¥Ñ¥¹¥¿³¦¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ö¥Ð¥ê¥é ¥Ñ¥¹¥¿ ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× ¥¢¥¸¥¢2025ÆüËÜÂç²ñ¡×³«ºÅ
¡¡1877Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢No.1¥Ñ¥¹¥¿¥Ö¥é¥ó¥É¢¨¡Ö¥Ð¥ê¥é¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¡¢CEO¡§¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥Ç¥£¡¦¥È¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯£··î29Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡Ö¥Ð¥ê¥é ¥Ñ¥¹¥¿ ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× ¥¢¥¸¥¢2025ÆüËÜ·è¾¡¡×(°Ê²¼¡¢ÆüËÜÂç²ñ)¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï6Ì¾¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥·¥§¥Õ¤¬»²²Ã¤·¡¢½çÈÖ¤Ë¥Ñ¥¹¥¿¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢»î¿©Åù¤Î¸·Àµ¤Ê¤ë¿³ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖConvivio¡×¤Îß·ÅÄ¥·¥§¥Õ¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ß·ÅÄ¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖBarilla Pasta Championship Asia 2025¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ë¡×¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤Æ»²²Ã¡£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¹ç·×8¥«¹ñ8Ì¾¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¤¬¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
*2023Ç¯¥Ëー¥ë¥»¥óÄ´¤Ù
¡¡
¢¥ß·ÅÄ¥·¥§¥Õ¡Êº¸¤«¤é3ÈÖÌÜ¡Ë
¢¥¡ÖPenne Rigate with Whisky Octopus Ragù¡Ê¥Ú¥ó¥Í¥ê¥¬ー¥Æ ¥¦¥¤¥¹¥ー Âý¤Î¥é¥°ー¥½ー¥¹ Íí¤Þ¤ëÉ÷ÅÚ¤òÃ®¤Ë¹þ¤á¤Æ¡Ë¡×
¡¡¡Ö¥Ð¥ê¥é ¥Ñ¥¹¥¿ ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ï¥Ñ¥¹¥¿³¦¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿©Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥·¥§¥Õ¤Î°éÀ®¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤ÎÛØÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£7·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¸·Àµ¤Ê»öÁ°Áª¹Í¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿6Ì¾¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥·¥§¥Õ¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥é ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åý³çÉôÄ¹ º´Æ£ Ì¾Æà·Ã¤¬¥Ð¥ê¥é¤ÎÎò»Ë¤òÀâÌÀ¤·¤¿¸å¡¢Âè2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö8¤«¹ñ¤Ç500Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¥§¥Õ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ð¥ê¥é¤È¤·¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥é ¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯ ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥È¥é¥ó¥±ー¥í¤«¤é¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾Á°Æþ¤ê¥·¥§¥Õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÂ£Äè¡£¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤ÇÊÂ¤Ö¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤Ë¡¢¡Öº£Æü¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿ー¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ïºî¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤´¼«¿È¤òÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öµ±¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ï¾Ð´é¤¬É¬Í×¡×¤È¥æ¥Ëー¥¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤Î¶ÛÄ¥¤òÏÂ¤é¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°²óÍ¥¾¡¼Ô¤ÎÞ¼¾å¥·¥§¥Õ¤«¤éÍ¥¾¡¥á¥À¥ë¤¬ÊÖµÑ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¤«¤é¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤«¤é¼¡¤Î¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬¸½¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Ï³§¤µ¤ó¤Î¼ê¤«¤é¼¡¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤ØÅÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¿©ºà¤ä¿©´ï¤ò½àÈ÷¤·¡¢¶ÛÄ¥¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¤Î¡Öº£Æü¤ÇÆüËÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤Î³Ý¤±À¼¤ÇÄ´Íý¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£45Ê¬´Ö¤ÇÂç²ñ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò°ì»®¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¸å10Ê¬´Ö¤Ç¿³ºº°÷¤Ë¸þ¤±¤ÆÞÕ¿È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖConvivio¡×¤Îß·ÅÄÈ»¿Í¥·¥§¥Õ¡£¥¦¥¤¥¹¥ーÃ®¤òÌÏ¤·¤¿´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢ÌÀÀÐ»ºÂý¤Î»Ý¤ß¤È¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡ÖPenne Rigate with Whisky Octopus Ragù¡Ê¥Ú¥ó¥Í¥ê¥¬ー¥Æ ¥¦¥¤¥¹¥ー Âý¤Î¥é¥°ー¥½ー¥¹ Íí¤Þ¤ëÉ÷ÅÚ¤òÃ®¤Ë¹þ¤á¤Æ¡Ë¡×¤ò¹Í°Æ¡£¥¦¥¤¥¹¥ーÃ®¤È¥Ôー¥È¤òº®¤¼¤Æºî¤é¤ì¤¿¥Á¥Ã¥×¤ÇßîÀ½¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ú¥ó¥Í¤Î·ê¤Ë¤Þ¤Ç¹á¤ê¤ò¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê±é½Ð¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ß·ÅÄ¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥½ー¥¹¤òÆý²½¤µ¤»¤Æ¡¢¤è¤ê¥Ñ¥¹¥¿¤òÌ£¤ï¤¨¤ë°ìÉÊ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¤Î¤â¤Î¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÊ¸²½¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÌÀÀÐ¤ÎÂý¤ÈÌÀÀÐ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤È¤¤¤¦¹ñ»º¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¤ÏÂç²ñ¤ò¡ÖºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Èó¾ï¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÆüËÜÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢»²²Ã¤·¤¿6¿Í¤Î¥·¥§¥Õ¤È¤â¹Ã²µ¤Ä¤±¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ß·ÅÄ¥·¥§¥Õ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öß·ÅÄ¥·¥§¥Õ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÏÆî¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂý¤Î¥é¥°ー¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÏÇò¥ï¥¤¥ó¤ò»È¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢¹ñ»º¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò»È¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¹ñ»º¤ÎÂý¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¦¥¤¥¹¥ーÃ®¤ò´ï¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ï¤«¤é¤â³ïÀá¤ò»×¤ï¤»¤ëßîÀ½¹á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈÁÏÀ¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ß·ÅÄ¥·¥§¥Õ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ëÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢11·î¤Ë¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖConvivio¡×¡§ß·ÅÄ È»¿Í¡Ê¤µ¤ï¤À¡¦¤Ï¤ä¤È¡Ë¥·¥§¥Õ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2017Ç¯¤ËConvivio¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÁÇºà¤ÎÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¥ì¥·¥Ô¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤Ë¥¹ー¥·¥§¥Õ¤Ë½¢Ç¤¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¶¿ÅÚÎÁÍý¤Î¿·Å¹ÊÞYUKA°Ë¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥§¥Õ¤ËÈ´Å§¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤ÓConvivio¥¹ー¥·¥§¥Õ¤Ë½¢Ç¤¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¥¹¥Èー¥êーÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚBarilla Pasta Championship Asia 2025 Japan³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£ÆüÄø¡§2025Ç¯7·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£»²²Ã¥·¥§¥Õ¡Êº¸¤«¤é¡Ë¡§
¡¦³°»³¿µ¡Ê¤È¤ä¤Þ¡¦¤·¤ó¡Ë¥·¥§¥Õ¡¿Gigli
¡¦ÌÚÂ¼Ãé·É¡Ê¤¤à¤é¡¦¤¿¤À¤Ò¤í¡Ë¥·¥§¥Õ¡¿Ristorante Alvero
¡¦Âçß·Íº°ì¡Ê¤ª¤ª¤µ¤ï¡¦¤æ¤¦¤¤¤Á¡Ë¥·¥§¥Õ¡¿Ra-mo CUCINA ITALLIANA
¡¦ß·ÅÄÈ»¿Í¡Ê¤µ¤ï¤À¡¦¤Ï¤ä¤È ¡Ë¥·¥§¥Õ¡¿Convivio
¡¦»°³Ñ¸÷ºî¡Ê¤ß¤¹¤ß¡¦¤³¤¦¤µ¤¯¡Ë¥·¥§¥Õ¡¿pappacarbone
¡¦ÃãÃ«¸ø°ì¡Ê¤Á¤ã¤¿¤Ë¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë¥·¥§¥Õ¡¿toranomontanicha
¢£É¾²Á´ð½à¡§
°Ê²¼5¤Ä¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤ª¤è¤ÓÇÛÅÀ¤ò´ð¤Ë¡¢Ä´Íý¥×¥í¥»¥¹¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÇÉ¾²Á¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±.½àÈ÷¹©Äø¡Û10ÅÀ
Ä´Íý¤Î½àÈ÷µÚ¤ÓÊÒÉÕ¤±¡¢À©¸Â»þ´Ö¤Î½å¼é¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÄ´Íý²áÄø¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý¡£
¡Ú£².µ»½Ñ¡Û20ÅÀ
¿©ºà¤ÎÊÝ´É¡¢Ä´ÍýÅù¤ÎÀµ¤·¤¤¼è¤ê°·¤¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸ú²ÌÅª¤ËÁÇºà¤ò³è¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡Ú£³.¸«±É¤¨¡Û15ÅÀ
¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¿§ºÌ¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡£
¡Ú£´.¥Ñ¥¹¥¿¤Î¤æ¤Ç¶ñ¹ç¡Û20ÅÀ
¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÄ´Íý»þ´ÖµÚ¤Ó¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÄó¶¡²¹ÅÙ¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤¬ÎÁÍý¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡Ú£µ.Ì£ÉÕ¤±¡Û35ÅÀ
¿©ºà¤¬»ý¤ÄÉ÷Ì£¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê»ÈÍÑ¡£
¥Ð¥ê¥é¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ð¥ê¥é¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥°¥¤¥É¡¢¥ë¥«¡¢¥Ñ¥ª¥í¤Î3·»Äï¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥Ô¥¨¥È¥í¡¦¥Ð¥ê¥é¤¬1877Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë¤Æ¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥ó²°¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£º£Æü¡¢¥Ð¥ê¥é¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎNo.1*¥Ñ¥¹¥¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥½ー¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ê¥é¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¼°¿©»öË¡¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¯·ò¹¯Åª¤Ê±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©»ö¡×¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ï¤¬»Ò¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¤â¤Î¤ò³§ÍÍ¤Î¿©Âî¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ð¥ê¥éÁÏ¶È»þ¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÍýÇ°¤Ïº£Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢8,700¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤¬¡¢º£¸å¤âÀÕÇ¤¤¢¤ëÊýË¡¤ÇÀ¸»º¡¦´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¿©ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
*2023¥Ëー¥ë¥»¥óÄ´¤Ù
ÆüËÜ¸ø¼°HP¡§https://www.barilla.com/ja-jp
ÆüËÜ¸ø¼°Instagram¡§@barilla_jp
ÆüËÜ¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§¥Ð¥ê¥é