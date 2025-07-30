ºßÆü´Ú¹ñ¿ÍÀê½Ñ»Õ¡Ö¥¤¥½¥é¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¶È³¦½é¤Î¡ÈÀê¤¤¡ß´Ú¹ñ»¨²ß¡É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSeolle Creative¡Ê¥½¥ë¥ì¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¡ª
¿´¤ò·Ú¤¯¡¢Æü¾ï¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯ºÌ¤ë--
¶È³¦½é¡ÖÀê¤¤¡ß´Ú¹ñ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»¨²ß¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÃÂÀ¸
¿ÍÀ¸¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Õ¤È¾å¤ò¸«¾å¤²¤ì¤ÐÀ±¤¬¤¢¤ë¡£
¼ê¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¡¢Êë¤é¤·¤òºÌ¤ë»¨²ß¤Î²¹¤â¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
Àê¤¤¤È»¨²ß¤òÍ»¹ç¤·¡¢¡È¿´¡É¤È¡ÈÊë¤é¤·¡É¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤à¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSeolle Creative¡Ê¥½¥ë¥ì¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー1¤«·î¤Ç¥ê¥Ôー¥¿ー70¡óÄ¶¤òµÏ¿¤·¤¿Àê½Ñ»Õ¥¤¥½¥é¡£Àê¤¤¤Ë¤è¤ë¿´¤Î¥±¥¢¤È¡¢´Ú¹ñ»¨²ß¤Ë¤è¤ëÆü¾ï¤Î¤È¤¤á¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÂÎ¸³¤Ç¡¢¡Ö¿´¤Î°ÂÄê¤ÈÆü¾ï¤ÎºÌ¤ê¤ò¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂÎ¸³¤ÇÆÏ¤±¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡É¤È¤¤á¤¤òÁÏÂ¤¤·¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡É ´ë¶ÈÍýÇ°¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥´
¡Ú¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹¡Û
¿´¤òÀ°¤¨¤ë´ÕÄê ¡ß Êë¤é¤·¤òºÌ¤ë»¨²ßÂÎ¸³
Seolle Creative¡Ê¥½¥ë¥ì¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥½¥é¤ÎÀê½Ñ´ÕÄê¤ÈKakolog:)¤Î´Ú¹ñ»¨²ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¡ÈÂÎ¸³¤È¥â¥Î¤ÎÍ»¹ç¡É¤Ë¤è¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤No.1¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥¤¥½¥é¤Ë¤è¤ëÀê½Ñ´ÕÄê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡×¡£
À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿À³Ê¤ä²ÄÇ½À¤òÃúÇ«¤Ë¸À¸ì²½¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡ÈÀê¤¤¡É¤â¡È»¨²ß¡É¤â¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤Î¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡×¤ò»Ù¤¨¤ëÂÎ¸³¤Ø
¶áÇ¯¡¢ZÀ¤Âå¡¦¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤¿¤¤¡×¡ÖÀ°¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æâ³ÕÉÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ï¼çÍ×¹ñ¤ÎÃæ¤ÇºÇÄã¿å½à¡£¡È¼«Ê¬¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢âÔÁÛ¤ä¥è¥¬¡¢Àê¤¤¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»¨²ß¤Ê¤É¡¢¡Ö¿´¤òÀ°¤¨¤ë¡×¡ÖÆü¾ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×ÂÎ¸³¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àê½Ñ»Õ¥¤¥½¥é
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
³ëÆ£¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤ÎËö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢"¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ö¥é¥ó¥É"
Seolle Creative¡Ê¥½¥ë¥ì¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥¤¥½¥é¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ºßÆü´Ú¹ñ¿Í¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Ê¤Î¤«¡×--¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ËÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾Êý¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ËÃ©¤êÃå¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÈë½ñ¤È¤·¤Æ¡¢Âç´ë¶È¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤äÀ¯¼£²È¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸ª½ñ¤¡×¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¸ÉÆÈ¤ä³ëÆ£¤Ç¤·¤¿¡£¿Í¤ÏÃ¯¤·¤âÌÂ¤¤¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¿Í¤Î¿´¤ò»Ù¤¨¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Àê¤¤¤ÎÆ»¤Ø¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¡¢´Ú¹ñÅÁÅý¥¿¥í¥Ã¥È¤ò³Ø¤Ó¡¢Àê½Ñ»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£º£¤Ç¤Ï¥ê¥Ôー¥¿ーÎ¨70¡óÄ¶¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¿Íµ¤´ÕÄê»Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Îvlog¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÊë¤é¤·¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¡×¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤Ë¤½¤Ã¤ÈÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯
