【5,000種類以上のアイテム集結】限定グッズや原画販売などディズニーファンに“エモーショナルな体験”を届ける『Disney THE MARKET 2025 in 日本橋三越本店』8月6日開幕！

日本橋三越本店では、2025年8月6日(水)~8月17日(日)まで、ディズニーの魅力が詰まった大型イベント『Disney THE MARKET 2025 in 日本橋三越本店』を開催いたします。本年は「マジックアワー」をテーマとした新商品を中心に、5,000種類以上のアイテムが勢揃いいたします。貴重なディズニー原画展示販売、ディズニーアーティストによるサイン会などディズニーの魅力をお楽しみいただけます。また、催物会場のほか館内複数フロアにてディズニーの夢の空間が登場。「ディズニー」、「ピクサー」、「マーベル」、「スター・ウォーズ」など愛されるキャラクターたちのアイテムが一堂に会する世代を超えたファンが楽しめる夏休みイベントをご堪能ください。

『Disney THE MARKET 2025 in 日本橋三越本店』

■会期:2025年8月6日(水)~8月17日(日)[最終日午後6時終了]※会場により会期が異なる

■会場:日本橋三越本店 本館7階 催物会場 他

このイベントでしか手に入らない特別な限定販売&いち早く手に入れたい先行販売のアイテムの一部を紹介

◇日本橋限定販売◇

[日本橋限定販売][イベント限定]

上:日本橋 トートバッグ 3,520円(綿100%/本体:約W39×H39×D9cm/持ち手部分:約W2.5×H60cm)

下左: 日本橋 手ぬぐい 1,100円(綿100%/約W90×H34cm)

下右:日本橋 キーホルダー 880円(直径約5.4cm)

※画像はイメージ

◇三越伊勢丹限定販売◇

[三越伊勢丹限定販売]

<戸田田商店>手ぬぐい 各2,750円 (綿100%/デジタル染色/約35cm×90cm)

※お一人さま各種3枚までとさせていただきます ※画像はイメージ

[三越伊勢丹限定販売]

<Areeem>トートバッグ プリンス/プリンセス 各7,501円 (約W40.5×H38×D15.5cm/持ち手部分:約60cm)

※8月10日(日)販売開始 ※画像はイメージ

◇イベント限定◇

◇日本橋三越本店先行販売◇

【国内先行】8月8日(金)から販売!Mickey & Friends × King & Prince スペシャルグッズ

[イベント限定]<SNIDEL HOME>左:ファンタジア カットレーヨンTシャツ7,040円(約着丈64cm・バスト102cm・肩幅48cm)、右上:ファンタジア アセチヘアバンス5,940円(約H11.4×W9cm)※画像はイメージ[イベント限定]ミッキー・インリアル・ライフ<ダンス>ボールチェーンマスコット 左:ミッキー(約W12×H17×D8cm)、右:ミニー(約W12×H18×D8cm) 各2,750円 ※画像はイメージ[日本橋三越本店先行販売]<Disney SERIES CREATEDby MUS>010IAY56-2881 RETRO PLUSH/FANTASIA7,997円(全長約30cm)※画像はイメージ

ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けたキックオフとしてディズニーがグローバルで展開している超大型プロジェクト「ミッキー&フレンズ・イン・リアル・ライフ」から生まれた奇跡のコラボレーションが実現。ミッキーのベストフレンドであるKing & Princeとミッキー&フレンズが共演するミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got ~奇跡はきみと~」がデジタル配信中。8月1日(金)からは、スペシャル番組『King & Prince: What We Got ~奇跡はきみと~』がディズニー公式動画配信サービスDisney+(ディズニープラス)で世界同時独占配信いたします。

8月8日(金)販売!Mickey & Friends × King & Prince スペシャルグッズ

スペシャルグッズ販売エリアへのご入場ならびにご購入に際し、8月8日(金)から8月13日(水)は事前抽選制となります。

抽選の詳細につきましては、以下URLからご確認ください。

当選結果:8月5日(火)20:00ごろパスマーケットにて発表予定。

※8月14日(木)以降につきましては、スペシャルグッズ販売エリアへの入場に事前抽選の申し込みは行いませんが、混雑の場合は入場をお待ちいただいたり、入場整理券をお配りする場合がございます。予めご了承ください。

