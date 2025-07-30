¡Ú»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Û»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥éÀ½ÉÊ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡×¡Ö¿©ÉÊ¥È¥ì¥¤¡×¤¬7³äÁ°¸å¡¢¡Ö¥×¥éÀ½ÍÆ´ï¡¦ÂÞ¤Î¾¦ÉÊ¡×¤¬Ìó64¡ó¡£¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ç¡Ö¥¹¥È¥íー¡×¤¬Áý²Ã·¹¸þ
¡ã¡ã TOPICS ¡ä¡ä
¢£»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢ÉáÃÊÍøÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡×¡Ö¿©ÉÊ¥È¥ì¥¤¡×¤¬7³äÁ°¸å¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤ÎÍÆ´ï¡¦ÂÞ¤Î¾¦ÉÊ¡×¤¬Ìó64¡ó¡£¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ç¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥¹¥È¥íー¡×¤¬Áý²Ã·¹¸þ
¢£»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢5Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁØ¤Ï4³ä¶¯¡£¡Ö°ÊÁ°¤«¤é´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï2³ä¶¯¡£¤¤¤º¤ì¤â¹âÇ¯ÂåÁØ¤ÇÈæÎ¨¹â¤¤
¡¡
¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â°æÏÂµ×¡Ë¤Ï¡¢6²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤ò2025Ç¯7·î1Æü～7Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ä¶¤Ø¤Î´Ø¿´¤ä»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1651_1_c88ce6c7f9f8d3de38f5465ae8e35c8a.jpg?v=202507300327 ]
¡¡
1. »È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á°Õ¼±ÅÙ
»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò°Õ¼±¤·¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ï¡¢¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¡×¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó56¡ó¤Ç¤¹¡£½÷À¤ä¹âÇ¯ÂåÁØ¤ÇÈæÎ¨¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ç¡¢70Âå¤Ç¤Ï7³ä¶¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢10～30Âå¤Ç¤Ï³Æ4³ä¼å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤Ï4³ä¼å¡¢ÃËÀ30～40Âå¤Ç¤Ï³Æ5³ä¼å¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
2. ÉáÃÊÍøÍÑ¤¹¤ë»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ
»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤ÇÉáÃÊÍøÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡×¡Ö¿©ÉÊ¥È¥ì¥¤¡×¤¬7³äÁ°¸å¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤ÎÍÆ´ï¡¦ÂÞ¤Î¾¦ÉÊ¡×¤¬64.4¡ó¤Ç¤¹¡£
¡¡
½÷À¤ÇÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¹àÌÜ¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¿©ÉÊ¥È¥ì¥¤¡×¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤ÎÍÆ´ï¡¦ÂÞ¤Î¾¦ÉÊ¡×¡Ö¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ëÌµÎÁ¤Î¥Ý¥êÂÞ¡×¡Ö¤«¤µÂÞ¡×¤Ï½÷À50～70Âå¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥é¥Õ¤ÎÂ³¤¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¥Çー¥¿¤Ï¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
3. ¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È»×¤¦»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ
»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡×¤¬54.0¡ó¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ëÌµÎÁ¤Î¥Ý¥êÂÞ¡×¤¬41.1¡ó¡¢¡Ö¿©ÉÊ¥È¥ì¥¤¡×¡ÖÌµÎÁ¥ì¥¸ÂÞ¡×¤¬³Æ30¡óÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥¹¥È¥íー¡×¤Ï²áµîÄ´ºº¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁý²Ã·¹¸þ¡¢¤Þ¤¿¡¢ÃËÀ¼ãÇ¯ÁØ¤ä½÷À30～40Âå¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ëÌµÎÁ¤Î¥Ý¥êÂÞ¡×¤Ï½÷À¤ÇÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë½÷À40～70Âå¤Ç¸²Ãø¤Ç¤¹¡£
¢¨¥°¥é¥Õ¤ÎÂ³¤¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¥Çー¥¿¤Ï¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡Û¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡
4. »È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´ÅÙ
5Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁØ¡Ê¡Ö´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ä¤ä´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Î¹ç·×¡Ë¤Ï4³ä¶¯¤Ç¤¹¡£70Âå¤Ç¤ÏÌó55¡ó¤òÀê¤á¤ë°ìÊý¡¢ÃËÀ30Âå¤Ç¤Ï2³ä¶¯¤ÈÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ö°ÊÁ°¤«¤é´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê22.5¡ó¡Ë¤Ï¹âÇ¯ÂåÁØ¤Ç¹â¤¯¡¢¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê13.2¡ó¡Ë¤ÏÃËÀ¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
5. »È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¦¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥°¤ò»È¤¦¡×¤¬68.8¡ó¡¢¡ÖÍÎÁ¥ì¥¸ÂÞ¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¤¬59.1¡ó¡¢¡ÖµÍ¤áÂØ¤¨ÍÑ¤òÇã¤¦¡×¤¬43.2¡ó¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ã¡ã ²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È ¡ä¡ä
¡ù´Ä¶ÌäÂê¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¡ÊÁ´4,189·ï¡Ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1651_2_7d1caaf6d268ef1d9124f7cb167e5653.jpg?v=202507300327 ]
¡¡
¡ãÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡ä
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1651_3_4bb3baa7c4e887283b034aa63b7a13b6.jpg?v=202507300327 ]
¡¡
Ä´ºº·ë²Ì¤ò·ÇºÜ¡¦°úÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ :
https://myel.myvoice.jp/user_data/citation
Ä´ºº·ë²Ì¤ò·ÇºÜ¡¦°úÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤ªÌä¹ç¤»¡ä
Ä´ºº·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
myel@myvoice.co.jp ¡ÊMyELÃ´Åö¡Ë
¡¡
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â°æÏÂµ×
¡ÚÀß¡¡Î©¡Û 1999Ç¯7·î
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û 1²¯6,183Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¡Ú»ö¡¡¶È¡Û ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÄ´ºº¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¢AIÊ¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹
¡Ú½êºßÃÏ¡Û ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3-17-11 ÜÆÍÕ¥Ó¥ë5³¬
¡Ú´ë¶ÈHP¡Û https://www.myvoice.co.jp/
¡ö¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤òÃæ¿´¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë°ËÆ£Ãé¥°¥ëー¥×¤Î¥ê¥µー¥Á²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡ú¥Þ¥¤¥Ü¥¤¥¹¥³¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥È¥â¥Ë¥¿ー¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£