º£¸å¤Î·Êµ¤¤ÏÈá´ÑÅª¤Ê¸«ÄÌ¤·¶¯¤Þ¤ë¡¢¡Ö5Îà¡×°Ü¹Ô¸å¤Î¥Æ¥ì¥ïー¥¯¼Â»ÜÎ¨Ê¿¶Ñ¤Ï15.6¡ó¤Ë
Ä´ºº¸¦µæ¤äÄó¸À¡¢¼ÂÁ©³èÆ°¤Ë¤è¤êÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¤á¤¶¤¹¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§Á°ÅÄÏÂ·É¡Ë¤Ï7·î30Æü¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î°Õ¼±¤ä¿Íºà°éÀ®¡¦Æ¯¤ÊýÅù¤Î¸½¾õ¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÑÂ³Ä´ºº¡ÊÂè17²ó¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤Î°Õ¼±Ä´ºº¡×¡Ë¤Î·ë²Ì¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÇÆ¯¤¯¸ÛÍÑ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¶Ð¤áÀè¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¤ä¸ÛÍÑ¡¦Æ¯¤Êý¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2020Ç¯5·î°Ê¹ß¡¢»ÍÈ¾´üËè¡Ê2023Ç¯7·îÄ´ºº¤è¤ê6¤«·îËè¤ØÊÑ¹¹¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£17²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤äÊÆ²Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊª²Á¾å¾º¤Ê¤É·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë7·î7Æü¡Ê·î¡Ë～8Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢20ºÐ°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ô¡Ê¸ÛÍÑ¼Ô¡á½¢¶È¼Ô¤«¤é¼«±Ä¶È¼Ô¡¢²ÈÂ²½¾¶È¼ÔÅù¤ò½ü¤¤¤¿¤â¤Î¡Ë1,100Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢º£¸å¤Î·Êµ¤¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä°¤¯¤Ê¤ë¡×¤Î¹ç·×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈá´ÑÅª¤Ê¸«ÄÌ¤·¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤Î¼Â»ÜÎ¨¤Ï16.8%¤Ç2023Ç¯1·îÄ´ºº¤ÈÆ±¿å½à¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¡Ö5Îà¡×°Ü¹Ô¸å¤Î¼Â»ÜÎ¨Ê¿¶Ñ¤Ï15.6¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè17²ó¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤Î°Õ¼±Ä´ºº¡×¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Û¡Ê¾ÜºÙ¤ä¿ÞÉ½¤ÏÊÌÅº¡ÖÄ´ºº·ë²Ì¥ì¥Ýー¥È¡×»²¾È¡Ë
1. ¸½¶·¡§·Ê¶·´¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬Áý²Ã¡¢º£¸å¤Î·Êµ¤¤ÏÈá´ÑÅª¤Ê¸«ÄÌ¤·¤¬¶¯¤Þ¤ë¡Ê¿Þ2～18¡Ë
¡¦·Êµ¤¤¬¡Ö°¤¤¡×¡Ö¤ä¤ä°¤¤¡×¤Î¹ç·×¤¬Á°²ó2025Ç¯1·îÄ´ºº¤Î59.0¡ó¤«¤é68.3¡ó¤ØÁý²Ã¡Ê¿Þ2¡Ë¡£
¡¦º£¸å¤Î·Êµ¤¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢¡Ö°¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä°¤¯¤Ê¤ë¡×¤Î¹ç·×¤¬Á°²ó1·îÄ´ºº¤Î47.7¡ó¤«¤é56.5¡ó¤ØÁý²Ã¡£2023Ç¯7·îÄ´ºº°Ê¹ß¡¢5²óÏ¢Â³¤ÇÈá´ÑÅª¤Ê¸«ÄÌ¤·¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿Þ3¡Ë¡£
¡¦3¤«·îÁ°¡Ê4·îº¢¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¡¢¶ÈÌ³ÎÌ¡¢Í¾²Ë»þ´Ö¡¢²È»ö»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁý²Ã¤·¤¿¡×¡Ê¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÁý²Ã¤·¤¿¡×¡ÖÁý²Ã¤·¤¿¡×·×¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö¸º¾¯¤·¤¿¡×¡Ê¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¸º¾¯¤·¤¿¡×¡Ö¸º¾¯¤·¤¿¡×·×¡Ë¤ò°ú¤¤¤¿³ä¹ç¡ÊD.I.¡§Diffusion Index¡Ë¤ò¸«¤ë¤ÈÍ¾²Ë»þ´ÖD.I.¤Î¤ß2024Ç¯7·îÄ´ºº¤Î－3.6¤«¤é－6.9¤Ë¸º¾¯¡Ê¿Þ9¡Ë¡£
