¡Ò¥·¥ó¥Ô¥å¥ë¥Æ¡Ó¤¬¹á¤ê¤ÇÀ°¤¨¤ë¿·ºî¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¡õ¤ª¹á¤òÈ¯Çä¡ª5¤Ä¤Î¹á¤ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤È¡ÒÆüËÜ¹áÆ²¡Ó¶¦Æ±³«È¯¤Î¤ª¹á¤¬¡¢¿´¤È¶õ´Ö¡¢¤½¤·¤Æ´¶À­¤òËþ¤¿¤¹¡È ¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë ¥Ûー¥à¥±¥¢¡ÉÃÂÀ¸¡£

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Top: Orange Flower, Ginger, Bergamot
Middle: Carnation, Jasmine, Rose, Patchouli
Base: Leather, Cedarwood, Amber
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Top: Bergamot, Osmanthus, Ylang Ylang
Middle: Osmanthus, Green Tea, Jasmine
Base: Cedarwood, Amber, Musk, Sandalwood, Vani l la
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Top: Lemon, Pink Pepper, Black Currant
Middle: Jasmin
Base: Amber, Vani l la, Musk
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Top: Bergamot , Lemon, Chamomile
Middle: Pear, Freesia, Rose, Jasmine, Ylang Ylang
Base: Musk, Woody, Amber, Patchoul i, Oakmoss, Vetiver
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Top: Bergamot, Lemongrass, Mel issa
Middle: Jasmine, Tuberose
Base: Sandalwood
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