【新商品】人気シリーズ！『スポンジ・ボブ』『パトリック』のお風呂で遊べる「バスぐるみ」がリニューアル！
株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、世界中で愛されるアメリカ発のアニメーション「スポンジ・ボブ」より、前向きでハイテンションな「スポンジ・ボブ」と、ちょっとまぬけな親友「パトリック」のバスぐるみのデザインをリニューアルし、2025年7月下旬に一般発売いたします。バスぐるみはお風呂に入りながら遊べる人気シリーズです。
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◆商品紹介
人気シリーズ「chapoon/バスぐるみ」に、スポンジ・ボブとパトリックの新デザインが登場！メッシュ素材で泡立ち抜群！ボディスポンジとしてもご使用いただける、お風呂で遊べるぬいぐるみです。
バスぐるみの中には、錆びないプラ製の鈴が入っていて、リンリン振ってウキウキなバスタイム♪
お風呂でごっこ遊びもできて楽しい商品です。
〇品番 ：SB-3558 スポンジ・ボブ
SB-3559 パトリック
〇商品サイズ：スポンジ・ボブ W115×D100×H200(mm)
パトリック W140×D70×H165(mm)
〇PKGサイズ：W105×D109×H145(mm)
〇材質 ：[本体] ポリエステル
[タグ] シリコーン樹脂
[鈴] PS
〇販売価格 ：1,760円(税込)
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SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.
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