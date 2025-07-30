Îß·×2.6Ëü¿ÍÄ¶¤¬Ç®¶¸¡ªµþÅÔ¤ÎÌë¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÖµþÅÔÌë»Ô¡×¡¢8·î11Æü¤ËÂè3²ó³«ºÅ·èÄê
¹çÆ±²ñ¼ÒµþÅÔÌë»Ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊÂåÉ½¼Ò°÷¡§µÜËÜÍÎ»Ö¡¢¶ÈÌ³¼¹¹Ô¼Ò°÷¡§°ËÂ¼ËÓÃË¡Ë¤Ï¡¢²áµî2²ó¤Ç±ä¤Ù2.6Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤¿µþÅÔºÇÂçµé¤Î¥Ê¥¤¥È¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÖÂè»°²ó µþÅÔÌë»Ô¡×¤ò¡¢2025Ç¯8·î11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÅìËÜ´ê»ûÁ°¡Ö¤ªÅì¤µ¤ó¹¾ì¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡¦±«Å··è¹Ô¡Ë¡£
ÂèÆó²óµþÅÔÌë»Ô¤ÎÁ´·Ê
7·î¤ÎÂèÆó²ó³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢Âç±«¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÌó1Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î35%¤òË¬Æü³°¹ñ¿Í¤¬Àê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔ¤Î¡ÈÌë´Ö´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉÔÂ¡É¤ä¡È¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤â¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡È¹ñºÝÌë»Ô¡É¤Ç¤¹¡£
¢£ Âè»°²ó µþÅÔÌë»Ô¤Î¸«¤É¤³¤í
80Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤ë°û¿©¡¦ÅÁÅý¹©·Ý¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¡¦±ïÆü¡¦Àê¤¤¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê²°Âæ¤È¡¢»²²Ã·¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬²Æ¤ÎÌë¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¤Î¡ÖÇ¦¼Ô¥·¥çー¡×ºÆ±é¡ª
Ëè²óËþ°÷¸æÎé¤ÎËÜ³ÊÇ¦¼Ô¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£1Æü3²ó³«ºÅ¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·´ë²è¡ÛÀê¤¤»Õ¤¬½¸¤¦¡ÖÀê¤¤¤Î¿¹¡×¤¬½éÅÐ¾ì
¼êÁê¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¡¢À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀê¤¤»Õ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¨¥ê¥¢¤¬½Ð¸½¡£¿·¤·¤¤Ì¾Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤ÂÎ¸³¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬¼çÌò¡ª¡Ö¤³¤É¤âÅ¹Ä¹¡×±ïÆü
¶âµû¤¹¤¯¤¤¡¢¤«¤É¹¤Ê¤ÉÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î±ïÆü²°Âæ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë¡£Æ¯¤¯³Ú¤·¤µ¤ä¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³Ø¤Ö¡¢ÃÏ°è¤Î¡È¼¡À¤Âå°éÀ®¡É¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£
Â¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¡õ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÅìËÜ´ê»û¤Î»³ÌçÁ°¤Ç¤Ï¡¢Âç¹¥É¾¤ÎÂçÆ»·Ý¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¿ÍÎÏÐàÍ§¥Î²ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö¿ÍÎÏ¼ÖÂÎ¸³¡×¡¢µþÅÔÅÁÅý¹©·Ý¡ÖÀ¶¿å¾Æ³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½ñÆ»¡×¤Ê¤É¤Î»²²Ã·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¡£
¹Ã²ìÇ¦¼Ô¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
À¶¿å¾Æ¤³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³
Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¡Ö¿ÍÎÏÐàÍ§Ç·²ñ¡×¤Ë¤è¤ë¿ÍÎÏ¼Ò¼ÖÂÎ¸³
¤³¤É¤â±ïÆü¤Î¤³¤É¤âÅ¹Ä¹ÂÎ¸³
¢£ ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÂÐ±þ¤È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¶¯²½
PayPay³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¡£Â¿¸À¸ì¤Î°ÆÆâÉ½¼¨¤â¶¯²½¤·¡¢¹ñÀÒ¤äÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÃ¯¤â¤¬²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼çºÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¹çÆ±²ñ¼ÒµþÅÔÌë»Ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ÂåÉ½¼Ò°÷ µÜËÜ ÍÎ»Ö
¡Ö²áµî2²ó¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔÌë»Ô¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µþÅÔ¤ÎÌë¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ÎÅô¤ê¤ò¤È¤â¤·¡¢ÃÏ°è¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È±ïÂ¦¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£Âè»°²ó¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤Ä©Àï¤â²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤ÎÌë¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Âè»°²ó µþÅÔÌë»Ô¡ÊKyoto Night Market¡Ë
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë15:00～23:00¡Ê±«Å··è¹Ô¡Ë
²ñ¾ì¡§¤ªÅì¤µ¤ó¹¾ì¡ÊÅìËÜ´ê»ûÁ°¡¿µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¾ïÍÕÄ®Â¾¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§¹çÆ±²ñ¼ÒµþÅÔÌë»Ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§PayPay³ô¼°²ñ¼Ò
Instagram¡§@kyotonightmarket
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kyotonightmarket.wixsite.com/site1
¢£ ¼èºà¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤´Â¿Ë»Ãæ¤È¤ÏÂ¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò¤´¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿ÁÇºà¡¢²ñ¾ìÆâÀìÍÑ¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Î¤´°ÆÆâ¡¢ÅöÆü¡¦»öÁ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¹çÆ±²ñ¼ÒµþÅÔÌë»Ô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¹ÊóÃ´Åö¡§°ËÂ¼ ËÓÃË¡Ê¤¤¤à¤é ¤à¤Ä¤ª¡Ë
Email¡§kyotonightmarket@gmail.com
TEL¡§075-541-0007(#)¡Ê10:00～18:00¡Ë
¢¨ºÇ¿·¾ðÊó¡¦½ÐÅ¹¼Ô¾Ò²ð¡¦ÉñÂæÎ¢¤ÏInstagram¤Ç¿ï»þÇÛ¿®Ãæ¡ª