※商品によってご購入点数を制限させていただきます。

※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※下記商品は一例です。

【TAG LIVE LABEL 缶】ステッカー付き自動販売機が登場

缶バッジセットDisney THE MARKET限定<WWG>1,100円 ※画像はイメージクリアカード<WWG>440円 ※画像はイメージ缶バッジセット<ライブスケッチ>1,100円 ※画像はイメージクリアファイル1<WWG>660円 ※画像はイメージフェイスタオル<ロゴ>2,420円 ※画像はイメージTシャツ<Friendshipレコードジャケット>5,500円 ※画像はイメージ

全部、きっと欲しくなる!『Disney THE MARKET』イベント限定ステッカー付きドリンク40種が登場!

■販売期間:「GroupA、C 」8月6日(水)~8月11日(月)、「GroupE、F 」8月12日(火)~8月17日(日)

■設置場所:本館7階 催物会場

ウーロン茶 800円(1本)

※ラベルのステッカーはきれいに剥がして保存ができます。※絵柄はグループごとにランダムです。※実物と異なる場合がございます。

【原画展示販売】『Disney Art Collection』

ディズニー社監修のもとに制作された素晴らしいアート作品の数々をご紹介。また、会場中央には、会場限定の人気キャラクターと一緒に撮影ができるフォトスポットも登場。

■会期:8月6日(水)~8月17日(日)

■会場:本館1階 中央ホール

【熟練の職人が表現する】ピューターメーカー「ロイヤルセランゴール」の“日本別注モデル 世界99体限定”商品をはじめとした、「マーベル」 「スター・ウォーズ」コレクションが集合

【原画】Disney Fine Art 作品名:Mowgli and Baloo Studio♯1作家:Stephen Fishwick 6,468,000円(額装サイズ:約108.5×94cm)※約90日後のお届け ※画像はイメージ【原画】Disney Fine Art 作品名:Loveable Alien(Japan Performance)作家:Stephen Fishwick 6,028,000円(額装サイズ:約139×115cm)※約90日後のお届け ※画像はイメージ

■会期:8月6日(水)~8月19日(火)

■会場:本館2階 イベントスペース

【マニア必見】 Disney THE MARKET 2025 in 日本橋三越本店 マーベル/スター・ウォーズ

アイアンマン インフィニティ・ウォー“JAPAN”エディション 143,000円(ピューター(錫合金)/24Kコート/H290×190×210mm)※日本別注モデル 世界99体限定 ※受注生産 受注後、約90日後のお届け ※画像はイメージ「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」リミテッドエディション 77,000円(ピューター(錫合金)本体:H300×185×170mm、背景版:H215×145×70mm) ※世界1000体限定 ※受注生産 受注後、約90日後のお届け ※画像はイメージ

日常生活を楽しくする「マーベル」「スター・ウォーズ」キャラクターデザイングッズが大集結。世界中で愛される作品の世界観をお楽しみください。

■会期:8月6日(水)~8月26日(火)

■会場:本館5 階 イベントスペース

【スペシャルイベント】8月10日(日) Fujichoco Fantasy Collection 発売記念サイン会

左:ヘアバンド 各2,750円(約W26×H10cm)、右:SW Climax 239,800円(額装サイズ:64.5×50.5cm)※受注生産 ※約90日後のお届け ※画像はイメージ

くじイベント開催。下記日程にて藤ちょこ氏が来場予定。くじでA賞に当選された方は、サイン会にご参加いただけます。

<藤ちょこ>商品一例 プリンセス/ジグソーパズル1000P<レインボーホログラム>4,600円※画像はイメージ

【くじ参加条件】

8月6日(水)午前10時~8月10日(日)正午までの期間中、「Fujichoco Fantasy Collection」を7,000円(税込)以上ご購入で、1会計につき1回くじにご参加いただけます。

※レシート合算・分割は不可

【くじ商品】

A賞:藤ちょこ氏サイン会参加権(100名さま)

