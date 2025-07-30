¡Ø¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦! ¥íー¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Î¿·¡ú5Áª¼ê¤¬¥ì¥Ù¥ëMAX¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¹¥«¥¦¥È¡É¤ò³«ºÅ¡ª
¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä°éÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ø¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦! ¥íー¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¡Ê°Ê²¼ ¥µ¥«¤Ä¤¯RTW¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯7·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Î¿·¡ú5Áª¼ê¤¬¥ì¥Ù¥ëMAX¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈPICK UP SCOUT Vol.63¡É¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦! ¥íー¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
App Store¡§https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443(https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443)
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw)
¢¡¡ÚSTEP2°Ê¹ß¤Ï¿·¡ú5Áª¼ê¥ì¥Ù¥ëMAX1¿Í³ÎÄê¡ª¡ÛPICK UP SCOUT Vol.63
º£²ó¤Î¡ÈPICK UP SCOUT Vol.63¡É¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òÆÀ°ÕÀï½Ñ¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Î¿·¡ú5Áª¼ê3¿Í¤¬¥ì¥Ù¥ëMAX¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÅµÉÕ¤¥¹¥«¥¦¥È¡¿ÄÌ¾ïÈÇ¥¹¥«¥¦¥È
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î30Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë10:59
ÄÌ¾ïÏÈ¤Î¡ú5½Ð¸½³ÎÎ¨¤¬10%¡ª STEP1¤Ç¡Ö¡ú5³ÎÄê¥¹¥«¥¦¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡×1Ëç¤ÎÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤«¡¢STEP2～5¤Ç¿·¡ú5Áª¼ê1¿Í³ÎÄê¤ÎÆÃÊÌ³ÍÆÀÏÈ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢STEP1¤¬GB2400¸Ä¡¢STEP2～STEP4¤â¤ªÆÀ¤ÊGB¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¡¡Ú¥¨¥ó¥È¥êー³«»Ï¡¿¥È¥í¥Õ¥£ー¸ò´¹¤Ë¿·¤¿¤ÊÊó½·¤òÄÉ²Ã¡ª¡ÛSUPER WORLD CLUB CUP 70th
¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î30Æü¡Ê¿å¡Ë～8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë10:59
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å～8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë21:30
¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯RTW¡×¤ÎNo.1¥¯¥é¥Ö¤ò·èÄê¤¹¤ë¡ÈSUPER WORLD CLUB CUP¡ÊSWCC¡Ë70th¡É¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¥È¥í¥Õ¥£ー¡×¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡ú5Áª¼ê¤äÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤«¤éSWCC¸ÂÄê¤Î¿·¡ú5Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥ìー¥È¥¿¡¦£Ð¡×¡Ö¥«¥Ù¥éー¥Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¨¡ÈSUPER WORLD CLUB CUP 70th¡É¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡ãÂç²ñ¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡ä
Í½Áª
1¼¡
10¥¯¥é¥Ö¡¡¥êー¥°Àï
¾å°Ì8¥¯¥é¥Ö¤¬2¼¡Í½Áª¿Ê½Ð¡ª
2¼¡
10¥¯¥é¥Ö¡¡¥êー¥°Àï
¾å°Ì8¥¯¥é¥Ö¤¬ºÇ½ªÍ½Áª¿Ê½Ð¡ª
ºÇ½ª
2¼¡Í½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿Á´¥¯¥é¥Ö¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
50»î¹ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸µ¤Ë¾å°Ì60¥¯¥é¥Ö¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡ª
¡¡
¥×¥ìー¥ª¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È
1～3²óÀï¡¿½à¡¹·è¾¡¡¿½à·è¾¡¡¿·è¾¡
ºÇ½ªÍ½Áª¾å°Ì61°Ì～124°Ì¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï
¡¡
·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È
1～3²óÀï¡¿½à¡¹·è¾¡¡¿½à·è¾¡¡¿·è¾¡
ºÇ½ªÍ½Áª¾å°Ì60¥¯¥é¥Ö¡Ü¥×¥ìー¥ª¥Õ¾å°Ì4¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï
¡¡
¢¡¡Ú¹ë²ÚÊó½·¤òGET¡ª¡ÛChampion's Road Match
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î30Æü¡Ê¿å¡Ë～8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë10:59
¡ÈChampion's Road Match¡É¤Ï¡¢¡ÈSUPER WORLD CLUB CUP¡ÊSWCC¡Ë¡É¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ç¥Ã¥¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æー¥¸¤Î½é²ó¥¯¥ê¥¢¤ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÊó½·¤Ç¡¢¿·¡ú5Áª¼ê¤ä¡ÖÁª¤Ù¤ë´ÆÆÄ¸ò´¹¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¸Â³¦ÆÍÇËÎý½¬¤Î·çÊÒ¡×¤Ê¤É¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥¹¥Æー¥¸¤Î»î¹çÊó½·¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁª¤Ù¤ë´ÆÆÄ¸ò´¹¥Á¥±¥Ã¥È¤Î·çÊÒ¡×¤ä³Æ¼ï¡ÖÇ½ÎÏUPÎý½¬¡×¤Ê¤É¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾å°Ì¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Û¤É¡ÖÁª¤Ù¤ë´ÆÆÄ¸ò´¹¥Á¥±¥Ã¥È¤Î·çÊÒ¡×¤ÎÆþ¼ê³ÎÎ¨¤È¸Ä¿ô¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾¡ÍøÊó½·¤Ç¤Ï³Æ¼ï¡ÖÇ½ÎÏUPÎý½¬¡×¤ä¡Ö¥¹¥¥ëÎý½¬¡×¤Ê¤É¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¾å°Ì¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¼þ²ó¤·¡¢¡ÖÁª¤Ù¤ë´ÆÆÄ¸ò´¹¥Á¥±¥Ã¥È¤Î·çÊÒ¡×¤ä³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡
¢¨³Æ»Üºö¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡¡
¡ã¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦! ¥íー¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥ïー¥ë¥É ¤È¤Ï¡ä
¡Ø¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦! ¥íー¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Ï¡¢¥»¥¬¤ÎÂç¿Íµ¤¥µ¥Ã¥«ー¥²ー¥à¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯¡×¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥²ー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤äÁª¼ê°éÀ®¡¦Êä¶¯¡¢¼ê¤Ë´À¤Ë¤®¤ë»î¹çÅ¸³«¤Ê¤ÉÀµÅýÇÉ¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯¡×¤òÆ§½±¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊ£»¨¤ÊÁàºî¤Ê¤¯¡¢¼ê·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥êー¥º½é¤ÎÀ¤³¦Æ±»þÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¤Î¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯¡×¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤È¶¥¤¤¡ÖÀ¤³¦No.1¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡
¡¡
¡ã¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦! ¥íー¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥ïー¥ë¥É ³µÍ×¡ä
Ì¾¾Î¡§¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦! ¥íー¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥ïー¥ë¥É
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¹¥Ýー¥Ä°éÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à
ÂÐ±þOS¡§iOS / Android
²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¡Ë
¥áー¥«ー¡§¥»¥¬
Ãøºî¸¢É½µ¡§
(C) SEGA ¡Ê¸øºâ¡ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¸øÇ§¡¡
The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.
¡¡
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://sakatsuku-rtw.sega.com(https://sakatsuku-rtw.sega.com)
¢£¸ø¼°X¡§https://x.com/sakatsuku_com(https://x.com/sakatsuku_com)
¡¡
¡¡
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£