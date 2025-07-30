¡Ú²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡ÛÇ¾°­À­¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î°äÅÁ»Ò°Û¾ï¤òÈ½Äê¤¹¤ë²èÁü¸¡ººË¡¤ò³«È¯

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1) Nakamura T, Tateishi K et al. Recurrent mutations of CD79B and MYD88 are the hallmark of primary central nervous system lymphomas. Neuropathol Appl Neurobiol 2016;42:279-90.
2) Tateishi K et al. A Hyperactive RelA/p65-Hexokinase 2 Signaling Axis Drives Primary Central Nervous System Lymphoma. Cancer Res 2020;80:5330-43.
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¥¿¥¤¥È¥ë¡§Digital FDG-PET detects MYD88 mutation-driven glycolysis in primary central nervous system lymphoma
Ãø¼Ô¡§Mayu Sasaki*, Yuri Teraoka*, Ayumi Kato, Tadaaki Nakajima, Yoshinobu Ishiwata, , Yohei Miyake, Hirokuni Honma, Taishi Nakamura, Naoki Ikegaya, Yutaro Takayama, Osamu Yazawa, Shungo Sawamura, Akito Oshima, Hiroaki Hayashi, Wei Kai Ye, Kanoko Sasaoka, Yukie Yoshii, Satoshi Fujii, Ukihide Tateishi, Tetsuya Yamamoto, Daisuke Utsunomiya, Shingo Kato#, Kensuke Tateishi#
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·ÇºÜ»¨»ï¡§American Journal of Neuroradiology (AJNR)
DOI¡§http://doi.org/10.3174/ajnr.A8935
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1) Nakamura T, Tateishi K et al. Recurrent mutations of CD79B and MYD88 are the hallmark of primary central nervous system lymphomas. Neuropathol Appl Neurobiol 2016;42:279-90.
2) Tateishi K et al. A Hyperactive RelA/p65-Hexokinase 2 Signaling Axis Drives Primary Central Nervous System Lymphoma. Cancer Res 2020;80:5330-43.