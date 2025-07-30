Åçº¬ÅÅ¹©¥°¥ëー¥×¡¢Ì¤Íè¤Îµ»½Ñ¼Ô¤ò°éÀ®¤¹¤ë¿·µòÅÀ¡Ö(²¾¾Î) ¤ß¤é¤¤ÁÏÂ¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡×·úÀß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡Ø¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤ÎËèÆü¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëÅçº¬ÅÅ¹©¥°¥ëー¥×¡ÚÂåÉ½¡§Åçº¬ÅÅ¹©³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌîÄÅ ×¢°ì¡Ë¡Û¤Ï¡¢ËÜÆü 2025Ç¯7·î30Æü¤è¤ê¡¢Åçº¬¸©½Ð±À»ÔÈåÀîÄ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê¸¦½¤»ÜÀß¡Ö(²¾¾Î) ¤ß¤é¤¤ÁÏÂ¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡×¤ò·úÀß¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡£ËÜ»ÜÀß¤Ï2026Ç¯6·î¤Ë´°À®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ ¡£
·úÊª³°´Ñ¡Ê´°À®¥¤¥áー¥¸¡Ë
¢£»ÜÀß¤ÎÌÜÅª¤È¥³¥ó¥»¥×¥È
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢¡Ö¼ã¼ê¼Ò°÷¼«¤é¹Í¤¨¡¢¤ß¤é¤¤¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò´ðËÜÍýÇ°¤Ë·Ç¤² ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤òÃ´¤¦µ»½Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢·úÊª¤Î¼ÂÀ£Âç¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÀßÃÖ¤·¡¢¶íÂÎ¹©»ö¤«¤éÆâÁõ¹©»ö¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î·úÀß¸½¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î´Ä¶¤Ç°ìÏ¢¤Îºî¶È¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»Ü¹©µ»½Ñ¤ä¸½¾ì´ÉÍýÇ½ÎÏ¡¢±Ä¶ÈÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤ÎÁá´ü½¬ÆÀ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹ ¡£
¢£ÃÏ°è¼Ò²ñ¡¦¶È³¦´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¤Î¸¦½¤µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Î³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¤ä¡¢¶È³¦¤Î³§ÍÍ¤Îµ»½Ñ¸¦½¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÒÆâ¤ä¸©¥ì¥Ù¥ë¤Îµ»Ç½¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¢µ»Ç½¸ÞÎØÁ´¹ñÂç²ñ¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿·±Îý¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ç¥ªー¥×¥ó¤Ê¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹ ¡£
¢£¼Ò°÷¤È¶¦¤ËÁÏ¤ë»ÜÀß¤Ø¡§°¦¾Î¤òÊç½¸Ãæ
¸½ºß¡¢ËÜ»ÜÀß¤òÁ´¼Ò°÷¤Ë¹¤¯¼þÃÎ¤·¡¢°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦»ÜÀß¤Î¡Ö°¦¾Î¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»ÜÀß¤ÎÃÂÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¹×¸¥
ËÜ»ÜÀß¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£È¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤Ï¼«²È¾ÃÈñ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿åÁÇ¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤â³èÍÑ¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹ ¡£
¡ÚÅçº¬ÅÅ¹©³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌîÄÅ ×¢°ì ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ø(²¾¾Î) ¤ß¤é¤¤ÁÏÂ¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡Ù¤¬·úÀß¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÅê»ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê³Ú¤·¤µ¤ä±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤¬¼ÒÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤Î³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ¤ä¶È³¦¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢µ»½Ñ¤ò³Ø¤Ó¡¢Ì´¤ò°é¤à³«¤«¤ì¤¿µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú»ÜÀß·×²è³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¾Î¡§ (²¾¾Î) ¤ß¤é¤¤ÁÏÂ¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー
·úÀßÃÏ¡§ Åçº¬¸©½Ð±À»ÔÈåÀîÄ®Ê»Àî976-1
½×¹©Í½Äê¡§ 2026Ç¯6·î
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ¡§
¡¡¡¡¡¦¹½Â¤¡§ Å´¹üÂ¤2³¬·ú¤Æ
¡¡¡¡¡¦ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§ 2,614.61Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¡¡¡¡¡¦·úÃÛÌÌÀÑ¡§ 1,317.50Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¡¡¡¡¡¦±ä¾²ÌÌÀÑ¡§ 1,939.74Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¡¡¡¡¡¦¸¦½¤Äê°÷¡§ 36Ì¾
Àß·×¼Ô¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÃæÎÓ·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê
»Ü¹©¼Ô¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¯¥À
ËÜÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÏÄÃº×µÚ¤Óµ¯¹©¼°
¡ÚÅçº¬ÅÅ¹©³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§Åçº¬ÅÅ¹©³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌîÄÅ ×¢°ì
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Åçº¬¸©¾¾¹¾»ÔÅìËÜÄ®¸ÞÃúÌÜ£¶£³ÈÖÃÏ
ÀßÎ©¡§1956Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÅÅµ¤ÀßÈ÷¹©»ö¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®ÀßÈ÷¹©»ö¡¢´É¹©»ö¡Ê¶õµ¤Ä´ÏÂÀßÈ÷¡¢µëÇÓ¿å±ÒÀ¸ÀßÈ÷¡Ë¡¢¾ÃËÉ»ÜÀß¹©»ö¡¢¾åµ³Æ¼ïÀßÈ÷¤ÎÀß·×¡¦´ÆÍýµÚ¤Ó¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¶ÈÌ³¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¡§Á´¹ñ35¼Ò37»ö¶È½ê¡Ê2025Ç¯7·î¸½ºß¡Ë
URL¡§https://www.sdgr.co.jp/(https://www.sdgr.co.jp/)
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§²¬ÅÄÅÅ¹©³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÄ»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¡Ë¡¢¥·¥ó¥»¥¤µ»¸¦³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¡Ë¡¢¶¨ÏÂÄÌ¿®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¡Ë
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Åçº¬ÅÅ¹©³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±Ä´ë²èËÜÉô ·Ð±ÄÀïÎ¬Éô ¾®Èª ¹á¿¥
ÅÅÏÃ¡§0852-26-2833
Email¡§kobata@sdgr.co.jp
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¡Û
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼èºà¤Ê¤É¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£