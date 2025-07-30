大人気ゆるかわ異世界ファンタジー、公式外伝第４弾！ 『くまクマ熊ベアー外伝～ユナのよりみち手帖～4』8/1(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
漫画：滝沢 リネン
●あらすじチートでキュートなクマ装備に身を包んだ
最強クマっ子・ユナの
痛快異世界冒険譚
『くまクマ熊ベアー』公式外伝！
特典情報はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/328146
「くまクマ熊ベアー外伝～ユナのよりみち手帖～4」
漫画：滝沢 リネン
原作：くまなの
キャラクター原案：029
発売日：2025年8月1日
定価：700円+税
ISBN：9784391165821
●あらすじ
ゼフティ教団の地下神殿に潜り込んだユナ。
ついに姿を現したシスターの正体は…サジェ!!
危険な研究の中止をかけて戦ううちに
サジェにも“願いの力”の影響が!?
ゼフティ教団編フィナーレ!!
最強クマっ子・ユナの
痛快異世界冒険譚
『くまクマ熊ベアー』公式外伝！
特典情報はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/328146
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【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】
主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口
電話：03-3563-5315
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