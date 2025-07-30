¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅ¼§¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥àÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬2025-2031
ÅÅ¼§¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÅÅ¼§¾ì¤Î¸¶Íý¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀºÌ©¤Ê°ÌÃÖÂ¬Äê¤È¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦µ»½Ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¼ê½ÑÎÎ°è¤äÆÃÄê¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ£¿ô¤Î¥»¥ó¥µー¤ª¤è¤ÓÅÅ¼§¾ìÈ¯À¸¸»¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥Äー¥ë¤ä´ï¶ñ¡¢¼ê½ÑÉô°Ì¤Î°ÌÃÖÊÑ²½¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Æ»ë¡¦ÄÉÀ×¤¹¤ë¡£ÅÅ¼§¿®¹æ¤Î²òÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÅ¼§¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï°å»Õ¤ËÀµ³Î¤Ê»°¼¡¸µ¶õ´Ö¤Ç¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢Ê£»¨¤Ê¼ê½Ñ²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀºÌ©¤ÊÁàºî¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¡¢¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹¤¯±þÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î²èÁü¿ÇÃÇÁõÃÖ¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¤è¤ê¹â¤¤½ÀÆðÀ¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°Åª¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤âÀµ³Î¤Ê¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ê½Ñ¤Î°ÂÁ´À¤ÈÀ®¸ùÎ¨¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÅÅ¼§¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬5.6%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅÅ¼§¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï10.2²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ÅÅ¼§¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥àÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326285&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326285&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤ÎÅÅ¼§¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×9´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅ¼§¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Medtronic¡¢Brainlab¡¢Fiagon¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×3´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó94.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µ»½ÑÈ¯Å¸¤ÎÊý¸þÀ¤ÈÆÃÀ
ÅÅ¼§¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤ÄÈóÀÜ¿¨¤Ç¤Î¹âÀºÅÙ°ÌÃÖÄÉÀ×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀè¿ÊÅªµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë°åÎÅ¤ä¹©¶È¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸÷³Ø¼°¤äµ¡³£¼°¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¼×ÊÃÊª¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢½ÀÆðÀ¤Î¹â¤¤±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÍøÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶¹¾®¶õ´Ö¤äÂÎÆâ¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¼êÃÊ¤Ç¤Ïº¤Æñ¤ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿°ÌÃÖ¸¡½Ð¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£º£¸å¤Ï¤è¤ê¾®·¿²½¡¦¹âÀºÅÙ²½¤¬¿Ê¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Â¾µ»½Ñ¤È¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ë±þÍÑÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
»Ô¾ìÆ°¸þ¤È¼ûÍ×¹½Â¤¤ÎÊÑ²½
°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ùー¥·¥Ö¼ê½Ñ¤ÎÉáµÚ¤ä¡¢ÀºÌ©À©¸æ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë»º¶ÈÍÑÅÓ¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅÅ¼§¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Î²èÁü°ÍÂ¸·¿¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤ä²ÄÆ°À¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬¡¢µ»½Ñ¿Ê²½¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢½ÑÃæ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ñ¸å¤Î¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤ä¼ê½Ñ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÀè¿Ê»ÜÀß¤ÇºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×°ø
ÅÅ¼§¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥æー¥¶ーÂ¦¤Î¹âÀºÅÙ²½¤Ø¤ÎÍ×µá¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àºÇÅ¬²½¤äAI¤È¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁàºîÀ¤ä¿®ÍêÀ¤Î¸þ¾å¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¤ÎºÎÍÑ°ÕÍß¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µ¬À©´ËÏÂ¤ä°åÎÅDX¤Î¿ä¿Ê¤â¡¢Æ³Æþ¾ãÊÉ¤ò²¼¤²¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¤è¤êÂ¿Ê¬Ìî¤Ç¤Î±þÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥â¥¸¥åー¥ë²½¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·Èµ¡Ç½¤¬½ÅÍ×¤Êº¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
µ»½ÑÍ¥°ÌÀ¤ò³è¤«¤·¤¿Å¸³«
