¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Æ»Æî¤¦¤ß³¹¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¤Î»ö¶ÈºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2025Ç¯7·î30Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô
Æ»Æî¤¦¤ß³¹¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¤Î»ö¶ÈºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô(CEO¡Ë¡§Âç¸« ½¨¿Í¡¢ËÜÅ¹¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢¤¢¤ª¤¾¤éºÄ¸¢²ó¼ý³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ¸ø¾¼¡¢ËÜÅ¹¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢Æ»Æî¤¦¤ß³¹¿®ÍÑ¶â¸Ë¡ÊÍý»öÄ¹¡§ÅÄ¸¶ ±Éµ±¡¢ËÜÅ¹¡§ËÌ³¤Æ»É°»³·´¡Ë¤È¡¢¡Ö¤·¤ó¤¤óÃÏ°èºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤ó¤¤óÃÏ°èºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ª¼è°úÀè¤Î»ö¶ÈºÆÀ¸¤ä»ö¶È¾µ·Ñ¤Î»Ù±çÅù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¥°¥ëー¥×¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿»ö¶ÈºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤¬¶¦ÄÌÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¥°¥ëー¥×¤¬Í¤¹¤ëºÆÀ¸¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÈ¼Áö¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤é¤Ó¤ËÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¤ª¼è°úÀè¤Î·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤Ë¥ªー¥Àー¥áー¥É·¿¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¡¦»º¶È¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É³µÍ×¡Û
¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¾Î¡§¤·¤ó¤¤óÃÏ°èºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É
ÂÐ¾ÝºÄ¸¢¡¡¡¡¡§Á´¹ñ¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶ÈÅù¸þ¤±ÂßÉÕºÄ¸¢
ÀßÎ©»þ´ü¡¡¡¡¡§2013Ç¯10·î
±Ä¶È¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§¤¢¤ª¤¾¤éÃÏ°èºÆÀ¸³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô¥°¥ëー¥×»Ò²ñ¼Ò¡Ë
¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àè¡¡¡§¤¢¤ª¤¾¤éºÄ¸¢²ó¼ý³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô»Ò²ñ¼Ò¡Ë
¡ÚºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¥¹¥ー¥à¿Þ¡Û
°Ê¡¡¾å
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô¡¡¹Êó¼¼¡§¾¾ºê¡¢µ×ÊÝ¡¡03-6752-1217
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹
https://www.aozorabank.co.jp/news/