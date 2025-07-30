¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¤¬8·î4Æü～6Æü¤ËÃÏµå»ÔÌ±³ØÉô¡Ö²Æ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃµµæ¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ ― 3Æü´Ö¸ÂÄê¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î³ØÉô¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê³Ø¤Ó¤òÂÎ¸³
À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï8·î4Æü¡Ê·î¡Ë～6Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÃÏµå»ÔÌ±³ØÉô¡Ö²Æ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃµµæ¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÆâÍÆ¤Ï3Æü´Ö¤È¤â°Û¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¾¦ÉÊ³«È¯¡ßÃÏ°è¹×¸¥¡×¡ÖÊ¸²½¡¦¥¢ー¥È¡ß¹ñºÝ¼Ò²ñ¡×¡Ö³Ø¤Ó¤òÀ¸¤«¤·³èÌö¤¹¤ë―Â´¶ÈÀ¸¤Î¾Ò²ð¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Æ±³ØÉô¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê³Ø¤Ó¤ò¾Ò²ð¡£¥»¥ß¥Êー¤ÏZoom¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢19 :00～20:00¤Î1»þ´Ö¤Èµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥ß¥Êー¸å¤Ë¤Ï¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Î»þ´Ö¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í×»öÁ°¿½¹þ¡¢»²²ÃÈñÌµÎÁ¡£1Æü¤À¤±¤Î»²²Ã¤â²Ä¡£¤Ê¤ª¡¢»²²Ã¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤Î³èÆ°µÏ¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¼õ¹Ö¾ÚÌÀ½ñ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¤Ç¤Ï¹â¹»À¸¡¦¼õ¸³À¸Åù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Âç¤Î³Æ³ØÉô¤Î³Ø¤Ó¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤ä³ØÌä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç³Ø¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³Ø¤Ö¤Î¤«¤òÂÎ¸³¤·¡¢¿ÊÏ©Áª¤Ó¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢3Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÃÏµå»ÔÌ±³ØÉô¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö²Æ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃµµæ¥»¥ß¥Êー¡×¤ÈÂê¤·¡¢¶µ°÷¤é¤¬Æ±³ØÉô¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê³Ø¤Ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡ÃÏµå»ÔÌ±³ØÉô¡Ö²Æ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃµµæ¥»¥ß¥Êー¡×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
¡¡Âè1²ó¡§8·î4Æü¡Ê·î¡Ë19 :00～20:00¡Ê¤½¤Î¸å¸ÄÊÌÁêÃÌ¤¢¤ê¡§20¡§30¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡Âè2²ó¡§8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë19 :00～20:00¡Ê¤½¤Î¸å¸ÄÊÌÁêÃÌ¤¢¤ê¡§20¡§30¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡Âè3²ó¡§8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë19 :00～20:00¡Ê¤½¤Î¸å¸ÄÊÌÁêÃÌ¤¢¤ê¡§20¡§30¤Þ¤Ç¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û¹â¹»À¸¡¢¼õ¸³À¸¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢¹â¹»¶µ°÷
¡Ú¿½¤·¹þ¤ß¡Û
¡¡²¼µURL¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë¡£
¡¡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciP5sf1Q9FFC3Q7aNFA8gu5nYxrm9ngzt_AjbLp9WyGQZKfg/viewform
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂÁ°Æü¤Ë¡¢Í½Ìó¤·¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¥ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥áー¥ë¤ÇZoom¤ÎURL¤äÏ¢Íí»ö¹à¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤Ï¤½¤ÎURL¤«¤éZoom¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»²²Ã¼ÔÆÃÅµ¡Û¡Ö¼õ¹Ö¾ÚÌÀ½ñ¡×
