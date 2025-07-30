¥¢¥Ç¥³¤Î¼Ò°÷2Ì¾¤¬¡¢ÆÊÌÚ¸©ÌðÈÄ»Ô¤Î¡ÖÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿Í¡ÊÉû¶È·¿¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÃåÇ¤
¿Íºâ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëAdecco Group¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¡¢Áí¹ç¿Í»ö¡¦¿Íºâ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥Ç¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿Ìî ·òÆó¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ±¼Ò¤Î¼Ò°÷2Ì¾¤¬¡¢ÆÊÌÚ¸©ÌðÈÄ»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§¿¹Åç ÉðË§¡¢°Ê²¼¡ÖÌðÈÄ»Ô¡×¡Ë¤ËÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿Í¡ÊÉû¶È·¿¡Ë¤È¤·¤ÆÃåÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤¬Éû¶È·¿¤ÎÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿Í¤È¤·¤ÆÇ¤ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌðÈÄ»Ô¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿ÍÀ©ÅÙ¡×¤Ï¡¢ÃÏ°èÎÏ¤ÎÁÏÂ¤¤ÈÃÏÊý¤ÎºÆÀ¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2014Ç¯ÅÙ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¡Êµì¾Î¡§ÃÏ°è¤ª¤³¤·´ë¶È¿ÍÀ©ÅÙ¡Ë¡£Æ±À©ÅÙ¤Ï¡¢»°ÂçÅÔ»Ô·÷¤Ë½êºß¤¹¤ë´ë¶È¤Ê¤É¤¬ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ø¼Ò°÷¤ò°ìÄê´ü´ÖÇÉ¸¯¤·¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÃÏ°èÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024 Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÈÌ±´Ö´ë¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸Ä¿Í¤¬¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ò·ë¤Ö·Á¤Î¡ÖÉû¶È·¿¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éû¶È·¿¤ÎÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿Í¤Ï¡¢¼õÆþ¼«¼£ÂÎ¤Ë·î1Æü°Ê¾åÂÚºß¤·¡¢·î£´Æü°Ê¾å¤«¤Ä·î20»þ´Ö°Ê¾å¤Î¶ÐÌ³¤ËÁêÅö¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÌðÈÄ»Ô¤ËÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿Í¡ÊÉû¶È·¿¡Ë¤È¤·¤ÆÃåÇ¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥³³ô¼°²ñ¼ÒCorporate Career»ö¶ÈÉô¤Îµµ²¬Æà·î¤È¡¢Æ±¼Ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»ー¥ë¥¹»ö¶ÈÉô¤ÎÈÄÅìº»Âå»Ò¤Ç¤¹¡£Î¾Ì¾¤Ï¡¢ÌðÈÄ»Ô¤Î¸ÛÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤ÎÎ©°Æ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÔÆâ¤Î»ö¶È¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë¿Íºâ²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿º¸¤è¤ê¡¢¥¢¥Ç¥³ µµ²¬Æà·î¡¢¿¹Åç»ÔÄ¹¡¢¥¢¥Ç¥³ ÈÄÅìº»Âå»Ò¡Ê7·î18Æü¤ÎÃåÇ¤¼°¤Ë¤Æ»£±Æ¡Ë¡Û
¥¢¥Ç¥³¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤Û¤«¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë»ö¶È¤òÂ¿¿ô¼õÂ÷¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¡¢²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤È²Æì¸©±ºÅº»Ô¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1Ì¾¤ÎÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿Í¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥Ç¥³¼Ò°÷¤ÎÌðÈÄ»Ô¤ÎÃÏ°è³èÀ²½µ¯¶È¿Í¡ÊÉû¶È·¿¡ËÃåÇ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¡Û
µ¯¶È¿Í¤Î³µÍ× ¥¢¥Ç¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡¡µµ²¬ Æà·î¡Ê¤«¤á¤ª¤« ¤Ê¤Ä¤¡Ë
Æ±¡¡ ¡¡¡¡¡¡ÈÄÅì º»Âå»Ò¡Ê¤Ð¤ó¤É¤¦ ¤µ¤è¤³¡Ë
¶ÈÌ³ÆâÍÆ 1. ´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¤½¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
2. ½÷À¤ä¹âÎð¼Ô¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç
3. ÅÔ»ÔÉô¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡¦UIJ¥¿ー¥ó¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ÃÏ°è´Ö¿Íºâ¸òÎ®¤Î»Ù±ç
4. ´ë¶È¤ÎºÎÍÑÎÏ¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ù±ç¡Ê³°¹ñÀÒ¿Íºâ³èÍÑ, ¿ÍºâÄêÃå, Æ¯¤Êý²þ³×»Ù±ç¤Ê¤É¡Ë
Ç¤ÍÑ·ÁÂÖ ¶ÈÌ³°ÑÂ÷
·ÀÌó´ü´Ö 2025Ç¯£··î£±Æü～2026Ç¯3·î31Æü
¥¢¥Ç¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Ç¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦60¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿Íºâ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¡¢The Adecco Group¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤ÊË¡¿Í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿ÍºâÇÉ¸¯¡¢¿Íºâ¾Ò²ð¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¶ÈÌ³¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ç¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Adecco Group Japan¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø¿ÍºâÌöÆ°²½¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢Web¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://adeccogroup.jp