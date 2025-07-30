¡Ú¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¿·ÊõÅç¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌóÄù·ë¤Ë´Ø¤·¤Æ
¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡Ê°Ê²¼¡¢STVV¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¿·ÊõÅç¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤È2025-2026¥·ー¥º¥ó¤Î¥´ー¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¿·ÊõÅç¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ¤Ï2023-2024¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Î·ÑÂ³¤È¤Ê¤ê¡¢3¥·ー¥º¥óÌÜ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²¤½£～À¤³¦Ä©Àï¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÆüËÜ¤È¥Ù¥ë¥®ー¤Î¶¶ÅÏ¤·¤È¤Ê¤ëSTVV¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥´ー¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤ÎÁª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë2025-2026¥·ー¥º¥ó ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡ÊÎ¢ÂÜ¡Ë¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¿·ÊõÅç¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ¤Î¥í¥´¤ò·Ç½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¿·ÊõÅç¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÍÍ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¿·ÊõÅç¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡Ö¾ðÇ®Åª¤ËÀ¸¤¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î½ÐÍè¤ëÈÏ°Ï¤ÇÂ¾¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê¤è¤¯¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¡ØÌ´¤¬¤¢¤ë¤«¤é¿ÍÀ¸¤¬µ±¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢STVV¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ÈÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤´±ï¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¿·ÊõÅç¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÃæÌî ¾÷Æó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÅì¾åÌî4ÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ TIXTOWER UENO 8F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¶ÈÌ³
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://shintakarajima.co.jp/
¡Ú¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡ÊSTVV¡Ë¤È¤Ï¡Û
1924Ç¯ÁÏÎ©¤Î¥Ù¥ë¥®ー¡¦¥×¥í¡¦¥êー¥°1Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡£ 2017Ç¯11·î¤Ë¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¡£2018Ç¯¤Ë¸µFCÅìµþGM¤ÎÎ©ÀÐ·ÉÇ·¤¬ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ë½¢Ç¤ ¡£ 5¤Ä¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Î¶¯²½¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î½¼¼Â¡¦¿·¤¿¤Ê»ö¶È¥¹¥ー¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³È½¼¡¦ITÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ³×¿·¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£ÎÃÂÀÏºÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë¡¢»³ËÜÍý¿ÎÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¡¢¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° SL¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ë¡¢Ã«¸ý¾´¸çÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¡¦¥éー¥ä¥óSC¡Ë¡¢¾¾ß·³¤ÅÍÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¡Ë¡¢ÈªÂç²íÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¡Ë¤¬½êÂ°¡£2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ï¾¡¤ÁÅÀ31¤Î14°Ì¡Ê7¾¡10Ê¬13ÇÔ¡¿ÆÀ¼ºÅÀ-15¡¿41ÆÀÅÀ56¼ºÅÀ¡Ë¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ3¤Ï1°Ì¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£