¿Þ3¡§º£¸å¤ÎÆüËÜ¤Î·Êµ¤¸«ÄÌ¤·
2. ¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤È¿Íºà°éÀ®¡§¡Ö¥¸¥ç¥Ö·¿¡×´õË¾¤¬ÈùÁý¡¢¼«¸Ê·¼È¯¤Ø¤Î°ÕÍß¤ÏÈù¸º¡Ê¿Þ19～36¡Ë
¡¦´õË¾¤¹¤ëÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×·¿¤ò¡ÖÆ±¤¸¶Ð¤áÀè¤ÇÄ¹¤¯Æ¯¤¡¢°ÛÆ°¤äÅ¾¶Ð¤ÎÌ¿Îá¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×¡¢¥¸¥ç¥Ö·¿¤ò¡Ö»Å»öÆâÍÆ¤ä¶ÐÌ³¾ò·ï¤òÍ¥Àè¤·¡¢Æ±¤¸¶Ð¤áÀè¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡×Æ¯¤Êý¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¸¥ç¥Ö·¿¤¬ÈùÁý¤·¤¿°ìÊý¡¢¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×·¿¤¬Èù¸º¡Ê¿Þ21¡Ë¡£
¡¦¼«¸Ê·¼È¯¤ËÁ°¸þ¤¤Ê³ä¹ç¡Ê¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×·×¡Ë¤Ï37.1¡ó¤«¤é36.4¡ó¤ËÈù¸º¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÆÃ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°Õ¸þ¤ÏÌµ¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï63.6¡ó¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿2024Ç¯7·îÄ´ºº¡Ê64.7¡ó¡Ë¤Ë¼¡¤°¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¿Þ33¡Ë¡£
¿Þ21¡§´õË¾¤¹¤ëÆ¯¤Êý
3. Æ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½¡§¥Æ¥ì¥ïー¥¯¼Â»ÜÎ¨¤ÏÈùÁý¡¢¡Ö5Îà¡×°Ü¹Ô¸å¤Î¼Â»ÜÎ¨Ê¿¶Ñ¤Ï15.6¡ó¡Ê¿Þ37～48¡Ë
¡¦¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤Î¼Â»ÜÎ¨¤Ï²áµîºÇÄã¤ÎÁ°²ó2025Ç¯1·îÄ´ºº¤Î14.6¡ó¤«¤é16.8¡ó¤ËÈùÁý¡£¤Ê¤ª¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¾ÉË¡¾å¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬¡Ö5Îà¡×¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿2023Ç¯5·î°Ê¹ß¡Ê2023Ç¯7·îÄ´ºº°Ê¹ß¡Ë¤Î¼Â»ÜÎ¨Ê¿¶Ñ¤Ï15.6¡ó¡Ê¿Þ38¡Ë¡£
¡¦½¾¶È°÷ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢1,001Ì¾°Ê¾å¤Ç¤ÏÁ°²óÄ´ºº¤Î25.6¡ó¤«¤é31.8¡ó¤Ë¡¢101～1,000Ì¾¤Ï15.6¡ó¤«¤é20.1¡ó¤ËÈùÁý¡£°ìÊý¤Ç¡¢100Ì¾°Ê²¼¤Ï9.7¡ó¤«¤é9.3¡ó¤ËÈù¸º¡Ê¿Þ39¡Ë¡£
¡¦°é»ùµÙ¶ÈÅù¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÆ±Î½¤Î¶ÈÌ³¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¶Ð¤áÀè¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤ò´õË¾¤¹¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿Í°÷¤ÎÄÉ²Ã¤è¤ê¤â¡¢¼êÅöÅù¤Î¶âÁ¬Åª¤Ê»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤¬71.5¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¶âÁ¬Åª¤Ê»Ù±ç¤è¤ê¤â¡¢¿Í°÷¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê28.5¡ó¡Ë¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¿Þ47¡Ë¡£
¿Þ38¡§¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤Î¼Â»ÜÎ¨
Ä´ºº·ë²Ì¥ì¥Ýー¥ÈËÜÊ¸¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¡¦Äó¸À³èÆ°¥µ¥¤¥È
¡ãhttps://www.jpc-net.jp/research/detail/007482.html¡ä¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£