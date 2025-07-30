Âè25²óJAPAN¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥·¥çー¤Ë¡Ö¹á¤ê¤ÎÌÂµÜ¡×¤È¡ÖÈþÈ©¤ÎÍå¿ËÈ×¡×¤ò½ÐÅ¸
¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸¤ÈÈþÈ©¤Î¸°
Èþ¤È·ò¹¯¤ÎÃµµá¤òÂ³¤±¤Æ140Ç¯¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅíÃ«½çÅ·´Û(ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅíÃ«À¿°ìÏº)¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÌÀ¿§²½¾ÑÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè25²óJAPAN¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥·¥çー¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Èー¥êーÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¹á¤ê¤ÎÌÂµÜ¡×¤È¡ÖÈþÈ©¤ÎÍå¿ËÈ×¡×¤Ç¤ªµÒÍÍ¤òÈþ¤ÎËÁ¸±¤ØÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤ÎÇØ·Ê¡Û
º£Ç¯¤ÇÁÏ¶È140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅíÃ«½çÅ·´Û/ÌÀ¿§²½¾ÑÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÂè25²óJAPAN¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥·¥çー¡×¤Ë¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤Èþ¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¥¾ー¥ó¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹á¤ê¤äÈþ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ê¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¡¢¿´Ìö¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿½Ö´Ö¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅíÃ«½çÅ·´Û¥°¥ëー¥×¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¤È¤·¤Æ¡¢Èþ¤Ø¤Î´¶À¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¥Öー¥¹ÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¹á¤ê¤¬Æ³¤¯¡¢Èþ¤ÎËÁ¸±¡Ö¹á¤ê¤ÎÌÂµÜ¡×¡Û
²Ö¡¦ÍÕ¡¦ÌÚ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿3¤Ä¤Î¥¢ー¥Á¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤Ê¤¬¤é¡¢9¼ïÎà¤Î¹á¤ê¤È½Ð²ñ¤¦¡Ö¹á¤ê¤ÎÌÂµÜ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¾´¶¤ÇÁª¤ó¤À¹á¤ê¤Ë¡ÈÀ»°õ¡ÊSTAMP¡Ë¡É¤ò²¡¤·¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë±þ¤¸¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¹á¤ê¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÄ´¹ç¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¹á¤ê¥«ー¥É¡×¤È¶¦¤Ë¡ÈÈþÈ©¤Î¸°¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±¿Ì¿¤Î°ìÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¦¡ÖÈþÈ©¤ÎÍå¿ËÈ×¡×¡Û
¡ÖÈ©¤òÀ¶¤á¤ë¡Ò¿å¡Ó¡×¡Ö¿´¤òËþ¤¿¤¹¡Ò¹á¡Ó¡×¡Öµ±¤¤ò½É¤¹¡Ò¸÷¡Ó¡×¤Ê¤É6¤Ä¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤«¤é¡¢Íå¿ËÈ×¤ò²ó¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈþ¤òÆ³¤¯¡ÖÈþÈ©¤ÎÍå¿ËÈ×¡×¤âÅÐ¾ì¡£°ú¤Åö¤Æ¤¿¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÌÀ¿§¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÇQR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢ÌÀ¿§¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¡ÖÌÀ¿§¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Ë¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡Ö¹á¤ê¤¬Æ³¤¡¢ÈþÈ©¤¬¤¤é¤á¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿§¤ÎÌ¤Íè¤Ø¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ¿§¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯»Ä¤ë¡ÈÈþ¤ÎËÁ¸±¡É¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
ÈþÈ©¤ÎÍå¿ËÈ×
¡ÚÂè25²óJAPAN¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥·¥çー³µÍ×¡Û
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Á¥§ー¥ó¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¶¨²ñ
²ñ´ü¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë～10Æü¡ÊÆü¡Ë10»þ～17»þ¡¡¢¨°ìÈÌ¸ø³«Æü¤Ï8·î9Æü(ÅÚ)¡¦10Æü(Æü)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡Åì4¡¥5¡¥6¡¥7¥Ûー¥ë
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§Åì7¥Ûー¥ë¡¡¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥±¥¢¥¾ー¥ó¡¡7-046
Æþ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨¥Ó¥¸¥Í¥¹¾¦ÃÌÌÜÅª¤Î¾ì¹ç¡¢Í×Íè¾ìÅÐÏ¿
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.drugstoreshow.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒÅíÃ«½çÅ·´Û
ÅíÃ«½çÅ·´Û¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ìó400Ç¯Â³¤¯Ìô¼ï¶È¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÁÏ¶È¼Ô¤¬¡¢1885Ç¯¡ÊÌÀ¼£18Ç¯¡Ë¤Ë¤¤Ó¤ËÇº¤àºÊ¤Î¤¿¤á¤ËÁÏ¤Ã¤¿¡ÖÈþ´é¿å¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²½¾ÑÉÊÀ½Â¤¶È¤òÁÏ¶È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç140Ç¯´ÖÈþ¤È·ò¹¯¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¤ÈÃÏµå¤ÎÈþ¤·¤¤Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë ～For Beauty and Well-being～¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢ÌÀ¿§²½¾ÑÉÊ¡¢¥³¥¹¥á¥Æ¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ëー¥×·Ð±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ê¤¤Îò»Ë¤È¤È¤â¤ËÇÝ¤Ã¤¿µ»½ÑÎÏ¤ÈÉÊ¼ÁÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÊñ³çÅª¤Ë¡ØÈþ¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¥°¥ëー¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´ë¶È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅíÃ«½çÅ·´Û¥°¥ëー¥×¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/28974