¤¢¤Ê¤¿¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È¹¬¤»¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Í¡¡¡¦¡¦¡¦¡ÖKakolog:)¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È°ì½ï¤ËÆÏ¤¯¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Ï10¼ïÎà¡×
¡Ú»¨²ß¤È¤ÎÍ»¹ç¡§Kakolog:) ¤ÎÃÂÀ¸¡Û
´Ú¹ñÊ¸²½¤Ø¤Î°¦Ãå¤«¤é¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢´Ú¹ñ»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKakolog:)¡×¤âÆ±»þ¤ËÅ¸³«¡£
´Ú¹ñ¤ÎÆü¾ï¤ò»×¤ï¤»¤ë¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤ò´¶¤¸¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¼ê»Å»ö¤Î²¹¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë»¨²ß¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¸½ÃÏ¤Ç¿¦¿Í¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¤¡¢¡ÖÊª¸ì¤ÈÉÊ¼Á¤Î¤¢¤ë»¨²ß¡×¤À¤±¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¡¡Kakolog:)
¶õ¤«¤é¤Õ¤ï¤Ã¤È¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê±À¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë
SEOUL DESIGN 2024¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿rodemtree¤Î¥¨¥×¥í¥ó
´Ú¹ñ¥«¥Õ¥§¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÈ¤ÃÖ¤¤Ë¿´¤¬´Ë¤à
´Ú¹ñ¤ÎÆü¾ï¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¤¯¤¹¤ß¥«¥éー
¡Ö¥½¥¦¥ë¤Î¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤«¤é¡×¥·¥êー¥º
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
¡Ú¥¤¥½¥é¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ËÌÂ¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÎ¾Êý¤ò°¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´¶À¤Ç¡¢¿´¤ÈÊë¤é¤·¤ÎÎ¾Êý¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£À±¤ÏÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤·¡¢»¨²ß¤Ïº£Æü¤òºÌ¤ë--¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤¬¾¯¤··Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æº£Æü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Seolle Creative¡Ê¥½¥ë¥ì¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¡Ë¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
º£¸å¤â´Ú¹ñ¥«¥ë¥Á¥ãー¡ßÀê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊK-FOOD¤ä»¨²ß¤È¤ÎÍ»¹çÂÎ¸³¡Ë¤ä¡¢Àê¤¤¡õ»¨²ß¹¥¤¤¬½¸¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢´Ú¹ñ´Ñ¸÷¡¦Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò Seolle Creative¡Ê¥½¥ë¥ì¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©154-0004 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂÀ»ÒÆ²£´ÃúÌÜ£±£¸ÈÖ£±£µ¹æ¥Þ¥¬¥¶¥ó»°¸®Ãã²°£²－£³£Æ－£³
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Àê½Ñ¥µー¥Ó¥¹¡¦´Ú¹ñ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»¨²ß¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä
¥Ö¥é¥ó¥É¹½À®¡§Àê½Ñ»Õ¥¤¥½¥é¡¢Kakolog:)
URL¡§https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000281622
¡Ú¼èºà¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Ã´Åö¡§Ê¡»³²ì»Ò¡Ê¹Êó¡Ë
Mail¡§kako@seollecreative.com
Instagram¡§Àê½Ñ»Õ¥¤¥½¥é¢ª @leesora_fortune Kakolog:) ¢ª @kakolog_sc
¢¨¶È³¦½é¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ
1-1. Ä´ºº´ü´Ö
2025Ç¯7·î
1-2. Ä´ººµ¡´Ø
¼«¼ÒÄ´ºº
1-3. Ä´ººÊýË¡
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
2-4.Ä´ºº¥«¥Æ¥´¥êー
Àê¤¤¶È³¦¤Ç¤Î´Ú¹ñ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»¨²ß¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