¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È:À®Ä¹¡¢¼ý±×¡¢¥áー¥«ー¼ýÆþ¡¢ÈÎÇä¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ2025~2031Ç¯
¥Ç¥·¥«¥ó¥È¥íー¥¿ー¡Ê¥Ç¥·¥«¥ó¥È¥Û¥¤ー¥ë¡Ë¤Ï¡¢Ç®¸ò´¹¥Û¥¤ー¥ë¡Ê¥µー¥Þ¥ë¥Û¥¤ー¥ë¡Ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶õµ¤¤Î½ü¼¾¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö´¥Áç¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÆÃ¼ì¤Ê¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç°Û¤Ê¤ë¡£ÄÌ¾ï¡¢¥Ç¥·¥«¥ó¥È¡ÊµÛ¼¾ºÞ¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¥ê¥«¥²¥ë¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¥Û¥¤ー¥ë¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÛ¼¾ºÞ¤Ï¸ò¸ß¤Ë³°µ¤¤òÄÌ²á¤·¤Æ¿åÊ¬¤òµÛÃå¤·¡¢¤½¤Î¸å¡ÖºÆÀ¸¥¾ー¥ó¡×¤òÄÌ¤Ã¤Æ´¥Áç¤µ¤ì¡¢¿åÊ¬¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î²óÅ¾¤ÏÏ¢Â³Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢µÛÃå¥×¥í¥»¥¹¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£ºÆÀ¸¤ÏÄÌ¾ï¡¢²¹¿å¥³¥¤¥ë¤ä¾øµ¤¥³¥¤¥ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄ¾²Ð¼°¥¬¥¹¥Ðー¥Êー¤Ê¤É¤Î²ÃÇ®¥³¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¥µー¥Þ¥ë¥Û¥¤ー¥ë¤È¥Ç¥·¥«¥ó¥È¥Û¥¤ー¥ë¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê½ü¼¾¤ÈºÆÀ¸¹©Äø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÇ®¤Î²ó¼ý¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢Ä¾Îó¹½À®¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬3.9%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2.8²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ëÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326282&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326282&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Seibu Giken¡¢CooBase¡¢DRI¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×3´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó57.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë¶È³¦¤ÎÆÃÄ§
½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë¤Ï¡¢¼¾ÅÙ´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»º¶È¡¦»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Êµ»½Ñ¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÀºÌ©µ¡´ï¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤ä°åÌôÉÊ¡¢¿©ÉÊ¤ÎÊÝÂ¸¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿Äã¼¾´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¡£½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë¤ÏµÛ¼¾¤ÈºÆÀ¸¤ò¸ò¸ß¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤ò»ý¤Á¡¢Ï¢Â³±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀÇ½ÌÌ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤ò½Å»ë¤¹¤ë¸½¾ì¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìÆ°¸þ¤Èµ»½Ñ¿Ê²½
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥Í»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¾Íè·¿¤Î¶õÄ´½ü¼¾Êý¼°¤«¤é¥Ç¥·¥«¥ó¥ÈÊý¼°¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ç®¸»¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¹âÀÇ½ÁÇºà¤Î³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë¤Î¸úÎ¨À¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·úÃÛ´ð½à¤ÎÊÑ²½¤ä¶õÄ´ÀßÈ÷¤Î¹âµ¡Ç½²½¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë¤ÎºÎÍÑ¤Ï¹©¾ì¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦ÉÂ±¡¡¦¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ûÍ×¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×ÁÇ
½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤È¡¢¼¾ÅÙ¤¬À½ÉÊ¤äºî¶È´Ä¶¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ø¤ÎÇ§¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶õµ¤¼Á¡ÊIAQ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ä¡¢¸·³Ê¤Ê²¹¼¾ÅÙ´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÀ½Â¤¶È¤Î³ÈÂç¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿»Ô¾ì¼ûÍ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÎäµÑ½ü¼¾¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÄãÏªÅÀ¤Þ¤Ç³Î¼Â¤Ë¼¾ÅÙ¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¥Ç¥·¥«¥ó¥ÈÊý¼°¤Ï¡¢ÆÃ¼ìÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂåÂØ¤Î¸ú¤«¤Ê¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÈÀïÎ¬ÅªÅ¸Ë¾
