¡Ò¥·¥ó¥Ô¥å¥ë¥Æ¡Ó¤¬¹á¤ê¤ÇÀ°¤¨¤ë¿·ºî¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¡õ¤ª¹á¤òÈ¯Çä¡ª5¤Ä¤Î¹á¤ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤È¡ÒÆüËÜ¹áÆ²¡Ó¶¦Æ±³«È¯¤Î¤ª¹á¤¬¡¢¿´¤È¶õ´Ö¡¢¤½¤·¤Æ´¶À­¤òËþ¤¿¤¹¡È ¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë ¥Ûー¥à¥±¥¢¡ÉÃÂÀ¸¡£

『SINN PURETE(シンピュルテ)』(製販元:株式会社アナイスカンパニー 東京都渋谷区、発売元:株式会社JIMOS 福岡県福岡市)は、2025年9月9日(火)より、香りで心と空間を整える「マインドフル リード ディフューザー(全5種)」と日本香堂との共同開発で誕生した「マインドフル アンビエントインセンス(全5種)」を発売いたします。

感覚をとらえ、空間と日常、そして心を整える。内面から静かに満ちる、マインドフル ホームケア

日常とは、一瞬一瞬の積み重ね。

その中でふと生まれる小さな乱れを、香りの力で整えていくことで、

暮らし全体が穏やかに育まれ、やがて心のあり方も、そっと変わっていく。

日々の何気ない瞬間にも、マインドフルネスの意識を。

自分らしく、内側から美しくあることが、日常に息づいていく。

脳波解析に基づいたエビデンスのある香りが、心と空間を同時に整え、

流れるように過ぎていく日々の中に、深く没入できる感覚をもたらす。

日常が整えば、心が整い、自分らしい美しさの可能性がそっと開かれる。

それが、シン ピュルテが考える“MINDFUL BEAUTY” なホームケアです。

■MINDFUL BEAUTYにおけるホームケアの考え方

空間は、すこやかな心や、自分自身、そして誰かとの豊かな関係性が育まれる場所。創造性や感性、思考が静かに芽吹く、私たちの内面が響き合う場でもあります。シン ピュルテのホームケアは、心、感覚、空間―。あらゆる方向から立体的に整えることで、日常に、マインドフルな意識と深い癒しをもたらします。ただ香るだけではない。心と空間、そして感性を満たす、“ マインドフル ホームケア”。現代の暮らしに、静けさとしなやかさという美しさを添えて。

■概要

一般発売:2025年9月9日(火)(情報解禁日:7月30日(水))

SINN PURETE公式オンラインストア(https://sinnpurete.com/)・取扱店舗順次

※商品によっては取り扱いがない店舗もございます。取扱状況は各店舗へお問い合わせください。

商品詳細

同じ香り、ふたつの体験。“整う” ディフューザーと、“味わう” お香。選べる5つの香りを、あなたに合った関わり方で。ディフューザー

シン ピュルテ/マインドフル リード ディフューザー(全5種)

LOVE UNLOCK / FACE OF MODESTY/GASTRONOMY/ REST OF MIND/ THE EVIL EYE

【本体】330mL 15,000円(税込)

【レフィル】320mL 11,000円(税込)

【リード】6本880円(税込)

シンピュルテ/マインドフル リード ディフューザー(全5種)

空間をやさしく満たし、心を静かに整える。

シン ピュルテが届ける、整うディフューザー。

ディフューザーでありながら、香水のようにトップ・ミドル・ラストと、時間とともに香りが美しく移ろう。差し込む光や照明に呼応して、液体がゆらめき、色影の繊細な変化が、空間にやさしい奥行きを添える。ふとした瞬間に訪れる香りと光のゆらぎが、暮らしも心も、そっと整ってゆく。

お香

シン ピュルテ/マインドフル アンビエントインセンス(全5種) 30本(香立て付) 3,300円(税込)

LOVE UNLOCK / FACE OF MODESTY/GASTRONOMY/ REST OF MIND/ THE EVIL EYE

シン ピュルテ/マインドフル アンビエントインセンス(全5種)

五感を研ぎ澄まし、静けさに没入する。

シン ピュルテが届ける、味わうお香。

400年以上の歴史を誇る〈日本香堂〉との共同開発で、香水のような繊細さと奥行きを、お香というかたちに。厳選した木粉と、煙感を抑えた処方で香りの美しさを引き立て、静かに広がる澄んだ香りが、空間に深い余白をつくり出す。ゆっくりと燃え、そっと消えていく煙の中で、静かに、心が内なる自分に向きはじめる。

■ディフューザーとお香、共通の香りを5種類展開

・シン ピュルテ/マインドフル リード ディフューザー LOVE UNLOCK

・シン ピュルテ/マインドフル アンビエントインセンス LOVE UNLOCK

LOVE UNLOCK(ラブアンロック)/解き放たれた愛情

カーネーションを軸に、芯のある華やかさを感じる“スパイシーフローラル調” の香り

封じていた記憶が、そっと立ち上る回想のブーケ。オレンジフラワーとジンジャーが軽やかに弾け、カーネーション、ジャスミン、ローズが懐かしい情景をやさしく映し出す。レザーとアンバーが、フローラルにスパイシーな深みと温もりを重ね、空間を豊かに満たし続ける。色あせることのない想いを静かに照らす香りが、心の奥に眠る愛と記憶を、そっと呼び覚ます。

