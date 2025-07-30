¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÅÄ¹©¶ÈÂç³Ø¡ÛÁÀ¤Ã¤¿Ê¬»Ò¤ò¸÷¤ÇÆ°¤«¤¹¡ª¸÷¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ê¥Î¤ÎÀ¤³¦¤òÁà¤ë～ ¹©Æ£Å¯¹° ¹Ö»Õ¤¬JST¡ÖÁÏÈ¯Åª¸¦µæ»Ù±ç»ö¶È¡×¤ËºÎÂò ～
³Ø¹»Ë¡¿Í¥È¥è¥¿³Ø±à¡¡ËÅÄ¹©¶ÈÂç³Ø(³ØÄ¹¡§ÊÝÎ© ÏÂÉ×¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è)¤Î¹©Æ£Å¯¹°¹Ö»Õ¡ÊÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê ÅÅ»Ò¾ðÊóÊ¬Ìî ¥ìー¥¶²Ê³Ø¸¦µæ¼¼¡Ë¤¬¡¢JST¡ÖÁÏÈ¯Åª¸¦µæ»Ù±ç»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»ö¶È¤Ï¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJST¡Ë¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î»Ù±ç¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦»ö¶È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï±þÊçÁí¿ô2,262·ï¤ËÂÐ¤·246·ï¡Ê10.9%¡Ë¤Î¸¦µæ²ÝÂê¤¬ºÎÂò¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜºÎÂò¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯7·î25Æü¤ËJST¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡»ÁÏÈ¯Åª¸¦µæ»Ù±ç»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÃÄê¤Î²ÝÂê¤äÃ»´üÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤»¤º¡¢Â¿ÍÍÀ¤ÈÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇË²õÅª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥·ー¥º¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÁÏÈ¯Åª¸¦µæ¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤ÇÄ©ÀïÅª¡¦Í»¹çÅª¤ÊÂ¿ÍÍ¤Ê¸¦µæ¤ò¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬¸¦µæ¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¸¶Â§7Ç¯´Ö¢¨¤Ë¤ï¤¿¤êÄ¹´üÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ÁÏÈ¯Åª¸¦µæ»Ù±ç»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿³ººÅù¤Ï¡¢JST¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê²¼µÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡¦Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/main6_a6.htm
¡¦JST¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.jst.go.jp/souhatsu/index.html
¡»¸¦µæ¼Ô
Âç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê ÅÅ»Ò¾ðÊóÊ¬Ìî ¥ìー¥¶²Ê³Ø¸¦µæ¼¼¡¡¹©Æ£Å¯¹°¹Ö»Õ
¡»¸¦µæ²ÝÂêÌ¾
¡ÖÃæÀÖ³°¥ìー¥¶ー¥Ê¥ÎÊª¼ÁÁàºîµ»½Ñ¤ÎÁÏ½Ð¤È¤½¤Î±þÍÑ¡×
¡»¸¦µæ´ü´Ö
¥Õ¥§ー¥º£±¡¡2025Ç¯10·î～2029Ç¯3·î / ¥Õ¥§ー¥º£²¡¡2029Ç¯4·î～2033Ç¯3·î
¢¨ËÜ»ö¶È¤Ï¸¦µæ´ü´Ö¤ò7Ç¯´Ö¤È¤·¡¢¥Õ¥§ー¥º 1¡Ê3Ç¯´Ö¡Ë¤È¥Õ¥§ー¥º 2¡Ê4Ç¯´Ö¡Ë¤Î2¤Ä¤Î¥Õ¥§ー¥º¤ËÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤ÎºÎÂò¼Ô¤Ï¥Õ¥§ー¥º 1 ¤«¤é¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¡¢¥¹¥Æー¥¸¥²ー¥È¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¥Õ¥§ー¥º2¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æー¥¸¥²ー¥È¿³ºº¤òÄÌ²á¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥§ー¥º 1 ½ª Î»¤ò°Ê¤ÆÁÏÈ¯Åª¸¦µæ¤ò½ªÎ»¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§ー¥º2½ªÎ»»þ¤«¤é¸¶Â§ËèÇ¯ÅÙ¤Î¿³ºº¤ò¾ò·ï¤ËºÇÂç3Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¸¦µæ¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÁÏÈ¯Åª¸¦µæ»Ù±ç»ö¶È2024Ç¯ÅÙÊç½¸Í×¹à¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡»¸¦µæ³µÍ×
¡Ú¡Ö¸÷¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Îµ»½Ñ¡×¤È¡¢¡ÖÃæÀÖ³°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬»Ò¿¶Æ°¶¦ÌÄ¸ú²Ì¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÁÀ¤Ã¤¿Ê¬»Ò¤ò¸÷Áàºî¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡Û
¸÷¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èù¾®¤ÊÊªÂÎ¤òÆ°¤«¤·Áàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¸÷¤Ë¤Ï½Å¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±¿Æ°ÎÌ¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢Êª¼Á¤ËÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎÏ¤ÏíÕ¼ÍÎÏ¤ä¸÷°µ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤¿Áàºîµ»½Ñ¤Ï¡¢¸÷¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÈÁí¾Î¤µ¤ì¡¢Îã¤¨¤ÐÀÖ·ìµå¤ä¹ÚÊì¶Ý¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢DNA¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢Ê¬»Ò¡¢¸¶»Ò¤µ¤¨¤â¥È¥é¥Ã¥×¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯¤Î¥Îー¥Ù¥ëÊªÍý³Ø¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¸÷¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤ä¸÷¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÆÃ¤Ë¡¢À¸Ì¿³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸ÂÎÊ¬»Ò¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×µ»½Ñ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Â¿¿ô¤ÎÎäµÑ¸¶»Ò¤òÆ±»þ¤Ë¸÷¥È¥é¥Ã¥×¤·¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ë¤ª¤±¤ë·×»»¤Ø¤Î±þÍÑ¸¦µæ¤Ê¤É¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±þÍÑÈÏ°Ï¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÀÖ¿§¤è¤ê¤â¾¯¤·ÇÈÄ¹¤¬Ä¹¤¤ÀÖ³°ÎÎ°è¤Î¸÷¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬»Ò¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬»Ò¤Ï¤½¤ì¸ÇÍ¤Î¼þÇÈ¿ô¤Ç¿¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¼þÇÈ¿ô¤Î¹ç¤Ã¤¿ÀÖ³°¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤È¡¢Ê¬»Ò¤¬¶¦ÌÄÅª¤Ë¿¶Æ°¤·¡¢¤½¤Î¸÷¤ÏµÛ¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹¤¤ÀÖ³°ÎÎ°è¤Î¸÷¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¼þÇÈ¿ô¤Î¸÷¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬»Ò¤Î¼ïÎà¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÀÖ³°Ê¬¸÷µ»½Ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Âçµ¤Ãæ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÇ»ÅÙÊ¬ÀÏ¡¢ÅÚ¾íÆâ¤Î²½³ØÀ®Ê¬¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢ºàÎÁ²Ê³Ø¤ä¥Ê¥Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¤ä±þÍÑ¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ëÊªÀÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤µ»½Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¼þÇÈ¿ô¤Î¹ç¤Ã¤¿ÀÖ³°¸÷¤òÊ¬»Ò¤¬µÛ¼ý¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÎÏ¤¬Ê¬»Ò¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬»Ò¤¬º®ºß¤¹¤ëÃæ¤«¤é¡¢ÁÀ¤Ã¤¿Ê¬»Ò¤À¤±¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£²æ¡¹¤Ï¤³¤ÎÃåÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¡¢2020Ç¯¤è¤êÀÖ³°¥ìー¥¶ー¡¢ÆÃ¤ËÃæÀÖ³°¥ìー¥¶ー¤òÍÑ¤¤¤¿¸÷¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Ê¬»Ò¤è¤ê¤â»°·åÂç¤¤¤¥Þ¥¤¥¯¥íÈùÎ³»Ò¤òÍÑ¤¤¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹[1-3]¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÃæÀÖ³°¥ìー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µÛ¼ýÎÌ¤ÎÂç¤¤¤ÈùÎ³»Ò¤Û¤ÉÂ®¤¯²¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¥¤¥é¥¹¥È»²¾È¡Ë¡£°ÜÆ°µ÷Î¥¤Î°ã¤¤¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈùÎ³»Ò¤òÊ¬»Ò¤Î¼ïÎà¤´¤È¤Ë¤ï¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö»ö¶È¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÊª¼Á¤Î¥Ê¥Î¥¹¥±ー¥ë²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃæÀÖ³°¥ìー¥¶ー¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ê¥ÎÊª¼ÁÁàºîµ»½Ñ¤ÎÁÏ½Ð¤È¤½¤Î±þÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥ÎºàÎÁ¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢Ê¬»Ò¤òÀÖ³°¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬Î¥¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÁªÊÌ²ó¼ý¤äÁªÂòÅª¥È¥é¥Ã¥×¡¢ÇÛ¸þµ»½Ñ¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»ÍÑ¸ì²òÀâ
¸÷¥Þ¥Ë¥Ô¥å¥ìー¥·¥ç¥ó ¡¦¡¦¡¦ ¸÷¤ÇÈù¾®¤ÊÊªÂÎ¤òÆ°¤«¤·Áàºî¤¹¤ëµ»½Ñ
Ê¬»Ò¿¶Æ°¶¦ÌÄ¸ú²Ì ¡¦¡¦¡¦ Ê¬»Ò¤¬»ý¤Ä¸ÇÍ¤Î¿¶Æ°¼þÇÈ¿ô¤È¡¢³°Éô¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¸÷¤Î¼þÇÈ¿ô¤¬°ìÃ×¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÊ¬»Ò¤ÎÆÃÄê¤Î¿¶Æ°¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯Îåµ¯¤µ¤ì¤ë¸½¾Ý
¡»°úÍÑ
1. A. Statsenko, Y. A. Darmawan, T. Fuji, T. Kudo, Phys. Rev. Appl. 18, 054041 (2022).
2. Y. A. Darmawan, T. Goto, T. Yanagishima, T. Fuji, T. Kudo, J. Phys. Chem. Lett. 14, 7306 (2023).
3. Y. A. Darmawan, T. Yanagishima, T. Fuji, T. Kudo, Anal. Chem. 97, 14658 (2025).
¡»¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¸¦µæÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ËÅÄ¹©¶ÈÂç³Ø Âç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê
ÅÅ»Ò¾ðÊóÊ¬Ìî ¥ìー¥¶²Ê³Ø¸¦µæ¼¼
¹Ö»Õ ¹©Æ£¡¡Å¯¹°¡Ê¤¯¤É¤¦¡¡¤Æ¤Ä¤Ò¤í¡Ë
ÅÅÏÃ¡§052-809-1891
E-mail¡§kudo@toyota-ti.ac.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÆþ»î¼¼ ¾Ä³°¹Êó¥°¥ëー¥×
¶Üß·
½»½ê¡§Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶èµ×Êý£²ÃúÌÜ£±£²－£±
TEL¡§0528091764
FAX¡§0528091721
¥áー¥ë¡§s-koho@toyota-ti.ac.jp
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/