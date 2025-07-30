·à¾É·¿ÍÏÏ¢¶Ý´¶À÷¾É¤ÎÈ¯¾É¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¤ò²òÌÀ

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Ãø¼ÔÌ¾¡§ Masayuki Ono, Masaya Yamaguchi*, Daisuke Motooka, Yujiro Hirose, Kotaro Higashi, Tomoko Sumitomo, Tohru Miyoshi-Akiyama, Rumi Okuno, Takahiro Yamaguchi, Ryuji Kawahara, Hitoshi Otsuka, Noriko Nakanishi, Yu Kazawa, Chikara Nakagawa, Ryo Yamaguchi, Hiroo Sakai, Yuko Matsumoto, Tadayoshi Ikebe, and Shigetada Kawabata (*ÀÕÇ¤Ãø¼Ô)
£Ä£Ï£É¡§ https://doi.org/10.7554/eLife.101938
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