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ºÆÀ¸Ç®¸»¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¥¹¥Þー¥ÈÀ©¸æ¤È¤ÎÅý¹ç¤¬¿Ê¤ß¡¢½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë¤Ï¤µ¤é¤Ë½ÀÆðÀ¤È¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£IoT¤äBEMS¡Ê¥Ó¥ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎºÇÅ¬À©¸æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀÇ½¤¬°ìÁØ¸þ¾å¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥¸¥åー¥ë²½¤µ¤ì¤¿Àß·×¤ä·ÚÎÌ¡¦¾®·¿²½µ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê·úÃÛ¹½Â¤¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥µー¥Þ¥ë¥Û¥¤ー¥ë¤È¥Ç¥·¥«¥ó¥È¥Û¥¤ー¥ë¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê½ü¼¾¤ÈºÆÀ¸¹©Äø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÇ®¤Î²ó¼ý¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢Ä¾Îó¹½À®¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹2025-2031¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬3.9%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2.8²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ëÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326282&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326282&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Seibu Giken¡¢CooBase¡¢DRI¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×3´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó57.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë¶È³¦¤ÎÆÃÄ§
½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë¤Ï¡¢¼¾ÅÙ´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»º¶È¡¦»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Êµ»½Ñ¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÀºÌ©µ¡´ï¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤ä°åÌôÉÊ¡¢¿©ÉÊ¤ÎÊÝÂ¸¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿Äã¼¾´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¡£½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë¤ÏµÛ¼¾¤ÈºÆÀ¸¤ò¸ò¸ß¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤ò»ý¤Á¡¢Ï¢Â³±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀÇ½ÌÌ¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤ò½Å»ë¤¹¤ë¸½¾ì¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ìÆ°¸þ¤Èµ»½Ñ¿Ê²½
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥Í»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¾Íè·¿¤Î¶õÄ´½ü¼¾Êý¼°¤«¤é¥Ç¥·¥«¥ó¥ÈÊý¼°¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ç®¸»¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¹âÀÇ½ÁÇºà¤Î³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë¤Î¸úÎ¨À¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·úÃÛ´ð½à¤ÎÊÑ²½¤ä¶õÄ´ÀßÈ÷¤Î¹âµ¡Ç½²½¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë¤ÎºÎÍÑ¤Ï¹©¾ì¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦ÉÂ±¡¡¦¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ûÍ×¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×ÁÇ
½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤È¡¢¼¾ÅÙ¤¬À½ÉÊ¤äºî¶È´Ä¶¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ø¤ÎÇ§¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶õµ¤¼Á¡ÊIAQ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ä¡¢¸·³Ê¤Ê²¹¼¾ÅÙ´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÀ½Â¤¶È¤Î³ÈÂç¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿»Ô¾ì¼ûÍ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÎäµÑ½ü¼¾¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÄãÏªÅÀ¤Þ¤Ç³Î¼Â¤Ë¼¾ÅÙ¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¥Ç¥·¥«¥ó¥ÈÊý¼°¤Ï¡¢ÆÃ¼ìÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂåÂØ¤Î¸ú¤«¤Ê¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÈÀïÎ¬ÅªÅ¸Ë¾
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ºÆÀ¸Ç®¸»¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¥¹¥Þー¥ÈÀ©¸æ¤È¤ÎÅý¹ç¤¬¿Ê¤ß¡¢½ü¼¾¥Û¥¤ー¥ë¤Ï¤µ¤é¤Ë½ÀÆðÀ¤È¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£IoT¤äBEMS¡Ê¥Ó¥ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎºÇÅ¬À©¸æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀÇ½¤¬°ìÁØ¸þ¾å¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥¸¥åー¥ë²½¤µ¤ì¤¿Àß·×¤ä·ÚÎÌ¡¦¾®·¿²½µ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê·úÃÛ¹½Â¤¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£