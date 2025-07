±é²Î²Î¼ê¡¦Ë¾·îÎ°³ð ¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡Ù¤¬¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、CEO:亀田 信吾、以下「ワイハウ」)は、当社子会社であるPavilions株式会社および株式会社SOUND PORT(いずれも本社:東京都港区)の代表取締役を務める小室哲哉が音楽事業を展開する中で、演歌歌手・望月琉叶(もちづき るか)のニューシングル『わがまま』(日本コロムビア株式会社より2025年7月23日発売)が、2025年8月4日付のオリコン週間演歌・歌謡曲シングルランキングで第1位を獲得したことをお知らせいたします。

『わがまま』は、望月にとってデビュー作『失恋慕情』(2020年)、2ndシングル『面影・未練橋』(2021年)に続く3作目のランキング第1位となり、作詞・作曲を担当した小室哲哉氏にとっては自身初の演歌・歌謡曲ランキング1位作品となりました。

今作の制作にあたっては、望月からの熱烈なオファーを受けた小室氏が楽曲を提供し、演歌界で数多くのヒット曲を生み出してきた宮崎慎二氏がアレンジを手がけました。小室氏が描く現代的で繊細な恋心を歌ったメロディーと歌詞は、宮崎氏の編曲により見事に演歌へと昇華され、望月の透明感ある歌声を通じて新しい演歌の世界観を提示する作品となっています。

小室氏は「多様性なのかな、いろいろな形で僕の楽曲を表現してくれるアーティストの方々が増えてきて、琉叶もそのひとりです」とコメントし、望月に対して祝意を表しました。望月は「小室さんからすぐに『1位おめでとう』と温かいメッセージをいただき、感激で胸がいっぱいになりました」と喜びを語り、「『わがまま』をきっかけに演歌の魅力に気づいてくださる方が増えたことも本当に嬉しいです」と述べています。

今後の活動として、望月は7月31日(木)19時放送のTBS系列番組『プレバト!!』に出演し、得意の水彩画に挑戦する予定です。当社グループは、音楽事業におけるアーティスト支援を通じて、演歌というジャンルの活性化と新しい価値創造を推進してまいります。

【楽曲概要】

作品名:『わがまま』

発売日:2025年7月23日(水)

価格:1,500円(税込)

品番:COCA-18299

収録曲:

1. わがまま (作詞・作曲:小室哲哉/編曲:宮崎慎二)

2. 星の雫 -願い叶うといわれているあの星を超えても-(作詞・作曲:望月琉叶/編曲:大野ヒロ)

【望月琉叶プロフィール(要約)】

1996年7月15日生まれ、神奈川県出身。幼少期から演歌に親しみ、大学時代に演歌の歌詞と曲調に惹かれて本格的に演歌の世界へ。アイドルグループ「民族ハッピー組」のメンバーとして活動する傍ら、演歌のソロライブでも注目を集める。プロのアイドルを対象とした歌唱コンテストで最高点を獲得したことを機に、2020年7月に『失恋慕情』で日本コロムビアより演歌歌手としてメジャーデビュー。デビュー曲、セカンドシングル『面影・未練橋』ともにオリコン週間演歌・歌謡シングルランキング1位を獲得し、2021年には第63回日本レコード大賞新人賞を受賞するなど、演歌界の若手有望株として高い評価を受けています。

