第2回年次スティービー賞テクノロジー・エクセレンス部門（Stevie（R） Awards for Technology Excellence）受賞者を発表

バージニア州フェアファックス, 2025年7月30日 /PRNewswire/ -- 2025年度(第2回)スティービー賞テクノロジー・エクセレンス部門(Stevie® Awards for Technology Excellence)の受賞者が本日、発表されました。本賞は、あらゆる業界分野においてテクノロジーの未来を切り拓いている個人、チーム、そして組織が果たした功績を称えるものです。世界中のすべての個人および公的機関、民間企業、営利団体、非営利団体、大企業から小規模企業までの組織がエントリーの対象となります。



複数のスティービー賞を受賞した組織としては、Amazon/Amazon Web Services(27)、Meta(19)、Cisco(14)、IBM(12)、Microsoft(9)、Walmart(8)、JPMorganChase(7)、Salesforce(7)、Cognizant(6)、Google(6)、Gov2Biz Inc(6)、Oracle(6)、Alliant(5)、Apple(5)、BostonGene(5)、Encora(5)、Epique Realty(5)が挙げられます。

部門別の受賞者の全リストについては、www.StevieAwards.com/Techをご覧ください。

受賞者は、9月16日火曜日にニューヨーク市のMarriott Marquis Hotelで開催される晩餐会形式の授賞式で表彰されます。チケットは現在発売中です。プレゼンテーションは生放送されます。

今年のコンテストでは、36の国と地域の組織からの1,500件を超える応募が審査されました。優勝者は、審査員を務める160名を超える世界中の専門家の平均スコアによって決定されました。スティービー賞テクノロジー・エクセレンス部門(Stevie Awards for Technology Excellence)は、職場のさまざまな側面における功績を表彰するものです。各賞のカテゴリーは、20のテクノロジー業界セクションに分類されています。

- 広告、マーケティング&広報テクノロジー(Advertising, Marketing & Public Relations Technology)

- 航空宇宙テクノロジー(Aerospace Technology)

- 農業テクノロジー(Agricultural Technology)

- 建築テクノロジー(Architectural Technology)

-人工知能(Artificial Intelligence)

- 支援テクノロジー(Assistive Technology)

- バイオテクノロジー(Biotechnology)

- ビジネス・テクノロジー(Business Technology)

- 通信テクノロジー(Communication Technology)

- 教育テクノロジー(Educational Technology)

- エネルギー・テクノロジー(Energy Technology)

- エンターテインメント・テクノロジー(Entertainment Technology)

- 金融テクノロジー(Financial Technology)

- 行政テクノロジー(Government Technology)

- グリーン&クリーン・テクノロジー(Green and Clean Technology)

- ヘルスケア・テクノロジー(Healthcare Technology)

- 情報テクノロジー(Information Technology)

- 製造テクノロジー(Manufacturing Technology)

- 海洋テクノロジー(Marine Technology)

- 交通・輸送テクノロジー(Transportation Technology)

本賞は、スティービー賞(Stevie Awards)が主催するものであり、同団体は、権威ある「インターナショナル・ビジネス・アワード(International Business Awards®)」や「アメリカン・ビジネス・アワード(American Business Awards®)」を含む、世界を代表する9つのビジネス・アワード・ショーを運営しています。

スティービー賞(Stevie Awards)について

スティービー賞(Stevie Awards)は、アジア太平洋スティービー賞(Asia-Pacific Stevie Awards)、ドイツ・スティービー賞(German Stevie Awards)、中東・北アフリカ・スティービー賞(Middle East & North Africa Stevie Awards)、アメリカン・ビジネス・アワード(American Business Awards®)、インターナショナル・ビジネス・アワード(International Business Awards®)、スティービー賞女性ビジネス部門(Stevie Awards for Women in Business)、スティービー賞優良雇用主部門(Stevie Awards for Great Employers)、スティービー賞テクノロジー・エクセレンス部門(Stevie Awards for Technology Excellence)、スティービー賞セールス&カスタマー・サービス部門(Stevie Awards for Sales & Customer Service)の9つのプログラムで授与されます。スティービー賞(Stevie Awards)は、毎年70を超える国々から12,000件以上のノミネートが寄せられます。スティービー賞(Stevie Awards)は、あらゆる種類と規模の組織およびその背後にいる人々を称え、世界中の職場での卓越した業績を評価しています。スティービー賞(Stevie Awards)の詳細については、http://www.StevieAwards.comをご覧ください。

マーケティング関連問い合わせ先:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

703 547 8389

