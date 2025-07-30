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Ì£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥°¥ëー¥×¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌ£¤ÎÁÇ³ô¼°²ñ¼Ò ～Eat Well, Live Well.～(https://www.ajinomoto.co.jp/)