グランプリ

アナログ的な操作でデジタル管理できる忘れ防止装置の提供および見守りサービス

久保 晃市(群馬県立高崎高等学校)

準グランプリ

Because of my stuttering(吃音に起因する伝えづらさを可視化・支援)

OUA-AS(大阪芸術大学)

▼<フューチャー・インパクト部門>

グランプリ

飲食店の来客予想AI

ちーむめだか(鹿児島情報高等学校)

準グランプリ

FAIP(Future Artificial Intelligence Pillow)

NeurestX(大分工業高等専門学校)

▼ <オーディエンス賞>(7月19・20日 万博会場 一般投票)

来場者による投票により選出される「オーディエンス賞」では、合計5,278の票が寄せられました。

受賞作品

FAIP(Future Artificial Intelligence Pillow)

NeurestX(大分工業高等専門学校)

■ 全国情報教育コンテスト ファイナリスト展示(7月19・20日)

情報I・II、探究活動、デジタル部活動などに取り組む中高生214チームの中から選出された作品を展示。実践的な情報活用スキルと創造的な発想が来場者の関心を集めました。

■未踏(MITOU)展示(7月19・20日)

未踏修了生による作品展示およびプレゼンテーションを実施。突出したIT人材による斬新なアイデアが紹介されました。

主催:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

■関西テック・クリエイター・チャレンジ展示(7月19・20日)

関西テック・クリエイター・チャレンジ修了生による、独創的な技術と革新的なプロジェクトの展示。来場者に、AI・IoT・Web3など先端技術を活用し、社会課題解決に挑んだ成果をご覧いただきました。

主催:公益財団法人 大阪産業局

■企業による先端技術展示(7月19・20日)

さくらインターネット株式会社

株式会社MIXI

一般社団法人i-RooBO Network Forum

■プレゼンテーション・発表

世界最大級の学生グローバルピッチコンテスト「Youth Innovation EXPO」(7月19日)

主催:株式会社文化資本創研 学生万博プロジェクトチーム あすのわ

世界へチャレンジするU-22ゲームクリエイターを育成するコンテスト「JAPAN INDIE GAME CREATOR ONE CONTEST 2025(IND-1 2025)」(7月20日)

主催:株式会社ADOOR、一般社団法人デジタル人材共創連盟

【協賛企業一覧】

■ Platinumパートナー

株式会社ADOOR/さくらインターネット株式会社/株式会社MIXI

一般社団法人i-RooBO Network Forum

■ Goldパートナー

株式会社AVAD/GMOメディア株式会社/渋谷スクランブルスクエア株式会社

一般社団法人デジタル人材共創連盟(デジ連)(URL:https://dle.or.jp/)

中高生等のデジタル関連活動支援を目的に、経済産業省の検討会が取りまとめた提言の社会実装を担う団体として、2022年7月に設立。若年層のデジタル関連活動等支援する全国組織として、経済産業省、文部科学省等と連携し、デジタル関連活動の普及や指導人材の育成に取り組んでいます。

高校での情報Iの必修化、情報IIの拡大を文部科学省と連携し支援するとともに、未来のデジタル人材候補として期待される中学生・高校生等が活動するパソコン部、プログラミング部、ロボット部、AI部といったデジタル関連の部活動及び個人のデジタル活動を活性化・高度化させ、学生1人ひとりのデジタルスキルなどの向上を図るべく、産業界と教育界が連携して事業を展開しています。

【一般社団法人デジタル人材共創連盟(デジ連)】(URL:https://dle.or.jp/)

会社名 一般社団法人デジタル人材共創連盟(デジ連)

所在地 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟3F D-1

代表者 代表理事 鹿野 利春(京都精華大学 メディア表現学部 教授)

事務局運営 一般社団法人i-RooBO Network Forum