ÅÅ¼§¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥µーÀß·×¤äÀºÌ©¤Ê¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤òÊÝÍ¤¹¤ë´ë¶È¤¬¡¢Í¥°Ì¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤ä¤¹¤¤¡£°åÎÅ¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³ØÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ê¶õ´ÖÇ§¼±¤È½Ö»þ¤Î°ÌÃÖÇÄ°®¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò°ÂÄêÅª¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë´ë¶È¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¾¼ÒÀ½¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¸ß´¹À¤ä³ÈÄ¥À¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Æ³ÆþÀè¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£À½ÉÊÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÄó¶¡ÎÏ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÅÅ¼§¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬5.6%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅÅ¼§¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï10.2²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ÅÅ¼§¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥àÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326285&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326285&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤ÎÅÅ¼§¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×9´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅ¼§¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Medtronic¡¢Brainlab¡¢Fiagon¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×3´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó94.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µ»½ÑÈ¯Å¸¤ÎÊý¸þÀ¤ÈÆÃÀ
ÅÅ¼§¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤ÄÈóÀÜ¿¨¤Ç¤Î¹âÀºÅÙ°ÌÃÖÄÉÀ×¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀè¿ÊÅªµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë°åÎÅ¤ä¹©¶È¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸÷³Ø¼°¤äµ¡³£¼°¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¼×ÊÃÊª¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢½ÀÆðÀ¤Î¹â¤¤±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÍøÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶¹¾®¶õ´Ö¤äÂÎÆâ¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¼êÃÊ¤Ç¤Ïº¤Æñ¤ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿°ÌÃÖ¸¡½Ð¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£º£¸å¤Ï¤è¤ê¾®·¿²½¡¦¹âÀºÅÙ²½¤¬¿Ê¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Â¾µ»½Ñ¤È¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ë±þÍÑÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
»Ô¾ìÆ°¸þ¤È¼ûÍ×¹½Â¤¤ÎÊÑ²½
°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ùー¥·¥Ö¼ê½Ñ¤ÎÉáµÚ¤ä¡¢ÀºÌ©À©¸æ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë»º¶ÈÍÑÅÓ¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅÅ¼§¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Î²èÁü°ÍÂ¸·¿¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤ä²ÄÆ°À¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬¡¢µ»½Ñ¿Ê²½¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢½ÑÃæ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ñ¸å¤Î¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤ä¼ê½Ñ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÀè¿Ê»ÜÀß¤ÇºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×°ø
ÅÅ¼§¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥æー¥¶ーÂ¦¤Î¹âÀºÅÙ²½¤Ø¤ÎÍ×µá¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àºÇÅ¬²½¤äAI¤È¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁàºîÀ¤ä¿®ÍêÀ¤Î¸þ¾å¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¤ÎºÎÍÑ°ÕÍß¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µ¬À©´ËÏÂ¤ä°åÎÅDX¤Î¿ä¿Ê¤â¡¢Æ³Æþ¾ãÊÉ¤ò²¼¤²¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¤è¤êÂ¿Ê¬Ìî¤Ç¤Î±þÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥â¥¸¥åー¥ë²½¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·Èµ¡Ç½¤¬½ÅÍ×¤Êº¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
µ»½ÑÍ¥°ÌÀ¤ò³è¤«¤·¤¿Å¸³«
ÅÅ¼§¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥µーÀß·×¤äÀºÌ©¤Ê¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤òÊÝÍ¤¹¤ë´ë¶È¤¬¡¢Í¥°Ì¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤ä¤¹¤¤¡£°åÎÅ¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³ØÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ê¶õ´ÖÇ§¼±¤È½Ö»þ¤Î°ÌÃÖÇÄ°®¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò°ÂÄêÅª¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë´ë¶È¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¾¼ÒÀ½¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¸ß´¹À¤ä³ÈÄ¥À¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Æ³ÆþÀè¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£À½ÉÊÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÄó¶¡ÎÏ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£