大人気ゆるかわ異世界ファンタジー、公式外伝第４弾！　『くまクマ熊ベアー外伝～ユナのよりみち手帖～4』8/1(金)発売／PASH! コミックス

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株式会社主婦と生活社


「くまクマ熊ベアー外伝～ユナのよりみち手帖～4」


漫画：滝沢 リネン
原作：くまなの


キャラクター原案：029


発売日：2025年8月1日


定価：700円+税


ISBN：9784391165821



●あらすじ
ゼフティ教団の地下神殿に潜り込んだユナ。
ついに姿を現したシスターの正体は…サジェ!!
危険な研究の中止をかけて戦ううちに
サジェにも“願いの力”の影響が!?
ゼフティ教団編フィナーレ!!

チートでキュートなクマ装備に身を包んだ
最強クマっ子・ユナの
痛快異世界冒険譚
『くまクマ熊ベアー』公式外伝！


特典情報はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/328146


●関連情報


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