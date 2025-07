【新商品】人気シリーズ！『スポンジ・ボブ』『パトリック』のお風呂で遊べる「バスぐるみ」がリニューアル！

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン(本社:東京都墨田区、代表取締役:橋本貴裕)は、世界中で愛されるアメリカ発のアニメーション「スポンジ・ボブ」より、前向きでハイテンションな「スポンジ・ボブ」と、ちょっとまぬけな親友「パトリック」のバスぐるみのデザインをリニューアルし、2025年7月下旬に一般発売いたします。バスぐるみはお風呂に入りながら遊べる人気シリーズです。

◆商品紹介

商品ページはこちら :https://www.hashy-topin.com/list.php?c_id=123

人気シリーズ「chapoon/バスぐるみ」に、スポンジ・ボブとパトリックの新デザインが登場!メッシュ素材で泡立ち抜群!ボディスポンジとしてもご使用いただける、お風呂で遊べるぬいぐるみです。



バスぐるみの中には、錆びないプラ製の鈴が入っていて、リンリン振ってウキウキなバスタイム♪

お風呂でごっこ遊びもできて楽しい商品です。

〇品番 :SB-3558 スポンジ・ボブ

SB-3559 パトリック

〇商品サイズ:スポンジ・ボブ W115×D100×H200(mm)

パトリック W140×D70×H165(mm)

〇PKGサイズ:W105×D109×H145(mm)

〇材質 :[本体] ポリエステル

[タグ] シリコーン樹脂

[鈴] PS

〇販売価格 :1,760円(税込)



(C) 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles , logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

株式会社ハシートップイン

生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。

ハシートップイン公式オンラインストア :https://www.hashy-topin.com/ハシートップイン公式X :https://x.com/HashyProduct商品に関するお問い合わせ :https://www.hashy-topin.com/contact.php