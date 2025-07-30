¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´·Ú°æÂô¡ßÈ¬È¨²°ã¦¸ÞÏº¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼·Ì£2¼ï ¿·È¯Çä¡ª

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IHG¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation
IHG¥Ë¥åー¥¹¥ëー¥à¥µ¥¤¥È: https://www.ihgplc.com/en/
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)
IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://www.ihg.com/japanhotels