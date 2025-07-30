À¤³¦½é¡¢µ¡Ç½À­»À²½Êª¤Î¿·¤·¤¤ÅÅ»Ò¾õÂÖ¤òÈ¯¸« ―Ì¤Íè¤Î¹âµ¡Ç½¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹ºàÎÁ³«È¯¤Î»å¸ý―

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»¨»ïÌ¾¡§Physical Review Letters
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Ãø¼ÔÌ¾¡§Yuichi Seki, Yuki K. Wakabayashi, Takahito Takeda, Kohdai Inagaki, Shin-ichi Fujimori, Yukiharu Takeda, Atsushi Fujimori, Yoshitaka Taniyasu, Hideki Yamamoto, Yoshiharu Krockenberger, Masaaki Tanaka, and Masaki Kobayashi*
DOI¡§10.1103/n9qh-6739
URL¡§https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/n9qh-6739
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»¨»ïÌ¾¡§Physical Review Letters
Âê¡¡Ì¾¡§Correlated Ligand Electrons in the Transition-Metal Oxide SrRuO3
Ãø¼ÔÌ¾¡§Yuichi Seki, Yuki K. Wakabayashi, Takahito Takeda, Kohdai Inagaki, Shin-ichi Fujimori, Yukiharu Takeda, Atsushi Fujimori, Yoshitaka Taniyasu, Hideki Yamamoto, Yoshiharu Krockenberger, Masaaki Tanaka, and Masaki Kobayashi*
DOI¡§10.1103/n9qh-6739
URL¡§https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/n9qh-6739
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