B賞:オリジナルクリアカード

※くじには当選されない場合もございます。

※賞品がなくなり次第終了。

【A賞 サイン会概要】

■日時:2025年8月10日(日)午後1時~/午後3時~ ※午前11時~額装アートご購入者さま向けサイン会を実施いたします。

■場所:日本橋三越本店 本館7階 催物会場

『Disney THE MARKET 2025 』恒例のお楽しみ!ここでしか手に入らないノベルティの数々

【日替り!お買い上げノベルティ】「三越伊勢丹アプリ」会員限定

8月6日(水)~8月17日(日)の期間、対象場所にて、1会計につき3,000円(税込)以上お買いあげいただいたお客さまのうち、三越伊勢丹アプリをダウンロード、かつ日本橋三越本店をお気に入り店に登録していただき『Disney THE MARKET 2025 in 日本橋三越本店』特典クーポンをご呈示いただいた各日先着500名さまに「三越伊勢丹限定 日替りステッカー」をプレゼント。

■ 対象場所:本館1階 中央ホール、本館2階 イベントスペース、本館5階 イベントスペース、本館7階 催物会場

■お渡し場所:新館7階 粗品お渡しカウンター

※画像はイメージ ※なくなり次第終了 ※当日のお買いあげレシートのみ有効。(一部、お買いあげ金額加算対象外商品あり)※レシート合算不可

※お一人さま各日1回限り有効

【先着!お買いあげノベルティ】

配布期間中、本館7階 催物会場にて3,000円(税込)以上お買いあげごとに「Disney THE MARKET 2025 限定二層式カード」を1枚プレゼント。

第一弾:配布期間 8月6日(水)~8月11日(月・祝)

第二弾:配布期間 8月12日(火)~8月17日(日)

■お渡し場所:日本橋三越本店 新館7階 粗品お渡しカウンター

※1会計につき最大10枚まで。※絵柄はお選びいただけません。※各配布期間の配布枚数は8,000枚ずつ ※無くなり次第終了 ※レシートは当日限り有効。※レシート合算不可。※画像はイメージ

【お買いあげ&抽選で1.】ディズニー・チャンネル「フィニアスとファーブ」新作日本最速上映会ご招待

■日時:8月7日(木) 1.午後1時開演 2.午後6時開演(各回90分)※各回24組48名さま

■場所:日本橋三越本店 本館6階 三越劇場

■応募:8月6日(水)に会場内で10,000円(税込)以上お買いあげの上、 パスマーケットよりご応募。

■当選:パスマーケットにて発表。

【お買いあげ&抽選で2.】『Disney THE MARKET 2025 in 日本橋三越本店』抽選で当たる!プレゼントキャンペーン

8月6日(水)~8月17日(日)の期間、本館7階催物会場にて、8,000円(税込)以上お買いあげいただいたお客さまの中から抽選で素敵なプレゼントをご用意いたします。

A賞:カリフォルニア ディズニーランド・リゾート1デー・パークホッパー・チケット 1組2名さま

B賞:ディズニー・オン・アイス 埼玉公演ペアチケット 5組10名さま

■応募期間:8月6日(水)~8月17日(日)午後11時59分まで

■応募方法:Pass Marketよりお申込みください。

※応募はおひとりさま1回までとさせていただきます。

※応募資格は、景品発送の都合上、日本にお住まいの方のみとさせていただきます。

※詳細は応募ページにてご確認くださいませ。

【館内でディズニーを満喫】シェアしたくなる空間を演出

ディズニー・フォトスポットが館内のさまざまな場所に登場!

期間中、本館1階 中央ホールに『Disney THE MARKET』限定フォトスポット登場!また、本館2階イベントスペース、本館4階 呉服、本館5階 イベントスペース、本館7階 催物会場には人気キャラクターと一緒に撮影できるフォトスポットが登場。

※画像はイメージ

館内音楽がディズニー・ミュージックに!

期間中、日本橋三越本店内ではディズニーのさまざまな楽曲をお楽しみいただけます。お買い物をしながら、ぜひディズニーの楽曲をお楽しみください。また、本館7階 催物会場には「ディズニー・ミュージック・フォトスポット」も登場!

※画像はイメージ

※価格はすべて税込です。

※標準税率(10%)と軽減税率(8%)が混在しております。

※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※画像はイメージです。

※掲載の情報につきましては、諸般の事情により予告なく変更・中止させていただく場合がございます。

※一部商品の販売につきましては、お客さま混雑防止のため8月6日(水)開店時より会場にて整理券を配布させていただきます。

※必ず事前に日本橋三越本店ホームページ、または当ページをご確認いただき、ご来店ください。