Top: Orange Flower, Ginger, Bergamot

Middle: Carnation, Jasmine, Rose, Patchouli

Base: Leather, Cedarwood, Amber

雑談時に落ち着きを高め、リラックスして過ごせる香り/おすすめの場所:リビング

・シン ピュルテ/マインドフル リード ディフューザー FACE OF MODESTY

・シン ピュルテ/マインドフル アンビエントインセンス FACE OF MODESTY

FACE OF MODESTY(フェイスオブモデスティ)/謙虚な顔

金木犀を軸に控えめな甘さとグリーンティーが調和する“フローラル ウッディ” 調の香り

声を張らずとも伝わる、静かな存在感。

それはまるで、秋の空気にそっと溶け込む金木犀の香りのよう。ベルガモットと金木犀がふんわりと立ち上り、グリーンティーとジャスミンが清らかさと静けさを重ねていく。そこにイランイランの甘さが奥行きを添え、サンダルウッドとバニラがやさしく余韻を包み込む。どこか儚く、透明感をたたえた香りは、主張しなくても心に残る。“美しいあり方”をそっと代弁する、静けさのなかの品格。

Top: Bergamot, Osmanthus, Ylang Ylang

Middle: Osmanthus, Green Tea, Jasmine

Base: Cedarwood, Amber, Musk, Sandalwood, Vani l la

集中すべき作業や趣味など自分時間に最適な心を落ち着かせる香り/おすすめの場所:仕事・勉強部屋

・シン ピュルテ/マインドフル リード ディフューザー GASTRONOMY

・シン ピュルテ/マインドフル アンビエントインセンス GASTRONOMY

GASTRONOMY(ガストロノミー)/美食学

華やかな甘さと、まろやかな深みが広がる“フルーティーアンバー調” の香り

味覚を楽しむ、香りのフルコース。

レモンとピンクペッパー、ブラックカラントがジューシーに弾ける。ジャスミンの花蜜のような甘さがふんわりと広がり、やがてアンバー、バニラ、ムスクが重なって、濃厚なクリームを味わうような幸福感に包まれる。

“おいしい”は、究極の癒し。香りで味わう、心のごちそうを--自分を甘やかすための空間に。

Top: Lemon, Pink Pepper, Black Currant

Middle: Jasmin

Base: Amber, Vani l la, Musk

静けさと落ち着きをもたらし、訪れる人を優しく迎え入れる香り/おすすめの場所:玄関

・シン ピュルテ/マインドフル リード ディフューザー REST OF MIND

・シン ピュルテ/マインドフル アンビエントインセンス REST OF MIND

REST OF MIND(レストオブマインド)/心の休息

洋ナシとカモミールのさわやかな甘さ“フルーティーフローラル調” の香り

香りで満たす、心の余白。

朝の深呼吸のように清々しいベルガモットとカモミールが広がり、洋ナシとフリージアのやわらかな甘さが、午後のひとときをそっと包み込む。やがて、日没の静けさを思わせるムスクとウッディが寄り添い、呼吸がゆっくりほどけていく。静と動のあいだにある“心の余白”をやさしく照らし、忙しさの合間に訪れる、かすかな静寂を思い出させてくれる。

Top: Bergamot , Lemon, Chamomile

Middle: Pear, Freesia, Rose, Jasmine, Ylang Ylang

Base: Musk, Woody, Amber, Patchoul i, Oakmoss, Vetiver

心地よい安心感で心を満たす香り/おすすめの場所:寝室

・シン ピュルテ/マインドフル リード ディフューザー THE EVIL EYE

・シン ピュルテ/マインドフル アンビエントインセンス THE EVIL EYE

THE EVIL EYE(イーヴルアイ)/守護

柑橘のさわやかさと華やかな花々が溶け合う“アロマティックフローラル ウッディ調”の香り

やさしさで包む、香りのお守り。

ベルガモットとレモングラスが清々しく広がり、メリッサのぬくもりが心を軽やかに整える。ジャスミンとチューベローズの華やかな花々が優しく寄り添い、サンダルウッドがざわめきを静め、心と空間をそっと穏やかなバリアで包む。爽やかさとやわらかな甘さが溶け合い、まるで小さな守り神のように日常にそっと寄り添う。

Top: Bergamot, Lemongrass, Mel issa

Middle: Jasmine, Tuberose

Base: Sandalwood

自分を見つめながらワクワクさせる香り/おすすめの場所:洗面台

■SINN PURETE(シンピュルテ)についてSINN PURETE(シンピュルテ)

SINN PURETE(シン ピュルテ)はMINDFUL BEAUTY(R)をコンセプトに、ハイブリッドナチュラル処方と脳波解析に基づいた香りを採用した、日本生まれのビューティーケアブランドです。

香りは、空間におけるコミュニケーションであり、ときに個性の証となり、ときに目に見えない存在の証となり、そして、気配のように日常に寄り添います。

美容として、ファッションとして、マインドフルネスとして、SINN PURETEの香りが様々なシーンで意味深いものとなりますように。フレグランス、スキンケア、メイク、ボディケア、ヘアケアといった豊富なラインナップで、心を豊かに導き、ホリスティックな美しさをサポートします。

