新感覚ハイスピードラブコメ『ヒロインが最後に死ぬラブコメ 1～夢の彼女編～』8/1(金)発売／PASH! 文庫

株式会社主婦と生活社

「ヒロインが最後に死ぬラブコメ 1～夢の彼女編～」

著者：神岡 鳥乃

イラスト：Aちき

発売日：2025年8月1日

定価：800円+税

ISBN：9784391165197

●あらすじ

これは妄想か

それとも現実か！？



「昨日会ったんだよ。夢に出てきた女の子と」

高校2年生の赤月楓は人形劇部の部員たちにそう語る。

残念なやつだと冷ややかな目で見られていたが、なんと夢に出てきた女の子そっくりの雲見早希が転校してくる。

しかも、引っ越してきたのはアパートのお隣だった！？

生活力皆無の早希を見かねて、楓は何かと世話を焼くのだが……。

「今から、わたしの家……来ない？」

新感覚ハイスピードラブコメ、ここに開幕！

特典情報はこちら！ :https://pashbooks.jp/info/heroinshinu1_tokuten/

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主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口

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