¡¡¹â¹»À¸¡¦¼õ¸³À¸¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤Ë»²²Ã½ªÎ»¸å¡¢´¶ÁÛ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤È°ì²ó¤´¤È¤Ë¡Ö¼õ¹Ö¾ÚÌÀ½ñ¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤Î³èÆ°µÏ¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢´¶ÁÛ¤ÎÄó½ÐÀè¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¹ÖºÂ½ªÎ»¸å¤ËÄÌÃÎ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦´¶ÁÛÄó½ÐÄùÀÚ¡§8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç
¡¦¼õ¹Ö¾ÚÌÀ½ñÈ¯¹Ô¡§8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç
¡Ú¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
¢£8·î4Æü¡Ê·î¡ËÂè1²ó¡¡¾¦ÉÊ³«È¯¡ßÃÏ°è¹×¸¥
¡¡ÃÏµå»ÔÌ±³ØÉô¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¡¢Åìµþ¤Ë¤¢¤ëÂ¿ºÌ¤Ê´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿³Ø¤Ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢½÷»ÒÂç³Ø¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆJICA¤ÈÄó·È¡£³¤³°¶¨ÎÏÂâ¤È¤·¤Æ¡¢ºß³ØÃæ¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Þ¥é¥¦¥¤¶¦ÏÂ¹ñ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã´Åö¡§°ÂºØÅ°¶µ¼ø¡¢ÎëÌÚÄ¾´î¶µ¼ø
¢£8·î5Æü¡Ê²Ð¡ËÂè2²ó¡¡Ê¸²½¡¦¥¢ー¥È¡ß¹ñºÝ¼Ò²ñ
¡¡ÃÏµå»ÔÌ±³ØÉô¤Î¶µ°÷¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ë¸¦µæ¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯ÅÙ¤Ï¥á¥¥·¥³¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥ë¥ï¥ó¥À¤Ç¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏµå»ÔÌ±³ØÉô¤Ç¤Ï¡¢º£¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¤Ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÉô¤ÎÂ¿ºÌ¤Î³Ø¤Ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã´Åö¡§Ä¹ÌîÂÀÏº¶µ¼ø¡¢À¾Â¼ÈþÊÝ¶µ¼ø¡¢º´¡¹ÌÚË¨ÀìÇ¤¹Ö»Õ
¢£8·î6Æü¡Ê¿å¡ËÂè3²ó¡¡³Ø¤Ó¤òÀ¸¤«¤·³èÌö¤¹¤ë―Â´¶ÈÀ¸¤Î¾Ò²ð
¡¡ÃÏµå»ÔÌ±³ØÉô¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ï¡¢¸øÌ³°÷¤Î¤Û¤«¡¢¹Ò¶õ¡¢¶âÍ»¡¢IT¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¶È³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÌö¤Î¸»Àô¤Ï¡¢Á´°÷¤¬É¬½¤¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¼Ò²ñ¹×¸¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£ÇÑºà¤Î¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤òÈþ¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢³ØÀ¸¼«¤éÈ¯°Æ¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤éÉ½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³ØÉô¤Î³Ø¤Ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã´Åö¡§Ã¤Ì¦Íê»Ò¶µ¼ø¡¢·óÀ¶¿µ°ì¶µ¼ø
¡ü¡Ú3Æü´Ö¸ÂÄê¡ÛÃÏµå»ÔÌ±³ØÉô ²Æ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃµµæ¥»¥ß¥Êー¡Ê8/4～8/6¡Ë³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡https://www.seisen-u.ac.jp/news/nid00002321.html
¡Ê»²¹Í¡ËÀ¶Àô½÷»ÒÂç³Ø¤¬1·î¤«¤é¹â¹»À¸¡¦¼õ¸³À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ò¥¹¥¿ー¥È ― º£Ç¯4·î¤Ë¿·Àß¤Î¡ÖÁí¹çÊ¸²½³ØÉô¡×¡ÖÃÏµå»ÔÌ±³ØÉô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëÆâÍÆ¡Ê2025.01.17¡Ë
¡¡https://www.u-presscenter.jp/article/post-55402.html¡¡
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Æþ»î¡¦¹ÊóÉô¡¡¹Êó²Ý
µÜß· ÌïÀ¸
TEL¡§03-3447-5551
FAX¡§03-5421-3469
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/