Æâ³ÕÉÜ¡ØÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs ´±Ì±Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ù¤Îº£Ç¯ÅÙºÇ½é¤ÎÂÐÌÌ·¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö´±Ì±MEETÂçºå2025¡×¤ò9·î¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¼¥¹¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®¿¹·É²ð¡Ë¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs ´±Ì±Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Î±¿±Ä¶ÈÌ³¤òºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¼õÂ÷¤·¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë»ÜºöÄó°Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¼èºà¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è±¿±Ä¤Ê¤É¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤âÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÌ±´Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÎÏ¢·È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢´±Ì±Ï¢·È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐÌÌ·¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè1²ó¡Ö´±Ì±MEETÂçºå2025¡×¤ò9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è²ÝÂê¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î³§ÍÍ¤ä¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs´±Ì±Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs´±Ì±Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ï¡¢SDGs¤Î¹ñÆâ¼Â»Ü¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£²ñ°÷¿ô¤Ï2025Ç¯7·î¸½ºß¤Ç8,000ÃÄÂÎ¤òÄ¶¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤½¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤ÄÌ±´Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¿¼¤á¤ë´±Ì±Ï¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¡Ê»²¾ÈURL: https://future-city.go.jp/platform/ ¡Ë
¢£´±Ì±MEETÂçºå2025
¼«¼£ÂÎÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ä¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÈÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ëÂÐÌÌ·¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¡¦ÃÏ°è»ñ¸»¡¦´Ä¶¤Î3¤Ä¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë»öÎã¾Ò²ð¥»¥ß¥Êー¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤ÄÌ±´Ö´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸¡¢¤½¤·¤Æ»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ¾ðÊó¸ò´¹¤¬½ÐÍè¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´±Ì±Ï¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡ÖÈ¼Áö»Ù±çÁë¸ý¡×¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
- ³«ºÅ»þ´ü¡§2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë 13:00 ～ 16:00¡Ê³«¾ì 12:50¡Ë
- ³«ºÅ¾ì½ê¡§ÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë ¥¹¥Æ¥é¥Ûー¥ë¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡Ë
- »²²ÃÂÐ¾Ý¡§¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¡¢Ì±´Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¦Âç³ØÅù
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈHP¡§¡¡https://future-city.go.jp/platform/information/2025/event250904.html
¢£ºòÇ¯¤Î³«ºÅÊó¹ð
- ´±Ì±MEETÂçºå¡¡¡Ê2025Ç¯2·î14Æü¡Ëhttps://future-city.go.jp/platform/information/event250214_report.html
- ´±Ì±MEET²Æì¡¡¡Ê2024Ç¯12·î20Æü¡Ëhttps://future-city.go.jp/platform/information/event241220_report.html
- ´±Ì±MEET½½¾¡¡¡¡Ê2024Ç¯11·î6Æü¡Ëhttps://future-city.go.jp/platform/information/event241106_report.html
- ´±Ì±MEET»Í¹ñ¡¡¡Ê2024Ç¯9·î26Æü¡Ëhttps://future-city.go.jp/platform/information/event240926_report.html
- ´±Ì±MEETÅìµþ¡¡¡Ê2024Ç¯7·î12Æü¡Ëhttps://future-city.go.jp/platform/information/event240712_report.html
¡Ú³µÍ×¡Û
¢£Æâ³ÕÉÜ¡¡ÃÏÊýÁÏÀ¸¿ä¿Ê»öÌ³¶É
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®1-11-39¡¡±ÊÅÄÄ®¹çÆ±Ä£¼Ë
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¼¥¹¥È
½êºßÃÏ¡§¢©101-0052 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®2-10
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®¿¹ ·É²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
- Web/¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê―¥±ー¥·¥ç¥ó´ë²è¡¦³«È¯¤òÄÌ¤¸¤¿DX¿ä¿Ê
- ¥Çー¥¿³èÍÑÊ¸²½¤Î¾úÀ®¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¡¢¥Çー¥¿¤Î²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏÅù¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ»Ù±ç
- AI¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÍÑ»Ù±ç
URL¡§https://www.azest.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¼¥¹¥È ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-3219-4836
Email¡§pr@azest.co.jp