¡Ö¥¢¥Þ¥ë¥Õ¥£¡×¡Ö296¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¡×ÂçÆÃ½¸! ¿Íµ¤¤Î¡ÖF355¡×¡Ö360¥â¥Ç¥Ê¡×ÈëÏÃ¤â¡ª ¥Õ¥§¥éー¥êÀìÌç»ï¡Ö¥¹¥¯ー¥Ç¥ê¥¢ 148¹æ¡×7·î31Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¡ª

カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社

カルチュア・エンタテインメント株式会社 ネコパブ事業部はフェラーリ専門誌「スクーデリア 148号」を2025年7月31日(木)に発売いたします。スクーデリアは1995年創刊、今年で30周年を迎えるフェラーリ専門誌で、フェラーリオーナー様や愛好家の方々に広く購読をいただいております。

2025年の夏号では日本で発表したばかりの新型車「アマルフィ」を10ページにわたりご紹介。またイタリアで開催されたコンコルソ・デレガンツァ・ヴィラデステ2025やフォリコンコルソなど、世界最高峰のコンコールデレガンスを彩る、貴重なヴィンテージフェラーリを迫力のヴィジュアルでご覧いただきます。

その他、1958年にフェラーリがモデナに初めて建設した組立ライン工場の様子を1960年代の希少な写真とともに解説。さらに、スペシャルマシンのラインナップに加わった「296スペチアーレ」の詳細、元ピニンファリーナのデザイントップが語る360モデナ開発秘話。F355オーナーに聞いた購入のきっかけやメンテナンス費用などなど、新型車、クラシケやイベント、実用的な情報などなど、通常号よりも24ページもの増ページで展開いたします。

フェラーリオーナー様はもちろん、これからフェラーリ購入を検討されている方は必見の内容となっております。

CONTENTS

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025

モータースポーツ史興隆期のアイコン1934年式アルファロメオP3が最高峰に

250モンツァ、375MM、330GTC、212 エクスポート、121LM、410スーパーアメリカ、206GT、Dino 206S、F50などなど、12台の歴史的フェラーリが登場。

Ferrari Amalfi

ローマに続くドルチェビータ第二弾「アマルフィ」がデビュー

最上級の性能とエレガンスをまとった、V8グランツーリスモをジャーナルストの西川淳氏が解説。

Ferrari Factory Early 1960s

60年代フェラーリ工場の風景

1958年、モデナに建造されたフェラーリ初の組立ライン工場の風景を当時の希少写真で振り返る。

RICHARD MILLE RM-43-01

フェラーリの息吹を随所に感じる機械式腕時計

リシャール・ミルの新作機械式腕時計「RM 43-01トゥールビヨン スプリットセコンドクロノグラフ フェラーリ」を徹底紹介。フェラーリのエンジニアリング哲学とリシャール・ミルの時計製造技術が融合した、カーボンとチタンモデルのディテール迫る。

FUORI CONCORSO

ファッション界のアイコンが造るコンテスト

ミラノ発祥のラグジュアリーブランドであるラルスミアーニのCEO、グリエルモ・ミアーニによるクラシックカーイベント。

Ferrari 296 Speciale

これまでのスペシャルマシンを大きく上回るスペチアーレモデル

過去のスペシャルモデルの伝統を継承した、全く新しい大人のドライバーズカー。296スペチアーレとスペチアーレAをグラビアで紹介。

Ferrari’s Triple Triumph at the 24 Hours of Le Mans

フェラーリ、ル・マン3連覇の咆哮! 499Pが歴史を塗り替えた夜

FERRARI’S PROVENANCE MASTER Cyrille Jaquinot

跳ね馬の戸籍調査人 シリル・ジャッキノー

1万点以上の過去アーカイブから、フェラーリオーナーのために編集するスペシャルブックを紹介

Ferrari 360 Modena Secrets of Its Creation

元ピニンファリーナ デザイン・トップが語る、今だから話せるフェラーリ360モデナ開発秘話

Concorso d’Eleganza JAPAN 2025

国際レベルのコンコース・デレガンス

300年の歴史を持つ薬師寺の白鳳伽藍に世界のクラシックカーが集結!

The Art of Driving the Ferrari F355(F355 in 山中湖)

F355オーナーにその魅力、購入のきっかけ、メンテナンス費用などをインタビュー!

CONTENTS

012 Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 モータースポーツ史興隆期のアイコンが最高峰に!

032 Ferrari Amalfi ローマに続くドルチェビータ第二弾

042 Ferrari Factory Early 1960s 60年代フェラーリ工場の風景

054 RICHARD MILLE RM-43-01 フェラーリの息吹を随所に感じる機械式腕時計

064 FUORI CONCORSO ファッション界のアイコンが造るコンテスト

072 Ferrari 296 Speciale これまでのスペシャルマシンを大きく上回る一台

084 24 Hours of Le Mans フェラーリ、ル・マン3連覇の咆哮!

087 跳ね馬の戸籍調査人 シリル・ジャッキノー

094 Ferrari 360 Modena Secrets of Its Creation 今だから話せるフェラーリ360モデナ開発秘話

106 Concorso d’Eleganza JAPAN 2025 国際レベルのコンコース・デレガンス

112 F355 in 山中湖 F355オーナーにその魅力を聞きました!

120 21°Dino Meeting in Nakaizu

122 官能的なフェラーリサウンドを実現するtubi styleのエグゾースト

タイトル:「スクーデリア NO.148 」

発売日:2025年7月31日(木)

定価:3,650円(税込)

体裁:ムック 132ページ ISBN:978-4777028467

発行・発売:カルチュア・エンタテインメント株式会社 ネコパブ事業部

購入先(Amazon) :https://amzn.asia/d/e4rTFDK

スクーデリアWEB :https://www.scuderia-mag.com/