新感覚ハイスピードラブコメ『ヒロインが最後に死ぬラブコメ 1～夢の彼女編～』8/1(金)発売／PASH! 文庫
株式会社主婦と生活社
著者：神岡 鳥乃
これは妄想か
特典情報はこちら！ :
https://pashbooks.jp/info/heroinshinu1_tokuten/
「ヒロインが最後に死ぬラブコメ 1～夢の彼女編～」
著者：神岡 鳥乃
イラスト：Aちき
発売日：2025年8月1日
定価：800円+税
ISBN：9784391165197
●あらすじ
これは妄想か
それとも現実か！？
「昨日会ったんだよ。夢に出てきた女の子と」
高校2年生の赤月楓は人形劇部の部員たちにそう語る。
残念なやつだと冷ややかな目で見られていたが、なんと夢に出てきた女の子そっくりの雲見早希が転校してくる。
しかも、引っ越してきたのはアパートのお隣だった！？
生活力皆無の早希を見かねて、楓は何かと世話を焼くのだが……。
「今から、わたしの家……来ない？」
新感覚ハイスピードラブコメ、ここに開幕！
特典情報はこちら！ :
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