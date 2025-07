µæ¶Ë¤ÎMMORPG¡Ø¥ì¥¤¥ô¥ó2¡ÊRAVEN2¡Ë¡ÙÆÃÊÌ¾¤´­¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¡ª

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、7月30日(水)に、究極のMMOPRG『レイヴン2(RAVEN2)』(開発:Netmarble Monster Inc.)において、特別召喚イベントや新コンテンツを追加するゲームのアップデートを実施いたしました。

◆英雄聖衣を即時受け取れる100回召喚イベントを開催中!

本アップデートから8月27日(水)まで、「100回召喚特別ログイン」を開催いたします。イベント期間中、初回のログインで「英雄聖衣(1)召喚スクロール」を獲得でき、7日間ゲームにログインすることで最大100回分の召喚チケットを受け取ることができます。他にもログイン報酬として、「スペシャル11連召喚選択箱」や追加の召喚スクロールなどをご用意しております。

さらに、ミッションベースのイベント「団結の強化サポートミッションI」と「装備スペシャル強化サポート」を8月13日(水)まで開催いたします。

「団結の強化サポートミッションI」では、ギルド関連ミッションをクリアすると「団結の図案の破片」が獲得でき、「精鋭特務隊の強化ミッションI」では、各特務隊クエストを完了することで、「レイヴン2スペシャルクーポン:装備」や「精鋭特務隊の装飾品証」などの貴重な報酬を獲得ることができます。

◆日本リージョン「ニア」ワールド、グローバルリージョン「ピア」、「セラ」ワールドのアビス2階が登場!

ゲーム内イベントに加えて、新コンテンツ「アビス2階層」を実装いたしました。「アビス2階層」は、各ワールド別サーバーがマッチングされるワールドコンテンツであり、Lv.60から入場できます。

また、「アビス2階層」でモンスターを討伐すると獲得・使用できる「深淵の魂」通貨が登場いたします。「深淵の魂」はアビス交換商人を通じて、「英雄グレード聖衣」や使い魔、「英雄グレード装飾品」や装備などの様々なアイテムと交換できます。

他にも、一定のクラスに対してバランス調整が行われ、新たに各クラス専用の英雄グレードクラススキルを追加しました。さらに、現在のクラスを別のクラスに変更できる「クラス変更:シーズンV 進行」を期間限定でご使用いただけます。

・7月30日(水)アップデート詳細

https://forum.netmarble.com/raven2_jp/view/7/226

『RAVEN2』の詳細については、公式フォーラムや公式サイト、X、YouTubeなどの公式チャンネルで最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。

・『レイヴン2』 公式フォーラム

https://ntiny.link/jp_Forum

・『レイヴン2』 公式サイト

https://ntiny.link/raven2_jp

・『レイヴン2』 公式X

http://ntiny.link/raven2_jp_x

・『レイヴン2』 公式YouTubeチャンネル

https://ntiny.link/raven2_jp_yt

・『レイヴン2(RAVEN2)』ダウンロードページ

https://ntiny.link/raven2ja

※上記のリンクはご利用の端末により、App Store(iOS)、Google Play(Android)、公式サイト(PC)へ自動的に遷移いたします。

◆『レイヴン2(RAVEN2)』とは◆

『RAVEN2』は、2015年に韓国ゲーム大賞を席巻した前作『RAVEN』の正式な続編で、『RAVEN』のアクション性を受け継ぎ、Unreal Engineで構築された最高級のグラフィックで壮大なストーリーと爽快なアクションが楽しめるMMORPGです。ダークファンタジーの世界を舞台に、プレイヤーは王命を受けた特殊な力を持つ特務隊の新入隊員になり、危険で奇怪な事件の調査に乗り出しながら神と悪魔が共存する世界で冒険を繰り広げていきます。

◆『レイヴン2(RAVEN2)』ついて◆

[ タイトル ] RAVEN2

[ ジャンル ] ダークファンタジーMMORPG

[ 提供元 ] Netmarble Corp.

[ 開発元 ] Netmarble Monster Inc.

[対応OS]iOS / Android / PC ※クロスプレイ対応

[ 価格 ] 基本無料(アプリ内課金あり)

[ サービス開始日 ] 2025年5月28日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Netmarble Corp. & Developed by Netmarble Monster Inc. All Rights reserved.