À¤³¦¤Îµ²²î¿Í¸ý¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÈÀ¾¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÏÁý²Ã¡§¹ñÏ¢Êó¹ð½ñ

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2025/07/30
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- ±ÑÊ¸¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://www.fao.org/newsroom/detail/global-hunger-declines--but-rises-in-africa-and-western-asia--un-report/en?=)
- ²áµî¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Î¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È±ÉÍÜ¤Î¸½¾õ¡ÊSOFI¡Ë¡×Êó¹ð½ñ¡Ê±ÑÊ¸¡Ë(https://www.fao.org/publications/fao-flagship-publications/the-state-of-food-security-and-nutrition-in-the-world/en)
- ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢ÁÇºà(https://digital-media.fao.org/Package/2A6XC525RVLW)
- ¡ÖÀ¤³¦¤Î¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È±ÉÍÜ¤Î¸½¾õ¡§2025Ç¯Êó¹ð¡×ÆüËÜ¸þ¤±È¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë16»þ¤è¤ê¡Ë(https://www.fao.org/japan/events/detail/sofi2025_japan/jp)