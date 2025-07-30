¥¢¥¹¥È¥é¥¼¥Í¥«¤ÈÆüËÜ½Û´Ä´ï¶¨²ñ¡Ö½Û´Ä´ïÉÂ¤Î¹îÉþ¤Ë¸þ¤±¤¿Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë

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References
- ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023¡Ë¿Í¸ýÆ°ÂÖÄ´ºº ¡ÖÂè£¶É½ ÀÊÌ¤Ë¤ß¤¿»à°ø½ç°Ì¡ÊÂè10°Ì¤Þ¤Ç¡ËÊÌ»àË´¿ô¡¦»àË´Î¨¡Ê¿Í¸ý10ËüÂÐ¡Ë¡¦¹½À®³ä¹ç¡×https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei23/dl/10_h6.pdf
- °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ½Û´Ä´ï¶¨²ñhttps://j-circ-assoc.or.jp/about/
- ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÎ¤í¤¦¡ª ¤«¤é¤À¤Î¤³¤È ½Û´Ä´ïÉÂ¤Ã¤Æ¤Ê¤¡¤Ë¡©https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202408_003.html