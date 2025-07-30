FFG¥Ù¥ó¥Á¥ãー4¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¤ÎÀßÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¤Õ¤¯¤ª¤«¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸ÞÅç µ×¡¢°Ê²¼¡ÖFFG¡×¡Ë¤Ï¡¢»±²¼¤Î³ô¼°²ñ¼ÒFFG¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¥º¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÈÅÄ ÂÙÉ§¡¢°Ê²¼¡ÖFVP¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖFFG¥Ù¥ó¥Á¥ãー4¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÎ©ÇØ·Ê
¡¡FVP¤Ï2016Ç¯¤ÎÀßÎ©°Ê¹ß¡¢Îß·×Ìó400²¯±ß¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤·¡¢100¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó40¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë½Ð»ñ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FFG¤Ï10Ç¯´Ö¤ÎÄ¹´üÀïÎ¬¤ª¤è¤ÓÂè8¼¡Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤ÎÃì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÅê»ñ¶ä¹Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¶¯²½¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤ò´Þ¤àÃÏ°è¤Î¿·»º¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢FVP¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë100²¯±ß¤Î4¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÀßÎ©¤·¡¢¹¹¤Ê¤ëÅê»ñ³èÆ°¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£FVP¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁí³Û¤ÏÌó500²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åê»ñÊý¿Ë
- ¥¢ー¥êー¥¹¥Æー¥¸¡ÊÆÃ¤Ë¥×¥ì¥·¥êー¥ºA¡Ë¤ËºÇÃíÎÏ
- ¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë´ûÂ¸Åê»ñÀè¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÑ¶ËÅª¤ÊÄÉ²ÃÅê»ñ
- ½¾Íè¤É¤ª¤êÅê»ñÂÐ¾ÝÃÏ°è¤äÎÎ°è¤ËÀ©¸Â¤ÏÀß¤±¤Ê¤¤°ìÊý¡¢¶å½£¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥× ¤äÂç³ØÈ¯¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÁØÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ
Åê»ñ¼ÂÀÓ
¥Õ¥¡¥ó¥É³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/29076/table/351_1_62e48656f78560d1679f042853af408f.jpg?v=202507310425 ]
FVP³µÍ×
¡¡FVP¤Ï¡¢FFG100%»Ò²ñ¼Ò¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤È¤·¤Æ¡¢2016Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡×¤òÅê»ñÍýÇ°¤È¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Íー¤Î½Ð¤·¼ê¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¿·»º¶ÈÁÏ½Ð¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶È¼ï¡¢¥¨¥ê¥¢¤òÌä¤ï¤º¡¢¤Þ¤¿ÁÏ¶È´Ö¤â¤Ê¤¤¥·ー¥É¡¦¥¢ー¥ê¥¹¥Æー¥¸¤«¤é¥ì¥¤¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤Î´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡¢FFG¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÃÏ°è´ë¶È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒFFG¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¥º
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÈÅÄ ÂÙÉ§
½êºßÃÏ ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿ÀÆóÃúÌÜ13ÈÖ1¹æ
ÀßÎ© ¡§2016Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶å½£ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÁí³Û500²¯±ß¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿±Ä
URL ¡§https://www.ffg-venture.co.jp/
FFG³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤Õ¤¯¤ª¤«¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×
ÂåÉ½¼Ô ¡§¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸ÞÅç µ×
½êºßÃÏ ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂç¼êÌç°ìÃúÌÜ8ÈÖ3¹æ
ÀßÎ© ¡§2007Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶ä¹Ô¡¢¤½¤ÎÂ¾¶ä¹ÔË¡¤Ë¤è¤ê»Ò²ñ¼Ò¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¤³¤ì¤ËÉÕÂÓ´ØÏ¢¤¹¤ë¶ÈÌ³¡¢¤½¤ÎÂ¾¶ä¹ÔË¡¤Ë¤è¤ê¶ä¹Ô»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³
URL ¡§https://www.fukuoka-fg.com/
³ô¼°²ñ¼ÒFFG¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/79435