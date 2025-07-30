AIÆ³ÆþÀ®¸ù¤ÎÈë·í¤ò¸ø³«¡£µÄ»öÏ¿ºîÀ®»þ´Ö¤ò1/5¤ËÃ»½Ì¤·¤¿ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Î¡ÖAIÄêÃå½Ñ¡×¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼ÒMAKOTO Prime¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¼ãÎÓ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÝ°æ ÃÒ¹¨¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±À¸À®AI¥Äー¥ë¡Ö¥«¥ë¥¯¥ïー¥¯¥¹¡×¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒMiriz¡ÊËÜ¼Ò¡§¼ÆÅÄ·´Âç²Ï¸¶Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏÊÕ ÏÂ»Ò¡Ë¤Î¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡§ã·Æ£ ¹§ÌÀ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò¡¢Åö¼Ò¸ø¼°note¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÖAI¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Miriz¼Ò¤¬AI¤òÁÈ¿¥Ê¸²½¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¡¢µÄ»öÏ¿ºîÀ®¤Î´ØÏ¢ºî¶È»þ´Ö¤òºÇÂç1/5¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶ÈÌ³²þ³×¤òÃ£À®¤·¤¿¡ÖÀ®¸ù¤ÎÈë·í¡×¤ò¾ÜºÙ¤Ë¥ì¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ï¡¢AI³èÍÑ¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ®²Ì¤¬½Ð¤º¤ËÇº¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸ø³«µ»ö¡Û
¡ÖAI¤ÏËâË¡¤Î¾ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×―AI³èÍÑÀ®¸ù¤ÎÈë·í¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤Î¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¡È³Ð¸ç¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
URL: https://note.com/makoto_gp/n/nf6d11e5f7704
¢£ÇØ·Ê¡§Ãæ¾®´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÖAIÆ³Æþ¤ÎÊÉ¡×
¶áÇ¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤ÆÀ¸À®AI¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¢ÆÃ¤Ë¥ê¥½ー¥¹¤Î¸Â¤é¤ì¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï¡Ö¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö°ìÉô¤Î¼Ò°÷¤·¤«ÍøÍÑ¤»¤º¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ë¿»Æ©¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â²Á¤Ê¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤·¤¿Åê»ñÂÐ¸ú²Ì¡ÊROI¡Ë¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢AI³èÍÑ¤¬·Á³¼²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¤Ç¤¢¤ëMiriz¼Ò¤â¡¢AI¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤Î¡ÖÆ³Æþ¤ÎÊÉ¡×¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«¤¬Âç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£
¢£²ò·èºö¡§¡Ö¥«¥ë¥¯¥ïー¥¯¥¹¡×Æ³Æþ¤È¶ÈÌ³ÊÑ³×¤Ë¤è¤ëÀ®²Ì
Miriz¼Ò¤Ï¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÄ¾´¶Åª¤Ë»È¤¨¤ëÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±À¸À®AI¥Äー¥ë¡Ö¥«¥ë¥¯¥ïー¥¯¥¹¡×¤òÆ³Æþ¡£Ã±¤Ë¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢AI¤ò¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤¿¤á¤ÎÊÑ³×¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦µÄ»öÏ¿ºîÀ®¤Î¸úÎ¨²½¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¤ÎÏ¿²»¥Çー¥¿¤ò¡Ö¥«¥ë¥¯¥ïー¥¯¥¹¡×¤¬¼«Æ°¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·¡¦Í×Ìó¡¦²ÝÂêÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ØÏ¢ºî¶È»þ´Ö¤ò½¾Íè¤Î3Ê¬¤Î1¤«¤é5Ê¬¤Î1¤Ø¤ÈÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¿·¿Í¶µ°é¤Î¼«Î§²½¡§ ¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¤ÎÏ¿²»¥Çー¥¿¤òAI¤¬µÒ´ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«¸Ê³Ø½¬¤ò»Ù±ç¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¿Í¤¬¼«Î§Åª¤ËPDCA¤ò²ó¤¹Ê¸²½¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¡¢¶µ°é¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¶ÈÌ³²þÁ±¤Î³èÀ²½¡§ AI¤ò¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤ÎÊÉÂÇ¤ÁÁê¼ê¤È¤·¤¿¤ê¡¢»ñÎÁ¤Î¹ü»ÒºîÀ®¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ñÎÁºîÀ®¤ËÈ¼¤¦¿´ÍýÅª¡¦»þ´ÖÅª¥Ïー¥É¥ë¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤·¡¢¼ÒÆâ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À®¸ù¤ÎÈë·í¡§AI¤òÁÈ¿¥¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë3¤Ä¤Î¡Ö»Å³Ý¤±¡×
Miriz¼Ò¤¬AIÆ³Æþ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Í×°ø¤Ï¡¢¥Äー¥ë¤Îµ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢AI¤òÁÈ¿¥Ê¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¡Ö»Å³Ý¤±¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1.Ê¸²½¤Î¾úÀ®¡§ ¼Ò°÷¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤¹¤°Åú¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Þ¤º¥«¥ë¥¯¥ïー¥¯¥¹¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤ÈÂ¥¤¹¤³¤È¤òÅ°Äì¡£AI¤òÂè°ì¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤È¤¹¤ëÊ¸²½¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2.À®¸ùÂÎ¸³¤Î¶¦Í¡§ ¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»È¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò¼ÒÆâ¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¦Í¡£À®¸ù»öÎã¤¬ÅÁÇÅ¤·¡¢Â¾¤Î¼Ò°÷¤ÎÍøÍÑ°ÕÍß¤ò»É·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3.¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÑ³×¡§ AI¤ÎÆ³Æþ¤È³èÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òºÆ¹½ÃÛ¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¤ä¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¤ÎÏ¿²»¥Çー¥¿¤òAI¤¬Ê¬ÀÏ¤·¡¢µÄ»öÏ¿ºîÀ®¤Î¸úÎ¨²½¤ä¿·¿Í¶µ°é¤Î¼«Î§²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò°÷¤¬¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤Ø½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒMAKOTO Prime ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃÝ°æ ÃÒ¹¨¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖMirizÍÍ¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡¢AI³èÍÑ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®²Ì¤Ë¿´¤«¤é·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¡ØAI¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤½¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¿®Ç°¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ã·Æ£ÍÍ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡ØAI¤ÏËâË¡¤Î¾ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢AI³èÍÑ¤ÎËÜ¼Á¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥Ê¸²½¤ä¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÑ³×¤Ë¤³¤½¡¢À®¸ù¤Î¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ »ä¤¿¤Á¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤òµ¡¤ËÁÏ¶È¤·¡¢ÅìËÌ¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏÊý¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬µ±¤±¤ë·Ð±Ä´Ä¶ºî¤ê¤Ë°ì´Ó¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢MirizÍÍ¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»öÎã¤¬¡¢AIÆ³Æþ¤ËÇº¤àÂ¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í¦µ¤¤È´õË¾¡¢¤½¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÆ»É¸¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ëÄó¶¡¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÊÑ³×¤Ë´ó¤êÅº¤¦È¼Áö¼Ô¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¡×
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
MAKOTO Prime¤Ï¡¢º£²ó¤ÎMiriz¼Ò¤Î»öÎã¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤ËAIÆ³Æþ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥ë¥¯¥ïー¥¯¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¸À®AI¥µー¥Ó¥¹·²¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤âÁ´¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¡ÖÀ¸À®AI¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤ò¸µµ¤¤Ë¡¢À¸À®AI¤ÇÃÏÊý¤ò¸µµ¤¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒMiriz¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒMiriz¡Ê¥ß¥é¥¤¥º¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÎÈ¯Å¸¤È¿Í¡¹¤ÎË¤«¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¡¦Â»³²ÊÝ¸±¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹çÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤Î»Ù±ç¤ò¡¢Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï»ö¶ÈÊÝ¾ã¤ä»ö¶È¾µ·Ñ¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£¡ÖÌ¤Íè¿Þ¡×¤ò¤ªÄ°¤¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤ä¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â²ò¾Ã¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤«¤é»È¤¦¤Î¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÊý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢À¸À®AI¥Äー¥ë¡Ö¥«¥ë¥¯¥ïー¥¯¥¹¡×¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Æ³Æþ¡£¸ÜµÒÌÌÃÌ¤ÎµÏ¿ºîÀ®¤äÄó°Æ»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¡¢¼ÒÆâ¸¦½¤¤Ê¤É¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMiriz
½êºßÃÏ¡§¢©989-1225¡¡¼ÆÅÄ·´Âç²Ï¸¶Ä®»ú¹É½29-14
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÏÊÕ ÏÂ»Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À¸Ì¿ÊÝ¸±¡¦Â»³²ÊÝ¸±¤ÎÊç½¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³
URL¡§https://miriz.co.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒMAKOTO Prime¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMAKOTO
ËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¼ãÎÓ¶èÀ¶¿å¾®Ï©6-1
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃÝ°æÃÒ¹¨
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§2011Ç¯ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤òµ¡¤Ë¡¢ÅìËÌ¤Îµ¯¶È»Ù±ç¡¦Ãæ¾®´ë¶È»Ù±ç¤ò³«»Ï¡£ÅìËÌÉü¶½¡õ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ÎÃæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥É»ö¶È¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¤Ê¤É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢»º³Ø´±¶â¤È¹¤¯Ï¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÃÏÊý´ë¶È¤¬µ±¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Ð±Ä´Ä¶ºî¤ê¤ò¼Â»Ü¡£¸½ºß¤ÏÂèÆóÁÏ¶È¤È¤·¤ÆAI³èÍÑ»Ù±ç»ö¶È¤òÎ©¾å¤²¡£Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±À¸À®AI¥Äー¥ë¡Ö¥«¥ë¥¯¥ïー¥¯¥¹¡×¡Ö¥«¥ë¥¯¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¡Ö¥«¥ë¥¯¥Úー¥Ñー¡×¤òÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¡£¡ÖÀ¸À®AI¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤ò¸µµ¤¤Ë¡¢À¸À®AI¤ÇÃÏÊý¤ò¸µµ¤¤Ë¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
URL¡§https://makotoprime.com/
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒMAKOTO Prime ¹ÊóÉô
E-mail¡§info@makotoprime.com