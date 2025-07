REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社

※本プレスリリースは2025年7月30日(現地時間)にインゴルシュタット(ドイツ)/ヒンウィル(スイス)/ロンドン(英国)で発表したプレスリリース(Revolut becomes title partner of the future Audi F1 Team‬‭)に基づいて作成した日本語抄訳版です

世界で6,000万人以上が利用するデジタル金融サービス「Revolut(読み:レボリュート)」を提供するグローバル金融テクノロジー企業Revolut(以下 レボリュート)は本日、2026年FIA Formula 1世界選手権より参戦が予定されているAudi F1チームのタイトルパートナーとなる契約を締結したことを発表しました。

今回のパートナーシップは、モータースポーツとグローバル金融のそれぞれの分野において既成概念に挑戦し、一貫したイノベーションを推進するという共通のビジョンを持つプレミアムブランドであるアウディとレボリュートを結びつけるものです。本パートナーシップでは、レース期間中にファンの皆様がモータースポーツと交流できる新しい方法を確立し、モータースポーツを愛する新世代のファンの皆様に対して今までにないユニークな体験を提供するとともに、Revolutのお客様に特別な特典を提供することを共通の目標としています。

また本契約の一環として、新生Audi F1チームの財務業務にRevolutが提供する法人向けサービス

「Revolut Business」が大幅に組み込まれます。さらに、ファンの皆様がチームグッズなどの商品やサービスを購入する際にはRevolutのシームレスな決済サービスによってプレミアムで直感的なユーザー体験を実現します。

レボリュート CEO ニコライ・ストロンスキーは次のように述べています。 「本パートナーシップはレボリュートと将来のAudi F1チームにとって記念碑的なパートナーシップとなります。私たちは世界の1億人のお客様に利用いただくために邁進しており、モータースポーツにとって極めて重要なこの時期に、忘れられない体験と共にお客様をFormula 1の世界へお連れします。レボリュートがグローバル金融市場の現状に挑戦し続けるように、今後のアウディF1チームもモータースポーツで同様の挑戦を成し遂げようとしています。共通の展望、グローバル規模の高い使命感、そして進歩への絶え間ない意欲に支えられたこのパートナーシップは、Formula 1で何が可能なのかを定義するものとなるでしょう。」

新生Audi F1チーム チーム代表 ジョナサン・ウィートリー氏は次のように述べています。「私たちはレボリュートという、イノベーションと絶え間ない使命感という私たちの中核的な理念を共有する真のパートナーを見つけました。これは単なるブランドの適合性を超えた、モータースポーツの既成概念に挑戦するために生みだされた戦略的アライアンスです。2026年以降、デジタルファーストのRevolutソリューションが、私たちの主要業務を強化すると同時に、ファンの皆様やコミュニティと私たちのチームがどのように関わるかも再定義し、サーキット内外で皆様にシームレスかつ魅力的な体験を提供します。」

AUDI AG CEO 兼 ザウバー・モータースポーツAG取締役会長、ゲルノート・デルナー氏は次のように述べています。 「アウディは明確な野心を持ってFormula 1に参戦します。それは、このプラットフォームをアウディブランドの未来に向けた、技術的に意義のある、経済的に持続可能な投資として活用することです。私たちは、現実的な姿勢と継続的な改善という考え方で取り組んでいるこのプロジェクトの成功を固く信じています。レボリュートという、私たちの野心と姿勢を共有するパートナーを見つけました。Formula 1はグローバルな舞台であり、共に新しいターゲット層にリーチし、私たちの製品への熱意を生み出す機会を提供してくれます。」

今

回のパートナーシップは、Revolutの全世界の顧客ベースを1億人まで拡大するという目標に向け、レボリュートが急速に事業拡大している中での画期的な一歩となります。過去12ヶ月間、レボリュートは中核となる金融およびライフスタイルサービスの分野で著しいイノベーションを推進し、グローバル市場で記録的な成長を遂げるとともに、ヨーロッパで最も価値のある非上場のテクノロジー企業としての地位を確立しました。

Formula 1は、2024年にはファン約8億2,000万人およびテレビ視聴者数16億人を記録するなど、世界で最も人気のあるスポーツシリーズとなっています。

「Revolut(レボリュート)」について

世界最大規模のデジタル金融サービス「Revolut」は、真にグローバルな金融版スーパーアプリを構築するというビジョンのもと、2015年7月にニコライ・ストロンスキーとヴラッド・ヤッツェンコにより、英国・ロンドンで設立されました。 低い手数料とお得な為替レートで海外決済・外貨両替および送金ができることを強みとして利用者ベースを拡大、プロダクトおよび機能拡充を継続し、現在は自動家計簿・予算管理・個人間決済、株式・暗号資産・貴金属取引、保険、クーポン/ポイントプログラム、eSIMサービス、子どもと若者向けサービスなど幅広い金融サービスを6,000万人以上のお客様に提供しています。英国に本社を置き、現在世界の39以上のオフィスに10,000人以上の従業員を抱えるRevolutは、個人向け・法人向けのアカウントサービスによってお客様のパーソナルファイナンスの管理を強化するとともに、世界中の人々をシームレスに繋げることを目指しています。www.revolut.com(https://www.revolut.com/)

REVOLUT TECHNOLOGIES JAPANについて

REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社は、日本で2020年にサービス提供を開始して以来、デビットカード、外貨両替、国内外送金、予算/支出管理、eSIM販売、子どもと若者向けサービスなど、随時新しい機能とサービスを拡充しています。www.revolut.com/ja-JP/(https://www.revolut.com/ja-JP/)

社名: REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社

本社: 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー

代表取締役: 巻口 クリスティナ 蓉子

設立: 2017年12月(日本でのサービス開始:2020年10月)

国内ライセンス: 2018年第二種資金移動業者(関東財務局長 第00060号)

2025年電子決済等代行業者(関東財務局長(電代) 第136号)